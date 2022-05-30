Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

Что вас ожидает:

Потайные места и арт-объекты

Андеграундный самозахваченный дизайнерский квартальчик, уличную арт-галерею или великолепный мурал классика стрит-арта. Мы будем пробираться через проходы, куда ни одному здравомыслящему человеку не придет в голову даже и нос сунуть, разыщем необычные бары и винтажные лавки, найдем садики в подворотнях, заглянем в центры альтернативной культуры и сделаем множество ярких фотографий. И все это — в двух шагах от парадных кварталов. Ну и много вкусного попробуем.

P.S. С четверга по воскресенье во второй половине дня, мы сможем дополнительно к экскурсии зайти в новый — и совершенно безумный — музей.

Почувствуйте себя Колумбом, совершив очередное открытие

На экскурсии мы поговорим про альтернативную культурную сцену Белграда, про сквоттеров и андеграундное искусство. Кто и зачем рисует на стенах? И почему в Белграде это порой делают весьма солидные люди? Как независимая культура вдохнула жизнь в умирающие пространства? Как джаз завоевал Белград? Кто и почему скучает по Югославии? Спойлер: вовсе не те, от кого вы могли бы этого ожидать:). А могло ли вам прийти в голову, что футбольные фанаты, выбиваясь из сил, несут культуру и образование в массы? А почему сербскую креативность называют «сумасшедшей»?

Мы с вами увидим яркие муралы художников со всех концов земного шара, навестим уличную галерею, заглянем в заброшенные, подземные и скрытые пространства. Побываем в дизайнерском квартале, галереях современного искусства, необычных барах и клубах, одном из независимых культурных центров и винтажных магазинчиках. И обязательно попробуем очень достойное крафтовое пиво из белградских пивоварен и сладости ручной работы. Приезжайте!

Важная информация: