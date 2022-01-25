Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

Это определенно самая яркая и веселая из наших экскурсий по Сербии.
Нам понадобилось объехать полмира, чтобы именно в Белграде — это ведь одна из мировых столиц стрит-арта — осознать, что через
Нам понадобилось объехать полмира, чтобы именно в Белграде — это ведь одна из мировых столиц стрит-арта — осознать, что через
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Потайные места и арт-объекты Андеграундный самозахваченный дизайнерский квартальчик, уличную арт-галерею или великолепный мурал классика стрит-арта. Мы будем пробираться через проходы, куда ни одному здравомыслящему человеку не придет в голову даже и нос сунуть, разыщем необычные бары и винтажные лавки, найдем садики в подворотнях, заглянем в центры альтернативной культуры и сделаем множество ярких фотографий. И все это — в двух шагах от парадных кварталов. Ну и много вкусного попробуем. P.S. С четверга по воскресенье во второй половине дня, мы сможем дополнительно к экскурсии зайти в новый — и совершенно безумный — музей. Почувствуйте себя Колумбом, совершив очередное открытие На экскурсии мы поговорим про альтернативную культурную сцену Белграда, про сквоттеров и андеграундное искусство. Кто и зачем рисует на стенах? И почему в Белграде это порой делают весьма солидные люди? Как независимая культура вдохнула жизнь в умирающие пространства? Как джаз завоевал Белград? Кто и почему скучает по Югославии? Спойлер: вовсе не те, от кого вы могли бы этого ожидать:). А могло ли вам прийти в голову, что футбольные фанаты, выбиваясь из сил, несут культуру и образование в массы? А почему сербскую креативность называют «сумасшедшей»? Мы с вами увидим яркие муралы художников со всех концов земного шара, навестим уличную галерею, заглянем в заброшенные, подземные и скрытые пространства. Побываем в дизайнерском квартале, галереях современного искусства, необычных барах и клубах, одном из независимых культурных центров и винтажных магазинчиках. И обязательно попробуем очень достойное крафтовое пиво из белградских пивоварен и сладости ручной работы. Приезжайте! Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Спасибо огромное! И за прекрасную экскурсию, приятное общение, и за ссылки. Надеемся на встречу в феврале.
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I
Ну что. Экскурсоводом проделана огромная работа. Все очень системно, профессионально, доходчиво. Вот только ни Белград ни Сербию она не любит. Она их стесняется как-то. То есть все время чувствуется, что вот ей с ее бы масштабами да в Новом Йорке экскурсии бы проводить. А она вот в Белграде. Абыдна.
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I
Ну что. Экскурсоводом проделана огромная работа. Все очень системно, профессионально, доходчиво. Вот только ни Белград ни Сербию она не любит. Она их стесняется как-то. То есть все время чувствуется, что вот ей с ее бы масштабами да в Новом Йорке экскурсии бы проводить. А она вот в Белграде. Абыдна.
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Н
Ну что. Экскурсоводом проделана огромная работа. Все очень системно, профессионально, доходчиво. Вот только ни Белград ни Сербию она не любит. Она их стесняется как-то. То есть все время чувствуется, что вот ей с ее бы масштабами да в Новом Йорке экскурсии бы проводить. А она вот в Белграде. Абыдна.
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И
Ну что. Экскурсоводом проделана огромная работа. Все очень системно, профессионально, доходчиво. Вот только ни Белград ни Сербию она не любит. Она их стесняется как-то. То есть все время чувствуется, что вот ей с ее бы масштабами да в Новом Йорке экскурсии бы проводить. А она вот в Белграде. Абыдна.
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