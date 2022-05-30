Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

Белград для своих. Стрит-арт и прочие приключения

Это определенно самая яркая и веселая из наших экскурсий по Сербии

Это определенно самая яркая и веселая из наших экскурсий по Сербии.

Нам понадобилось объехать полмира, чтобы именно в Белграде — это ведь одна из мировых столиц стрит-арта — осознать, что через уличное искусство и спрятанные от глаз путешественников альтернативные места легче всего понять и узнать страну, разобраться, как живут в ней люди, что их волнует.

И мгновенно почувствовать себя здесь совершенно своим.
Белград для своих. Стрит-арт и прочие приключения
Белград для своих. Стрит-арт и прочие приключения
Белград для своих. Стрит-арт и прочие приключения
Белград для своих. Стрит-арт и прочие приключения
Белград для своих. Стрит-арт и прочие приключения
Белград для своих. Стрит-арт и прочие приключения
Белград для своих. Стрит-арт и прочие приключения

Что вас ожидает:

Потайные места и арт-объекты

Андеграундный самозахваченный дизайнерский квартальчик, уличную арт-галерею или великолепный мурал классика стрит-арта. Мы будем пробираться через проходы, куда ни одному здравомыслящему человеку не придет в голову даже и нос сунуть, разыщем необычные бары и винтажные лавки, найдем садики в подворотнях, заглянем в центры альтернативной культуры и сделаем множество ярких фотографий. И все это — в двух шагах от парадных кварталов. Ну и много вкусного попробуем.
P.S. С четверга по воскресенье во второй половине дня, мы сможем дополнительно к экскурсии зайти в новый — и совершенно безумный — музей.
Почувствуйте себя Колумбом, совершив очередное открытие
На экскурсии мы поговорим про альтернативную культурную сцену Белграда, про сквоттеров и андеграундное искусство. Кто и зачем рисует на стенах? И почему в Белграде это порой делают весьма солидные люди? Как независимая культура вдохнула жизнь в умирающие пространства? Как джаз завоевал Белград? Кто и почему скучает по Югославии? Спойлер: вовсе не те, от кого вы могли бы этого ожидать:). А могло ли вам прийти в голову, что футбольные фанаты, выбиваясь из сил, несут культуру и образование в массы? А почему сербскую креативность называют «сумасшедшей»?
Мы с вами увидим яркие муралы художников со всех концов земного шара, навестим уличную галерею, заглянем в заброшенные, подземные и скрытые пространства. Побываем в дизайнерском квартале, галереях современного искусства, необычных барах и клубах, одном из независимых культурных центров и винтажных магазинчиках. И обязательно попробуем очень достойное крафтовое пиво из белградских пивоварен и сладости ручной работы. Приезжайте!

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные⚙️НеобычныеГраффити и уличное искусство

Еще несколько похожих предложений в Белграде

Обзорная пешеходная экскурсия по Белграду
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Снежана
4.5
14 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Белграду
Во время нашей прогулки по Белграду я познакомлю вас с самыми яркими местами столицы Сербии и особенной специфике страны
70 за 1-4 чел.
Бар-тур по самым колоритным и самобытным заведениям Белграда
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Vasily
5
7 отзывов
Бар-тур по самым колоритным и самобытным заведениям Белграда
На этой необычной экскурсии мы отправимся в закулисье исторического центра Белграда
44 за 1 человека
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Дмитрий
5
1 отзыв
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Открыть три неожиданные грани сербской столицы на авто-пешеходной экскурсии
30 мая
31 мая
1 июня
185 за 1-4 чел.
Автопешеходная экскурсия по Белграду
5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
RITСербия
Нет отзывов
Автопешеходная экскурсия по Белграду
На экскурсии вы познакомитесь с достопримечательностями Нового Белграда, Старого исторического центра города, района
10 июня
38 за 1 человека
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Евгения
Нет отзывов
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
Отыскать лучшие граффити и муралы города и узнать о культовых фигурах белградской арт-сцены
14 июня
15 июня
16 июня
60 за 1-6 чел.
Транзитная экскурсия по Белграду (аэропорт-Белград-аэропорт)
3 часа
Индивидуальная
RITСербия
5
1 отзыв
Транзитная экскурсия по Белграду (аэропорт-Белград-аэропорт)
Если вы ограничены во времени, мы предлагаем вам укороченную автомобильную экскурсию по главным достопримечательностям
225 за 1-3 чел.
Большая автомобильная экскурсия по Белграду + гора Авала
6 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
RITСербия
Нет отзывов
Большая автомобильная экскурсия по Белграду + гора Авала
Вас ждет 4-х часовая экскурсия на комфортном автомобиле или миниавтобусе по Белграду
от 225 за 1-3 чел.
Пешеходная экскурсия по Старому Белграду
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
RITСербия
5
2 отзыва
Пешеходная экскурсия по Старому Белграду
Предлагаю вам отправится на пешеходную экскурсию по колоритной сербской столице
от 78 за 1 человека
По Белграду пешком и на автомобиле
5 часов
Индивидуальная
Апельсин
5
1 отзыв
По Белграду пешком и на автомобиле
Экскурсия на автомобиле по столице Сербии
от 150 за 1-3 чел.
Белград. Обзорная aвто-пешеходная экскурсия
5 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Снежана
5
1 отзыв
Белград. Обзорная aвто-пешеходная экскурсия
Здраво и добро пожаловать в сербскую столицу
от 140 за 1-2 чел.
Неформальный Белград
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Anastasia
Нет отзывов
Неформальный Белград
Раскрыть душу города через стрит-арт, винтажные лавки, независимые галереи и тайные места
21 мая
22 мая
23 мая
182 за 1-5 чел.
Разные лики Белграда: Новый Белград, Старый город, Земун
4 часа
Индивидуальная
Микица
Нет отзывов
Разные лики Белграда: Новый Белград, Старый город, Земун
На этой экскурсии гид проведет вас по самыми интересными и важным для жителя столицы местам
120 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Белграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Белграде
ХОРОШО
🧭
ТАМ