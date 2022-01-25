Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

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Т Татьяна Спасибо огромное! И за прекрасную экскурсию, приятное общение, и за ссылки. Надеемся на встречу в феврале. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

I Inna Ну что. Экскурсоводом проделана огромная работа. Все очень системно, профессионально, доходчиво. Вот только ни Белград ни Сербию она не любит. Она их стесняется как-то. То есть все время чувствуется, что вот ей с ее бы масштабами да в Новом Йорке экскурсии бы проводить. А она вот в Белграде. Абыдна. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

I Inna Ну что. Экскурсоводом проделана огромная работа. Все очень системно, профессионально, доходчиво. Вот только ни Белград ни Сербию она не любит. Она их стесняется как-то. То есть все время чувствуется, что вот ей с ее бы масштабами да в Новом Йорке экскурсии бы проводить. А она вот в Белграде. Абыдна. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Никитина Ну что. Экскурсоводом проделана огромная работа. Все очень системно, профессионально, доходчиво. Вот только ни Белград ни Сербию она не любит. Она их стесняется как-то. То есть все время чувствуется, что вот ей с ее бы масштабами да в Новом Йорке экскурсии бы проводить. А она вот в Белграде. Абыдна. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет