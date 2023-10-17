Что вас ждетЕсли вы находитесь в Белграде, но выделить на осмотр достопримечательностей города один, а то и несколько дней не получается, мы предлагаем вам прекрасную альтернативу — экспресс-знакомство с городом. За 2-часовую автомобильную экскурсию мы попробуем охватить максимум достопримечательностей «Нового» и «Старого» Белграда.

Вы увидите «сербский Арбат» (бульвар Князя Михайло) — эпицентр культуры и истории Белграда и одну из самых красивых пешеходных зон Восточной Европы. Мы посетим красивейшую Белградскую крепость, которая является главным свидетелем истории Белграда. После осмотра архитектурного комплекса прогуляем по ландшафтному парку «Калемегдан» — одному из старейших в Европе. Отсюда открывается шикарный вид на слияние рек.

Также нас ждут красивейшие архитектурные памятники, такие как Парламент и Собор Святого Марка. Мы покажем вам последствия бомбардировки 1999 года, а также современный «Новый» Белград.