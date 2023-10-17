Если у вас мало времени, но при этом вы хотите познакомиться с самыми важными достопримечательностями Белграда — эта автомобильная 2-часовая экскурсия с остановками вам понравится! Вы познакомитесь с современным «новым» Белградом и историческим «старым». На машине нам удастся охватить больше интересных мест!
Ближайшие даты:
17
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Что вас ожидает:
- Новый Белград
- Старый Белград
- Сербский Арбат
- Белградская крепость
- Парк «Калемегдан»
- Парламент
- Собор Святого Марка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетЕсли вы находитесь в Белграде, но выделить на осмотр достопримечательностей города один, а то и несколько дней не получается, мы предлагаем вам прекрасную альтернативу — экспресс-знакомство с городом. За 2-часовую автомобильную экскурсию мы попробуем охватить максимум достопримечательностей «Нового» и «Старого» Белграда.
Вы увидите «сербский Арбат» (бульвар Князя Михайло) — эпицентр культуры и истории Белграда и одну из самых красивых пешеходных зон Восточной Европы. Мы посетим красивейшую Белградскую крепость, которая является главным свидетелем истории Белграда. После осмотра архитектурного комплекса прогуляем по ландшафтному парку «Калемегдан» — одному из старейших в Европе. Отсюда открывается шикарный вид на слияние рек.
Также нас ждут красивейшие архитектурные памятники, такие как Парламент и Собор Святого Марка. Мы покажем вам последствия бомбардировки 1999 года, а также современный «Новый» Белград.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты в музеи (при посещении)
- Питание
- Место начала и завершения?
- На ресепшене отеля туриста
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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