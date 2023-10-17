Экспресс-знакомство с Белградом

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Если у вас мало времени, но при этом вы хотите познакомиться с самыми важными достопримечательностями Белграда — эта автомобильная 2-часовая экскурсия с остановками вам понравится! Вы познакомитесь с современным «новым» Белградом и историческим «старым». На машине нам удастся охватить больше интересных мест!
Экспресс-знакомство с Белградом
Экспресс-знакомство с Белградом
Экспресс-знакомство с Белградом
Экспресс-знакомство с Белградом
Экспресс-знакомство с Белградом
Экспресс-знакомство с Белградом
Ближайшие даты:
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
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Что вас ожидает:

  • Новый Белград
  • Старый Белград
  • Сербский Арбат
  • Белградская крепость
  • Парк «Калемегдан»
  • Парламент
  • Собор Святого Марка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетЕсли вы находитесь в Белграде, но выделить на осмотр достопримечательностей города один, а то и несколько дней не получается, мы предлагаем вам прекрасную альтернативу — экспресс-знакомство с городом. За 2-часовую автомобильную экскурсию мы попробуем охватить максимум достопримечательностей «Нового» и «Старого» Белграда.
Вы увидите «сербский Арбат» (бульвар Князя Михайло) — эпицентр культуры и истории Белграда и одну из самых красивых пешеходных зон Восточной Европы. Мы посетим красивейшую Белградскую крепость, которая является главным свидетелем истории Белграда. После осмотра архитектурного комплекса прогуляем по ландшафтному парку «Калемегдан» — одному из старейших в Европе. Отсюда открывается шикарный вид на слияние рек.
Также нас ждут красивейшие архитектурные памятники, такие как Парламент и Собор Святого Марка. Мы покажем вам последствия бомбардировки 1999 года, а также современный «Новый» Белград.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в музеи (при посещении)
  • Питание
Место начала и завершения?
На ресепшене отеля туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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