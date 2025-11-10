Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Эмир Кустурица не только снял фильмы, которыми гордится весь мир, но и построил в родной стране удивительную этнодеревню — Дрвенград («деревянный город»). Чтобы добраться туда, мы проедем через национальный парк «Мокра Гора». Побываем у подножия горы Златибор.



А чтобы представить себя жителем этих мест, прокатимся на узкоколейке, изощрённо петляющей среди скал.

Саша Ваш гид в Белграде

Описание экскурсии Через горы, через лес… Начнём путешествие рано утром — и около 3 часов будем ехать по красивейшим регионам западной Сербии. Преодолеем Овчарское ущелье и увидим реку Морава. Также проедем через город Ужице, который расположен у подножия горы Златибор, самой известной вершины в Сербии. Деревня Кустурицы Дрвенград — действительно деревянный город. Здесь все сделано из дерева: не только дома, но и мостовые. Некоторые из домов, в том числе и свой, Кустурица покупал в других местах, разбирал и вновь возводил на новом месте. Я расскажу историю самых заметных из них. Поясню, чем Дрвенград похож на типичную балканскую деревню и в чём его самобытность. Великолепная восьмёрка От местной станции Мокра Гора по узкоколейной железной дороге начала 20 века ходит туристический поезд «Шарганска осмица» («восьмёрка*). Почему такое название? Ответ подскажет маршрут ретропоезда, петляющий сквозь тоннели и скалы. По пути я расскажу, почему он сыграл важную роль в фильме Кустурицы «Жизнь как чудо». Вкусный бонус Нашу поездку дополнят блюда местной кухни в локальных ресторанах. Эта часть Сербии славится животноводством, поэтому здешние мясные продукты считаются самыми вкусными во всей Сербии. Златиборское прошутто — один из самых известных брендов региона. Также здесь выращивают малину, поэтому рекомендую попробовать свежий малиновый сок. Важная информация: Дрвенград — действительно деревянный город. Здесь все сделано из дерева: не только дома, но и мостовые. Некоторые из домов, в том числе и свой, Кустурица покупал в других местах, разбирал и вновь возводил на новом месте.

