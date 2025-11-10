Эмир Кустурица не только снял фильмы, которыми гордится весь мир, но и построил в родной стране удивительную этнодеревню — Дрвенград («деревянный город»). Чтобы добраться туда, мы проедем через национальный парк «Мокра Гора». Побываем у подножия горы Златибор.
А чтобы представить себя жителем этих мест, прокатимся на узкоколейке, изощрённо петляющей среди скал.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧерез горы, через лес… Начнём путешествие рано утром — и около 3 часов будем ехать по красивейшим регионам западной Сербии. Преодолеем Овчарское ущелье и увидим реку Морава. Также проедем через город Ужице, который расположен у подножия горы Златибор, самой известной вершины в Сербии. Деревня Кустурицы Дрвенград — действительно деревянный город. Здесь все сделано из дерева: не только дома, но и мостовые. Некоторые из домов, в том числе и свой, Кустурица покупал в других местах, разбирал и вновь возводил на новом месте. Я расскажу историю самых заметных из них. Поясню, чем Дрвенград похож на типичную балканскую деревню и в чём его самобытность. Великолепная восьмёрка От местной станции Мокра Гора по узкоколейной железной дороге начала 20 века ходит туристический поезд «Шарганска осмица» («восьмёрка*). Почему такое название? Ответ подскажет маршрут ретропоезда, петляющий сквозь тоннели и скалы. По пути я расскажу, почему он сыграл важную роль в фильме Кустурицы «Жизнь как чудо». Вкусный бонус Нашу поездку дополнят блюда местной кухни в локальных ресторанах. Эта часть Сербии славится животноводством, поэтому здешние мясные продукты считаются самыми вкусными во всей Сербии. Златиборское прошутто — один из самых известных брендов региона. Также здесь выращивают малину, поэтому рекомендую попробовать свежий малиновый сок. Важная информация: Дрвенград — действительно деревянный город. Здесь все сделано из дерева: не только дома, но и мостовые. Некоторые из домов, в том числе и свой, Кустурица покупал в других местах, разбирал и вновь возводил на новом месте.
Что включено
- Pусскоговорящий гид
- Транспортное средство
- Парковки
- Дорожный сбор
Что не входит в цену
- Билеты, обед, дегустация, напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии в вашем отеле
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
