Приготовьтесь к насыщенному дню, полному приключений, захватывающих видов и удивительных проектов. Вы оцените красоту Овчарско-Кабларского ущелья, проедете на туристическом поезде по дороге, прославившейся после выхода фильма «Жизнь как чудо». Побываете в деревне, построенной Кустурицей, где и живёт сам режиссёр. А в Вишеграде откроете ещё одно его творение — город в городе; и увидите старинный турецкий мост, объект ЮНЕСКО.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Овчарско-Кабларское ущелье

По пути из Белграда вы проедете по ущелью среди горных массивов Овчар и Каблар. Между крутыми склонами причудливо извивается Западная Морава. Вы узнаете, почему ущелье также называют сербской Святой горой, или сербским Афоном. В одной из горных хижин на берегу реки мы предложим остановиться на завтрак.

Шарганская восьмёрка

Добравшись до горного селения Мокра Гора, вы отправитесь в небольшое путешествие на поезде, который курсирует по дороге в виде восьмёрки. Проедете через тоннели, мосты и живописные горные хребты. А по пути сможете выходить на остановках, чтобы полюбоваться видами со смотровых площадок.

Строительство железной дороги между деревней Мокра-Гора и Шарганским перевалом затевалось как часть проекта по соединению Боснии с Сербией. Популярность Шарганская восьмёрка обрела, когда здесь сняли знаменитый фильм Эмира Кустурицы «Жизнь как чудо». Для съёмок построили декорации, которые и стали частью туристического комплекса.

Дрвенград: деревня, где живёт Эмир Кустурица

Вернувшись, вы погуляете по деревне, построенной режиссёром. Здесь находится около 30 деревянных домов, построенных без единого гвоздя. И даже улицы вымощены деревянной брусчаткой. Они названы в честь знаменитых людей в мире кинематографа. Есть также рынок Диего Марадонны, тюрьма Билла Клинтона, кладбище голливудских фильмов и многое другое.

Экскурсия займёт полчаса, а затем у вас будет свободное время на обед в ресторане сербской кухни, после чего мы поедем в сторону Боснии и Герцеговины.

Босния и Герцеговина

Пройдя границу, мы отправимся в Вишеград. По пути вы увидите монастырь Добрун на реке Рзав — один из старейших православных монастырей в стране.

В Вишеграде вас будет ждать город в городе — Каменград, или Андричград. Он также построен Кустурицей и посвящён югославскому писателю Иво Андричу, лауреату Нобелевской премии. Кроме того, вы осмотрите знаменитый турецкий мост Чуприя, или мост Мехмеда-паши. Это важный памятник средневекового турецкого инженерного искусства. Включён в список ЮНЕСКО.

Организационные детали