Вы оцените красоту Овчарско-Кабларского ущелья, проедете на туристическом поезде по дороге, прославившейся после выхода фильма «Жизнь как чудо». Побываете в деревне, построенной Кустурицей, где и живёт сам режиссёр.
А в Вишеграде откроете ещё одно его творение — город в городе; и увидите старинный турецкий мост, объект ЮНЕСКО.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Овчарско-Кабларское ущелье
По пути из Белграда вы проедете по ущелью среди горных массивов Овчар и Каблар. Между крутыми склонами причудливо извивается Западная Морава. Вы узнаете, почему ущелье также называют сербской Святой горой, или сербским Афоном. В одной из горных хижин на берегу реки мы предложим остановиться на завтрак.
Шарганская восьмёрка
Добравшись до горного селения Мокра Гора, вы отправитесь в небольшое путешествие на поезде, который курсирует по дороге в виде восьмёрки. Проедете через тоннели, мосты и живописные горные хребты. А по пути сможете выходить на остановках, чтобы полюбоваться видами со смотровых площадок.
Строительство железной дороги между деревней Мокра-Гора и Шарганским перевалом затевалось как часть проекта по соединению Боснии с Сербией. Популярность Шарганская восьмёрка обрела, когда здесь сняли знаменитый фильм Эмира Кустурицы «Жизнь как чудо». Для съёмок построили декорации, которые и стали частью туристического комплекса.
Дрвенград: деревня, где живёт Эмир Кустурица
Вернувшись, вы погуляете по деревне, построенной режиссёром. Здесь находится около 30 деревянных домов, построенных без единого гвоздя. И даже улицы вымощены деревянной брусчаткой. Они названы в честь знаменитых людей в мире кинематографа. Есть также рынок Диего Марадонны, тюрьма Билла Клинтона, кладбище голливудских фильмов и многое другое.
Экскурсия займёт полчаса, а затем у вас будет свободное время на обед в ресторане сербской кухни, после чего мы поедем в сторону Боснии и Герцеговины.
Босния и Герцеговина
Пройдя границу, мы отправимся в Вишеград. По пути вы увидите монастырь Добрун на реке Рзав — один из старейших православных монастырей в стране.
В Вишеграде вас будет ждать город в городе — Каменград, или Андричград. Он также построен Кустурицей и посвящён югославскому писателю Иво Андричу, лауреату Нобелевской премии. Кроме того, вы осмотрите знаменитый турецкий мост Чуприя, или мост Мехмеда-паши. Это важный памятник средневекового турецкого инженерного искусства. Включён в список ЮНЕСКО.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на автомобиле Toyota Avensis или Ford C-Max
- Дополнительные расходы: посещение деревни Кустурицы — €2,5 с человека, поездка на поезде — €9 с человека, завтрак и обед по меню — €15-20 с человека
- Поезд ходит по расписанию. Обычный маршрут занимает 2 часа 20 минут, зимой сокращён до 1 часа 20 минут.
- Для въезда на территорию Боснии и Герцеговины на срок до 30 дней с целью туризма гражданам России и Украины виза не требуется. Гражданам Беларуси и Казахстана необходима виза.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды