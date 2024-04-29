Путешествие по следам Эмира Кустурицы

Прокатиться по Шарганской восьмёрке, посетить деревню режиссёра и побывать в Боснии и Герцеговине
Приготовьтесь к насыщенному дню, полному приключений, захватывающих видов и удивительных проектов.

Вы оцените красоту Овчарско-Кабларского ущелья, проедете на туристическом поезде по дороге, прославившейся после выхода фильма «Жизнь как чудо». Побываете в деревне, построенной Кустурицей, где и живёт сам режиссёр.

А в Вишеграде откроете ещё одно его творение — город в городе; и увидите старинный турецкий мост, объект ЮНЕСКО.
5
2 отзыва
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Овчарско-Кабларское ущелье

По пути из Белграда вы проедете по ущелью среди горных массивов Овчар и Каблар. Между крутыми склонами причудливо извивается Западная Морава. Вы узнаете, почему ущелье также называют сербской Святой горой, или сербским Афоном. В одной из горных хижин на берегу реки мы предложим остановиться на завтрак.

Шарганская восьмёрка

Добравшись до горного селения Мокра Гора, вы отправитесь в небольшое путешествие на поезде, который курсирует по дороге в виде восьмёрки. Проедете через тоннели, мосты и живописные горные хребты. А по пути сможете выходить на остановках, чтобы полюбоваться видами со смотровых площадок.

Строительство железной дороги между деревней Мокра-Гора и Шарганским перевалом затевалось как часть проекта по соединению Боснии с Сербией. Популярность Шарганская восьмёрка обрела, когда здесь сняли знаменитый фильм Эмира Кустурицы «Жизнь как чудо». Для съёмок построили декорации, которые и стали частью туристического комплекса.

Дрвенград: деревня, где живёт Эмир Кустурица

Вернувшись, вы погуляете по деревне, построенной режиссёром. Здесь находится около 30 деревянных домов, построенных без единого гвоздя. И даже улицы вымощены деревянной брусчаткой. Они названы в честь знаменитых людей в мире кинематографа. Есть также рынок Диего Марадонны, тюрьма Билла Клинтона, кладбище голливудских фильмов и многое другое.

Экскурсия займёт полчаса, а затем у вас будет свободное время на обед в ресторане сербской кухни, после чего мы поедем в сторону Боснии и Герцеговины.

Босния и Герцеговина

Пройдя границу, мы отправимся в Вишеград. По пути вы увидите монастырь Добрун на реке Рзав — один из старейших православных монастырей в стране.

В Вишеграде вас будет ждать город в городе — Каменград, или Андричград. Он также построен Кустурицей и посвящён югославскому писателю Иво Андричу, лауреату Нобелевской премии. Кроме того, вы осмотрите знаменитый турецкий мост Чуприя, или мост Мехмеда-паши. Это важный памятник средневекового турецкого инженерного искусства. Включён в список ЮНЕСКО.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на автомобиле Toyota Avensis или Ford C-Max
  • Дополнительные расходы: посещение деревни Кустурицы — €2,5 с человека, поездка на поезде — €9 с человека, завтрак и обед по меню — €15-20 с человека
  • Поезд ходит по расписанию. Обычный маршрут занимает 2 часа 20 минут, зимой сокращён до 1 часа 20 минут.
  • Для въезда на территорию Боснии и Герцеговины на срок до 30 дней с целью туризма гражданам России и Украины виза не требуется. Гражданам Беларуси и Казахстана необходима виза.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
л
29 апр 2024
Добрый день, во время экскурсии мы получили возможность познакомиться с одним из лучших гидов за все последние годы господином Зораном Хрвачанином, профессионалом, интеллигентом и обаятельнийшем человеком. Экскурсия была проведена на очень высоком уровне. Огромное спасибо за знания, внимание,деликатность. Успехов во всем.
А
22 апр 2024
Всем остались довольны. Спасибо!

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