2 отзыва оставили туристы

Вас ждет увлекательное двухдневное путешествие по красивым местам Сербии и Боснии. Вы посетите старинные города, монастыри, насладитесь потрясающей природой и сельской жизнью. В программе экскурсии: Топола, Опленац, Чачак, Андрич-город и этно-деревня Дрвенград.
Узнаете о жизни и творчестве знаменитого сербского режиссера Эмира Кустурицы, попробуете национальную кухню и познакомитесь с гостеприимством местных жителей
Узнаете о жизни и творчестве знаменитого сербского режиссера Эмира Кустурицы, попробуете национальную кухню и познакомитесь с гостеприимством местных жителей
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🌲 Потрясающая природа
- 🍽️ Вкусная национальная кухня
- 🎥 Места съемок фильмов Кустурицы
- 🚂 Поездка на ретро-поезде
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и поездок на ретро-поезде. Май и сентябрь также подходят, но могут быть прохладнее. В остальные месяцы возможно насладиться красотой маршрута, но стоит учитывать более низкие температуры и возможные осадки, что может повлиять на комфортность путешествия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Город Топола
- Церковь Св. Богородицы
- Памятник Народному восстанию
- Храм Св. Георгия
- Город Чачак
- Андрич-город
- Этно-деревня «Дрвенград»
Описание экскурсии
Программа
День первый:
- Рано утром выезжаем из Белграда. Проедем около 130 км. до города Чачак по новому автобану «Милош Великий».
- Проследуем через живописное ущелье реки Западная Морава.
- Время обеда. Побывать в Сербии и не попробовать горного ягненка на вертеле — значит не встретиться с запахами и вкусами сербской кухни.
- В туристическом центре «Златибор» покaтаемся на самом длинном фуникулёре в Европе. Его трасса растянулась на 9 км.
- Отправимся в Боснию, в новый шедевр строителя Кустурицы — в Андрич-город. Осмотрим город, посвященный Нобелевскому лауреату — писателю Иво Андричу. Художественным восприятием Эмира Кустурицы создан абсолютно особенный город — из камня и воспоминаний. Воспоминаний о стране, которой больше нет. Город существует вне времени.
Прогуляемся по берегам реки Дрина. Осмотрим площади, где находятся памятники Андричу, Негошу, великому визирю Мехмед-паше Соколовичу, знакомство с постройками византийского, восточного и австро-венгерского стилей.
Если вы уже попали в Боснию, то нельзя упустить возможность попробовать восточные сладости и домашний кофе, приготовленный в турке.
- Возвращаемся в Сербию, в этно-деревню «Дрвенград» — настоящий адрес Эмира Кустурицы, где «летят герои его фильмов». Размещаемся в гостинице.
Познакомимся с Дрвенградом — детищем архитектора-режиссера Эмира Кустурицы. Вы почувствуете настоящую гармонию с окружающим миром, погостив в деревянном городе, за который режиссер получил премию Филиппа Ротье.
По мере возможности — просмотр фильма «Жизнь как чудо».
Ужин, ночлег.
День второй:
- Поездка на ретро-поезде «Шарганская восьмерка» (только в летний период) по серпантину и через туннели. Остановки на смотровых площадках, где Кустурица снимал свой фильм «Жизнь как чудо».
- Посетим заповедник Тара — в нём полюбуемся горным видом, рекой Дриной, неповторимой флорой и фауной западной Сербии. Увидим самую маленькую речку Годину длиной всего 365 м, её источник, и красивый водопад. Рассмотрим стечки — монументальные средневековые надгробия под защитой ЮНЕСКО, встретим домик-отшельник. Многочисленные рестораны на берегу Дрины вам предложат свежую дикую форель.
- Возвращение в Белград поздно вечером.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Добрила — ваша команда гидов в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 2497 туристов
Я очень люблю свою Сербию и свой белый город, широкой душой принимающий всех путешественников, которые приезжают в нашу страну. Богатая история маленького, но отважного народа, нетронутая природа, которую трудно найти
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Лиляна умеет интересно рассказать о Сербии: будут и легенды, и исторические факты, и на интересующие вопросы ответит. Очень тактичная, с ней будет комфортно. Расскажет не только по теме экскурсии, но
+12
Вам был полезен этот отзыв?
Великолепная экскурсия с гидом Лиляной, два дня погружения в жизнь Сербии-историю, культуру, достопримечательности, кухню. Мы просто влюбились в эту страну. Структурированный рассказ, очень внимательное отношение к нашим пожеланиям-что посмотреть, где остановиться. Сказочное предывание в деревне Кустурицы-благодаря Лиляне мы с ним сфотографировались, посмотрели фильм одни в его кинотеатре, с вином и клубникой, просто волшебство!
Добрила
Ответ организатора:
Спасибо большое ❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасная экскурсия. Прекрасный гид. Благодаря такой замечательной экскурсии мы полюбили Сербию. Нам посчастливилось встретиться и сфотографироваться с Кустурицей. Когда мы подъезжали к деревне мы увидели приземляющийся вертолет. Какое же было наше счастье, когда из него вышел сам Куштурица и направился к нам. Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Замечательная, познавательная экскурсия. Эрудированный, замечательный гид.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Белграда
Похожие экскурсии на «Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы»
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое путешествие на север Сербии
Погулять по старинным городам, оценить древнюю крепость, продегустировать местные блюда и вина
Начало: У вашего отеля
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €365 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
Прокатиться по Шарганской восьмёрке, посетить деревню режиссёра и побывать на Златиборе
Начало: У вашего отеля
10 авг в 06:30
11 авг в 06:30
от €595 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Белграда - в Златибор и деревню, что создал Кустурица
Про горы, Сербию и вдохновение
12 авг в 07:00
14 авг в 07:00
от €430 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Королевская Сербия
Погрузитесь в великолепие королевской Сербии: от исторического Опленаца до живописного парка и винных традиций
Начало: У вашего отеля
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €380 за всё до 4 чел.
от €590 за экскурсию