2 отзыва оставили туристы

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Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы

Старинные города и монастыри, блюда Сербии и Боснии и путешествие по следам знаменитого режиссера

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 13 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

300 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
5
Добрила
Задать вопросОбычно отвечает за 50 мин.
Добрила – Гид в Белграде
В этом увлекательном двухдневном путешествии вас ждет знакомство с красивыми местами Сербии, старинными городами и монастырями, потрясающей природой, сельской жизнью и гостеприимством, национальной кухней и местами жизни и творчества знаменитого сербского режиссера Эмира Кустурицы.
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы

Программа

  • Рано утром отъезд из Белграда. Поездка в Валево, 100 км. к юго-западу от Белграда. Валево — один из самых старых городов Сербии, здесь были рождены многие литераторы, художники и учёные. Прогулка по старому турецкому базару, Десанкина площадь, Народный музей, дворец Муселима.
  • В 6 км. к юго-западу от Валево, на берегу реки Градац, находится монастырь Челие XIII века. Народные предания связывают его создание с королем Драгутином. Этот монастырь много раз был разрушен и отстроен заново, служил больницей и позже начальной школой, где учился святой владыка Николай Велимирович. Духовником этого монастыря был отец Юстин (1948-1979), который был здесь похоронен, а в 2010 году и канонизирован. На сегодняшний день это женский монастырь.
  • Далее вас ждет один из самых новых и самых красивых монастырей — монастырь Лелич, который основали святой Николай Велимирович и его отец Драгомир в 1929 г. и посвятили святому Николаю Чудотворцу. В храме находятся мощи святого Николая Велимировича, которые были 12 мая 1991 г. перевезены в Лелич из Америки, где владыка упокоился в 1956 году. Лелич стал местом паломничества православных сербов.
  • Пора обедать — поедем знакомится с настоящим сербским селом и гостеприимными хозяевами. Приготовление обеда осуществляется по старинному рецепту сербской кухни. Дегустация всего приготовленного — под звуки сербской народной музыки и под зажигательный традиционный сербский танец «Коло» (два шага вперед, один назад и по кругу…) А когда к этому еще добавим ракию сливовицу… можно и полететь! После трапезы у вас будет возможность погулять по фруктовым садам и лугам. Послушать птиц и тишину.
  • Отъезд в этно-село «Дрвенград» — настоящий адрес Эмира Кустурицы, где «летят герои его фильмов». Размещение в гостинице. Знакомство с Дрвенградом, детищем архитектора-режиссера Эмира Кустурицы. Комплекс традиционных деревянных домиков на холмах как будто создан из мечты и снов. Эмир Кустурица — волшебник, который нас возвращает природе. И всю силу природы можно почувствовать, слушая журчание потока. Вы почувствуете настоящую гармонию с окружающим миром, погостив в деревянном городе, который посещают все любители кино, Кустурицы, природы и за который Кустурица получил премию Филиппа Ротье за оригинальность и комплексность проекта.
  • Просмотр фильма «Жизнь как чудо». Ужин, ночлег.
  • На следующий день отъезд на поезде «Шарганская восьмерка», который повезет вас по серпантину и через туннели. Волшебство полной дезориентации! Остановки на смотровых площадках, где Кустурица снимал свой фильм «Жизнь как чудо». Поиск волшебного камня, который помогает найти свою «вторую половинку» тем, у кого ее еще нет.
  • После этой изумительной 2,5 часовой поездки на поезде — отъезд в Боснию, в новый шедевр строителя Кустурицы — в Андрич-город.
  • Экскурсия по городу, посвященному Нобелевскому лауреату, писателю Иво Андричу. Художественным восприятием Эмира Кустурицы создан абсолютно особенный город. Город из камня и воспоминаний. Воспоминаний о стране, которой больше нет. Город существует вне времени. Знакомство с городом в городе. Прогулка по берегам реки Дрины. Осмотр площадей, где находятся памятники Андричу, Негошу, знакомство с постройками византийского, восточного и австро-венгерского стиля.
  • Обед в ресторане с широким выбором боснийских блюд.
  • Возвращение в Белград поздно вечером.
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Добрила
Добрила
Меня зовут Добрила. Я очень люблю свою Сербию и свой БЕЛЫЙ город, широкой душой принимающий всех путешественников, которые приезжают в нашу страну, и всегда возвращаются вновь испытать то, что они, возможно, упустили богатую историю маленького, но отважного народа, нетронутую природу, что трудно найти в современном цивилизационном буме, искреннее гостеприимство, неописуемо вкусную и разнообразную еду. Все это Вы почувствуете через многочисленные, мною обдуманные экскурсии, которые запоминаются и о которых долго рассказывается. Я гедонист, особенно по гастрономии. Люблю вкусную и красивую еду. У нас про вкусно приготовленную пищу говорят: «На шести языках говорит и на седьмом заикается»! Убедитесь, что язык сербской еды легко воспринимается и надолго остается в памяти.
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2 отзыва оставили туристы

31 марта 2019
Прекрасная экскурсия. Прекрасный гид. Благодаря такой замечательной экскурсии мы полюбили Сербию. Нам посчастливилось встретиться и сфотографироваться с Кустурицей. Когда мы подъезжали к деревне мы увидели приземляющийся вертолет. Какое же было наше счастье, когда из него вышел сам Куштурица и направился к нам. Спасибо.
10 декабря 2016
Замечательная, познавательная экскурсия. Эрудированный, замечательный гид.

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