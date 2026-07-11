2 отзыва оставили туристы

Вас ждет увлекательное двухдневное путешествие по красивым местам Сербии и Боснии. Вы посетите старинные города, монастыри, насладитесь потрясающей природой и сельской жизнью. В программе экскурсии: Топола, Опленац, Чачак, Андрич-город и этно-деревня Дрвенград.



Узнаете о жизни и творчестве знаменитого сербского режиссера Эмира Кустурицы, попробуете национальную кухню и познакомитесь с гостеприимством местных жителей

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и поездок на ретро-поезде. Май и сентябрь также подходят, но могут быть прохладнее. В остальные месяцы возможно насладиться красотой маршрута, но стоит учитывать более низкие температуры и возможные осадки, что может повлиять на комфортность путешествия.

Сейчас август — это идеальное время.