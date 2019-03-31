2 отзыва оставили туристы

Меня зовут Добрила. Я очень люблю свою Сербию и свой БЕЛЫЙ город, широкой душой принимающий всех путешественников, которые приезжают в нашу страну, и всегда возвращаются вновь испытать то, что они, возможно, упустили богатую историю маленького, но отважного народа, нетронутую природу, что трудно найти в современном цивилизационном буме, искреннее гостеприимство, неописуемо вкусную и разнообразную еду. Все это Вы почувствуете через многочисленные, мною обдуманные экскурсии, которые запоминаются и о которых долго рассказывается. Я гедонист, особенно по гастрономии. Люблю вкусную и красивую еду. У нас про вкусно приготовленную пищу говорят: «На шести языках говорит и на седьмом заикается»! Убедитесь, что язык сербской еды легко воспринимается и надолго остается в памяти.