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произвела не забываемые впечатления. Необычен и сам поезд, и виды которые открываются по дороге. Александр очень интересно рассказывал о Сербии и ее истории по дороге, отвечал на все наши вопросы, очень комфортный автомобиль. Путешествие с Сашей было познавательным и комфортабельным. Всем рекомендуем. Саша, Вам огромная благодарность.