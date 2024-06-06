Экскурсии к горам Белграда

Найдено 11 экскурсий в категории «Горы» в Белграде на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
26 отзывов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад: Путешествие по Сербии
Погрузитесь в историю и культуру Сербии с экскурсией по Фрушке Горе, Сремским Карловцам и Новому Саду. Вас ждут уникальные впечатления
«Фрушка Гора — национальный парк, известный своими монастырями и историей»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие по Северной Сербии: культура, вино и архитектура
Погрузитесь в богатую культуру Северной Сербии, насладитесь винами и архитектурой, исследуйте исторические места
«Мы отправимся на Фрушку Гору, где находятся 17 действующих православных монастырей»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
375 за всё до 3 чел.
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: путешествие по Воеводине
Погрузитесь в атмосферу Воеводины: от винодельческих традиций Сремских Карловц до природы национального парка Фрушка-Гора и красот Нови-Сада
«Утром вы выедете из Белграда и направитесь в автономный округ Воеводина, где первым делом посетите Фрушку-Гору»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
300 за всё до 3 чел.
Дрвенград Эмира Кустурицы и узкоколейка «Шарганская восьмёрка»
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Дрвенград Эмира Кустурицы и Шарганская восьмёрка: путешествие по сердцу Сербии
Погрузитесь в мир сербской культуры и природы с экскурсией в Дрвенград и поездкой на Шарганской восьмёрке
«Также проедем через город Ужице, который расположен у подножия горы Златибор, самой известной вершины в Сербии»
14 июня в 08:30
19 июня в 08:30
400 за всё до 4 чел.
Гастротур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Гастротур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора
Начало: Рецепшен отеля туристов
«Что вас ожидает: Гастротур в Воеводину Дорога до живописного места Фрушка-Гора занимает около часа, это Национальный Парк, в котором расположено 35 православных монастырей»
Расписание: Ежедневно, в утренние часы
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
340 за всё до 2 чел.
Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
Начало: По согласованию с туристом
«Фрушка Гора – Сремски Карловцы – Нови Сад Ни один визит в Сербию не будет полным без посещения северной сербской провинции Воеводина и без знакомства с совершенно сказочными городами Нови Сад и Сремски Карловцы»
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 250 за всё до 3 чел.
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад (гид-водитель)
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад (гид-водитель)
«Во время этой экскурсии вы побываете в национальном парке Фрушка Гора с богатой историей и шестнадцатью монастырями, превратившими это место в духовный центр для сербов в изгнании»
Расписание: Ежедневно в 10:00
250 за экскурсию
Древенград - Златибор - Мокра гора - Шарганска осмица
Индивидуальная
11 часов
Древенград - Златибор - Мокра гора - Шарганска осмица
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
от 488 за всё до 3 чел.
Индивидуальный тур: Топола, Опленац и гора Авала
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальный тур: Топола, Опленац и гора Авала
Начало: По согласованию с туристом
«Совершите прогулку по живописному парку и посетите старинный королевский винный погреб и отправитесь на гору Авала (511 метров над уровнем моря)»
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 240 за всё до 3 чел.
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
Групповая
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
«Во время этой экскурсии вы побываете в национальном парке Фрушка Гора с богатой историей и шестнадцатью монастырями, превратившими это место в духовный центр для сербов в изгнании»
Расписание: Воскресенье в 09:30
60 за человека
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
«Во время этой экскурсии вы побываете в национальном парке Фрушка Гора с богатой историей и шестнадцатью монастырями, превратившими это место в духовный центр для сербов в изгнании»
Расписание: Ежедневно в 10:00
300 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Дрвенград Эмира Кустурицы и узкоколейка «Шарганская восьмёрка»
    Великолепная экскурсия в горы Сербии. Пейзажи незабываемы. Дрвенград Кустурицы понравился, красивые смотровые площадки, вкусный ресторан сербской кухни. Поездка по узкоколейке
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    произвела не забываемые впечатления. Необычен и сам поезд, и виды которые открываются по дороге. Александр очень интересно рассказывал о Сербии и ее истории по дороге, отвечал на все наши вопросы, очень комфортный автомобиль. Путешествие с Сашей было познавательным и комфортабельным. Всем рекомендуем. Саша, Вам огромная благодарность.

  • А
    Алексей
    29 мая 2024
    Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
    Всё информацилнно,много интересного и полезного по истории и православию,понравились все места,хочется приехать ра более продолжительный отлых в термах и Нови-сад.
  • Я
    Яков
    26 мая 2024
    Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
    Всё очень понравилось! Было весьма душевно, практично, интересно и увлекательно! Всем советуем!
  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
    Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤
    Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤
  • Е
    Елена
    26 апреля 2024
    Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
    Фантастически познавательная экскурсия. Посетили два монастыря на Фрушка Гора: Крушедол и Ново Хопово, затем прогулка по исторической части Нови Сад,
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    посещение Петроварадинской крепости и Сремские Карловцы. Лилиана очень подробно рассказывала о событиях и интересных фактах, ответила на все наши многочисленные вопросы! Всё на высоте! Супер! Несмотря на обширную программу, поездка была совсем не утомительной.

  • П
    Павел
    15 апреля 2024
    Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
    Мы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие события происходили на местности, где
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    мы проезжаем. Маршрут очень живописный, в Сремски-Карловцах и Нови-Сад хорошо сохранившиеся исторические центры, так же заехали на винодельню Ковачич, на дегустацию

    Мы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие событияМы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие событияМы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие событияМы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие событияМы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие событияМы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие событияМы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие событияМы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие событияМы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие событияМы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие события
  • П
    Павел
    15 апреля 2024
    Дрвенград Эмира Кустурицы и узкоколейка «Шарганская восьмёрка»
    Мы проезжали по очень живописным местам, гид Саша интересно рассказывал про местность, разные истории из жизни, он очень классный и дружелюбный! Поездка по железной дороге была отличной, прекрасные виды
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  • Е
    Екатерина
    12 апреля 2024
    Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
    Нашу экскурсию проводила Mikica. Атмосфера на экскурсии была очень теплой и после экскурсии остались самые приятные эмоции и воспоминания.
  • Л
    Ляля
    7 апреля 2024
    Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
    Очень понравилась экскурсия по северной Сербии. Гид Дубравка профессиональна, интересный рассказчик и легкий в общении человек. Водитель Мики комфортно вел машину. Впечатления от поездки только положительные. Однозначно рекомендую экскурсию. Городки Сремски Карловцы и Нови Сад очень симпатичные.
  • Е
    Елена
    7 апреля 2024
    Гастротур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора
    Прекрасная экскурсия, замечательный гид Лилиана, море впечатлений, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Горы»

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  3. Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
  4. Дрвенград Эмира Кустурицы и узкоколейка «Шарганская восьмёрка»
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Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Горы" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 60 до 488. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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