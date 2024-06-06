1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад: Путешествие по Сербии
Погрузитесь в историю и культуру Сербии с экскурсией по Фрушке Горе, Сремским Карловцам и Новому Саду. Вас ждут уникальные впечатления
«Фрушка Гора — национальный парк, известный своими монастырями и историей»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Северной Сербии: культура, вино и архитектура
Погрузитесь в богатую культуру Северной Сербии, насладитесь винами и архитектурой, исследуйте исторические места
«Мы отправимся на Фрушку Гору, где находятся 17 действующих православных монастырей»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
€375 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: путешествие по Воеводине
Погрузитесь в атмосферу Воеводины: от винодельческих традиций Сремских Карловц до природы национального парка Фрушка-Гора и красот Нови-Сада
«Утром вы выедете из Белграда и направитесь в автономный округ Воеводина, где первым делом посетите Фрушку-Гору»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Дрвенград Эмира Кустурицы и Шарганская восьмёрка: путешествие по сердцу Сербии
Погрузитесь в мир сербской культуры и природы с экскурсией в Дрвенград и поездкой на Шарганской восьмёрке
«Также проедем через город Ужице, который расположен у подножия горы Златибор, самой известной вершины в Сербии»
14 июня в 08:30
19 июня в 08:30
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гастротур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора
Начало: Рецепшен отеля туристов
«Что вас ожидает: Гастротур в Воеводину Дорога до живописного места Фрушка-Гора занимает около часа, это Национальный Парк, в котором расположено 35 православных монастырей»
Расписание: Ежедневно, в утренние часы
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€340 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
Начало: По согласованию с туристом
«Фрушка Гора – Сремски Карловцы – Нови Сад Ни один визит в Сербию не будет полным без посещения северной сербской провинции Воеводина и без знакомства с совершенно сказочными городами Нови Сад и Сремски Карловцы»
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад (гид-водитель)
«Во время этой экскурсии вы побываете в национальном парке Фрушка Гора с богатой историей и шестнадцатью монастырями, превратившими это место в духовный центр для сербов в изгнании»
Расписание: Ежедневно в 10:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
11 часов
Древенград - Златибор - Мокра гора - Шарганска осмица
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
от €488 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальный тур: Топола, Опленац и гора Авала
Начало: По согласованию с туристом
«Совершите прогулку по живописному парку и посетите старинный королевский винный погреб и отправитесь на гору Авала (511 метров над уровнем моря)»
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €240 за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
«Во время этой экскурсии вы побываете в национальном парке Фрушка Гора с богатой историей и шестнадцатью монастырями, превратившими это место в духовный центр для сербов в изгнании»
Расписание: Воскресенье в 09:30
€60 за человека
Индивидуальная
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
«Во время этой экскурсии вы побываете в национальном парке Фрушка Гора с богатой историей и шестнадцатью монастырями, превратившими это место в духовный центр для сербов в изгнании»
Расписание: Ежедневно в 10:00
€300 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ММария6 июня 2024Великолепная экскурсия в горы Сербии. Пейзажи незабываемы. Дрвенград Кустурицы понравился, красивые смотровые площадки, вкусный ресторан сербской кухни. Поездка по узкоколейке
- ААлексей29 мая 2024Всё информацилнно,много интересного и полезного по истории и православию,понравились все места,хочется приехать ра более продолжительный отлых в термах и Нови-сад.
- ЯЯков26 мая 2024Всё очень понравилось! Было весьма душевно, практично, интересно и увлекательно! Всем советуем!
- ТТатьяна25 мая 2024Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤
- ЕЕлена26 апреля 2024Фантастически познавательная экскурсия. Посетили два монастыря на Фрушка Гора: Крушедол и Ново Хопово, затем прогулка по исторической части Нови Сад,
- ППавел15 апреля 2024Мы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие события происходили на местности, где
- ППавел15 апреля 2024Мы проезжали по очень живописным местам, гид Саша интересно рассказывал про местность, разные истории из жизни, он очень классный и дружелюбный! Поездка по железной дороге была отличной, прекрасные виды
- ЕЕкатерина12 апреля 2024Нашу экскурсию проводила Mikica. Атмосфера на экскурсии была очень теплой и после экскурсии остались самые приятные эмоции и воспоминания.
- ЛЛяля7 апреля 2024Очень понравилась экскурсия по северной Сербии. Гид Дубравка профессиональна, интересный рассказчик и легкий в общении человек. Водитель Мики комфортно вел машину. Впечатления от поездки только положительные. Однозначно рекомендую экскурсию. Городки Сремски Карловцы и Нови Сад очень симпатичные.
- ЕЕлена7 апреля 2024Прекрасная экскурсия, замечательный гид Лилиана, море впечатлений, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Горы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Горы" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 60 до 488. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «Горы», 54 ⭐ отзыва, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август