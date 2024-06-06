Представьте себя путешественником, исследующим удивительные уголки Сербии. Экскурсия в Дрвенград Эмира Кустурицы и поездка на узкоколейке Шарганская восьмёрка предлагают уникальное путешествие через национальный парк Мокра Гора и подножие горы Златибор. Вас ждут не только живописные пейзажи, но и погружение в атмосферу типичной балканской деревни с богатой историей и культурой. Дополнит ваше приключение вкусная местная кухня, делая поездку незабываемой

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Через горы, через лес…

Начнём путешествие рано утром — и около 3 часов будем ехать по красивейшим регионам западной Сербии. Преодолеем Овчарское ущелье и увидим реку Морава. Также проедем через город Ужице, который расположен у подножия горы Златибор, самой известной вершины в Сербии.

Деревня Кустурицы

Дрвенград — действительно деревянный город. Здесь все сделано из дерева: не только дома, но и мостовые. Некоторые из домов, в том числе и свой, Кустурица покупал в других местах, разбирал и вновь возводил на новом месте. Я расскажу историю самых заметных из них. Поясню, чем Дрвенград похож на типичную балканскую деревню и в чём его самобытность.

Великолепная восьмёрка

От местной станции Мокра Гора по узкоколейной железной дороге начала 20 века ходит туристический поезд «Шарганска осмица» («восьмёрка*). Почему такое название? Ответ подскажет маршрут ретропоезда, петляющий сквозь тоннели и скалы. По пути я расскажу, почему он сыграл важную роль в фильме Кустурицы «Жизнь как чудо».

Вкусный бонус

Нашу поездку дополнят блюда местной кухни в локальных ресторанах. Эта часть Сербии славится животноводством, поэтому здешние мясные продукты считаются самыми вкусными во всей Сербии. Златиборское прошутто — один из самых известных брендов региона. Также здесь выращивают малину, поэтому рекомендую попробовать свежий малиновый сок.

Организационные детали