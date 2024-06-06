Дрвенград Эмира Кустурицы и узкоколейка «Шарганская восьмёрка»
Погрузитесь в мир сербской культуры и природы с экскурсией в Дрвенград и поездкой на Шарганской восьмёрке
Представьте себя путешественником, исследующим удивительные уголки Сербии.
Экскурсия в Дрвенград Эмира Кустурицы и поездка на узкоколейке Шарганская восьмёрка предлагают уникальное путешествие через национальный парк Мокра Гора и подножие горы Златибор.
Вас ждут не только живописные пейзажи, но и погружение в атмосферу типичной балканской деревни с богатой историей и культурой. Дополнит ваше приключение вкусная местная кухня, делая поездку незабываемой
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2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Через горы, через лес…
Начнём путешествие рано утром — и около 3 часов будем ехать по красивейшим регионам западной Сербии. Преодолеем Овчарское ущелье и увидим реку Морава. Также проедем через город Ужице, который расположен у подножия горы Златибор, самой известной вершины в Сербии.
Деревня Кустурицы
Дрвенград — действительно деревянный город. Здесь все сделано из дерева: не только дома, но и мостовые. Некоторые из домов, в том числе и свой, Кустурица покупал в других местах, разбирал и вновь возводил на новом месте. Я расскажу историю самых заметных из них. Поясню, чем Дрвенград похож на типичную балканскую деревню и в чём его самобытность.
Великолепная восьмёрка
От местной станции Мокра Гора по узкоколейной железной дороге начала 20 века ходит туристический поезд «Шарганска осмица» («восьмёрка*). Почему такое название? Ответ подскажет маршрут ретропоезда, петляющий сквозь тоннели и скалы. По пути я расскажу, почему он сыграл важную роль в фильме Кустурицы «Жизнь как чудо».
Вкусный бонус
Нашу поездку дополнят блюда местной кухни в локальных ресторанах. Эта часть Сербии славится животноводством, поэтому здешние мясные продукты считаются самыми вкусными во всей Сербии. Златиборское прошутто — один из самых известных брендов региона. Также здесь выращивают малину, поэтому рекомендую попробовать свежий малиновый сок.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включено: услуги гида, трансфер по программе на седане комфорт-класса
Обед, напитки и входные билеты не входят в стоимость экскурсии.
Допрасходы на человека: — поезд 10€ — вход в Дрвенград 2€ — обед 20-25€
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша — ваш гид в Белграде
Провёл экскурсии для 741 туриста
Привет, дорогие путешественники! Меня зовут Саша, я лицензированный гид в Сербии. Это удивительная страна с волшебным пейзажами, приветливыми людьми и вкусной едой. С радостью раскрою вам её тайны и покажу самые красивые места!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
6 июня 2024
Великолепная экскурсия в горы Сербии. Пейзажи незабываемы. Дрвенград Кустурицы понравился, красивые смотровые площадки, вкусный ресторан сербской кухни. Поездка по узкоколейке произвела не забываемые впечатления. Необычен и сам поезд, и виды читать дальше
которые открываются по дороге. Александр очень интересно рассказывал о Сербии и ее истории по дороге, отвечал на все наши вопросы, очень комфортный автомобиль. Путешествие с Сашей было познавательным и комфортабельным. Всем рекомендуем. Саша, Вам огромная благодарность.
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Павел
15 апр 2024
Мы проезжали по очень живописным местам, гид Саша интересно рассказывал про местность, разные истории из жизни, он очень классный и дружелюбный! Поездка по железной дороге была отличной, прекрасные виды
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