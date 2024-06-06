Дрвенград Эмира Кустурицы и узкоколейка «Шарганская восьмёрка»

Погрузитесь в мир сербской культуры и природы с экскурсией в Дрвенград и поездкой на Шарганской восьмёрке
Представьте себя путешественником, исследующим удивительные уголки Сербии.

Экскурсия в Дрвенград Эмира Кустурицы и поездка на узкоколейке Шарганская восьмёрка предлагают уникальное путешествие через национальный парк Мокра Гора и подножие горы Златибор.

Вас ждут не только живописные пейзажи, но и погружение в атмосферу типичной балканской деревни с богатой историей и культурой. Дополнит ваше приключение вкусная местная кухня, делая поездку незабываемой
5
2 отзыва
Дрвенград Эмира Кустурицы и узкоколейка «Шарганская восьмёрка»
Дрвенград Эмира Кустурицы и узкоколейка «Шарганская восьмёрка»
Дрвенград Эмира Кустурицы и узкоколейка «Шарганская восьмёрка»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Через горы, через лес…

Начнём путешествие рано утром — и около 3 часов будем ехать по красивейшим регионам западной Сербии. Преодолеем Овчарское ущелье и увидим реку Морава. Также проедем через город Ужице, который расположен у подножия горы Златибор, самой известной вершины в Сербии.

Деревня Кустурицы

Дрвенград — действительно деревянный город. Здесь все сделано из дерева: не только дома, но и мостовые. Некоторые из домов, в том числе и свой, Кустурица покупал в других местах, разбирал и вновь возводил на новом месте. Я расскажу историю самых заметных из них. Поясню, чем Дрвенград похож на типичную балканскую деревню и в чём его самобытность.

Великолепная восьмёрка

От местной станции Мокра Гора по узкоколейной железной дороге начала 20 века ходит туристический поезд «Шарганска осмица» («восьмёрка*). Почему такое название? Ответ подскажет маршрут ретропоезда, петляющий сквозь тоннели и скалы. По пути я расскажу, почему он сыграл важную роль в фильме Кустурицы «Жизнь как чудо».

Вкусный бонус

Нашу поездку дополнят блюда местной кухни в локальных ресторанах. Эта часть Сербии славится животноводством, поэтому здешние мясные продукты считаются самыми вкусными во всей Сербии. Златиборское прошутто — один из самых известных брендов региона. Также здесь выращивают малину, поэтому рекомендую попробовать свежий малиновый сок.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: услуги гида, трансфер по программе на седане комфорт-класса
  • Обед, напитки и входные билеты не входят в стоимость экскурсии.
  • Допрасходы на человека:
    — поезд 10€
    — вход в Дрвенград 2€
    — обед 20-25€

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
6 июня 2024
Великолепная экскурсия в горы Сербии. Пейзажи незабываемы. Дрвенград Кустурицы понравился, красивые смотровые площадки, вкусный ресторан сербской кухни. Поездка по узкоколейке произвела не забываемые впечатления. Необычен и сам поезд, и виды
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которые открываются по дороге.
Александр очень интересно рассказывал о Сербии и ее истории по дороге, отвечал на все наши вопросы, очень комфортный автомобиль. Путешествие с Сашей было познавательным и комфортабельным. Всем рекомендуем. Саша, Вам огромная благодарность.

П
15 апр 2024
Мы проезжали по очень живописным местам, гид Саша интересно рассказывал про местность, разные истории из жизни, он очень классный и дружелюбный! Поездка по железной дороге была отличной, прекрасные виды
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