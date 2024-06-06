Познавательные экскурсии на природе в Белграде

Найдено 48 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Белграде на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по Восточной Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
34 отзыва
Путешествие по Восточной Сербии
Оценить древние крепости, погрузиться в Средневековье и побывать в национальном парке Джердап
Начало: у вашего отеля
«Он известен фантастической природой»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
349 за всё до 4 чел.
Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Белграда)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Воеводина за день: Нови-Сад, крепость Петроварадин и монастырь Фрушка-Гора
Погрузитесь в атмосферу Нови-Сада и узнайте его тайны на индивидуальной экскурсии из Белграда
«Здесь же, прогуливаясь по верхней её части, поразитесь мощи крепостных стен, а панорама города и пейзаж Дуная станет восхитительным дополнением к исторической части прогулки»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
321 за всё до 4 чел.
Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
55 отзывов
Две тысячи лет Белграда: увлекательное путешествие по времени
Загляните в удивительный мир истории Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Трг Републике
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 16:00
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
25 за человека
Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
26 отзывов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад: Путешествие по Сербии
Погрузитесь в историю и культуру Сербии с экскурсией по Фрушке Горе, Сремским Карловцам и Новому Саду. Вас ждут уникальные впечатления
«Во время этого автомобильного тура вы посетите прекрасные места Сербии, богатые историческим и культурным наследием, в обрамлении чудесной природы, с лучшими винными погребами и ресторанами национальной кухни»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Большое путешествие на север Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
32 отзыва
Большое путешествие на север Сербии: от Белграда до Нови-Сада
Погрузитесь в историю и культуру Сербии, посетив Нови-Сад, Сремские Карловцы и уникальные винные погреба
Начало: У вашего отеля
«Чтобы убедиться в этом, мы отправимся в живописный регион Воеводина, который поможет погрузиться в историю, природу и жизнь страны»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
299 за всё до 4 чел.
Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
29 отзывов
Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
Увлекательное путешествие по Западной Сербии и Боснии, где природа и история сливаются в единое целое
«Окружающая природа станет прекрасным материалом для ваших фотоальбомов и зарядит позитивной энергией»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
449 за всё до 4 чел.
Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
28 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Долина Дуная и сокровища Сербии
Погрузитесь в атмосферу Сербии, посетив её знаковые места: от древней крепости до римских руин
«Во время этого автомобильного тура вы посетите интересные архитектурные и природные памятники Сербии, начиная с древнейших времен, и познакомитесь с их историей»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
Популярное предложение
Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук: Путешествие по Сербии
Погрузитесь в удивительный мир сербской истории и природы, посетив Монастырь Манасия, Ресавскую пещеру и водопад Великий Бук
«Водопад в 1995 году был провозглашен природным заповедником исключительного значения»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
Прокатиться по Шарганской восьмёрке, посетить деревню режиссёра и побывать в Боснии и Герцеговине
Начало: У вашего отеля
«По пути из Белграда вы проедете по ущелью среди горных массивов Овчар и Каблар»
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
499 за всё до 3 чел.
Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Увлекательное авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
Погрузитесь в историю и природу Сербии! Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук ждут вас. Комфортное авто-путешествие и традиционная кухня
«Сталактиты, сталагмиты, сталагматы, занавесы и водопады — все эти сокровища природы под землёй вы рассмотрите и даже потрогаете»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
385 за всё до 4 чел.
Релакс-день в окрестностях Белграда
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Релакс-день в Сремска-Митровица и Термальная Ривьера: История и Отдых
Проведите день, погружаясь в историю Сремска-Митровицы и расслабляясь в термальных бассейнах на открытом воздухе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
325 за всё до 4 чел.
Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие по Северной Сербии: культура, вино и архитектура
Погрузитесь в богатую культуру Северной Сербии, насладитесь винами и архитектурой, исследуйте исторические места
«Мы отправимся на Фрушку Гору, где находятся 17 действующих православных монастырей»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
375 за всё до 3 чел.
Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Индивидуальная экскурсия в национальный парк Тара
Откройте для себя Национальный парк Тара: живописные каньоны, реки, озера и легенды о вампирах. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле в Белграде
«В путешествии вы увидите живописные каньоны и ущелья, бархатистые горные вершины, извилистые реки с изумрудными озерами и один из богатейших лесных массивов Европы»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
449 за всё до 4 чел.
SPA-день в лучших традициях Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
SPA-день в лучших традициях Сербии
Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, посетите уникальную ослиную ферму и расслабьтесь в термальных бассейнах. Идеальный день для отдыха и оздоровления
Начало: В вашем отеле в Белграде
«Дальше путь приведет вас в природный заповедник, где вы посетите единственную ослиную ферму в Сербии»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
300 за всё до 4 чел.
Королевская Сербия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Королевская Сербия: история, природа и вина Центральной Сербии
Погрузитесь в великолепие королевской Сербии: от исторического Опленаца до живописного парка и винных традиций
Начало: У вашего отеля
«Расположенный у подножия горы Букуля, он покорит вас живописными ландшафтами»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
299 за всё до 4 чел.
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: путешествие по Воеводине
Погрузитесь в атмосферу Воеводины: от винодельческих традиций Сремских Карловц до природы национального парка Фрушка-Гора и красот Нови-Сада
«Я объясню причины столь богатой природы, расскажу о популярных развлечениях, спортивных мероприятиях и лечебных тропах»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
300 за всё до 3 чел.
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
Старинные города и монастыри, блюда Сербии и Боснии и путешествие по следам знаменитого режиссера
«Вы насладитесь окружающей природой Шумадии, шумом деревьев и пением птиц»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
490 за всё до 4 чел.
Валево и валевские монастыри
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Путешествие к монастырям Валево: Челие, Лелич, Пустыня
Откройте для себя духовное наследие Сербии, посетив валевские монастыри с экскурсией из Белграда
«Вас ждут увлекательные истории и уникальные святыни в обрамлении прекрасной первозданной природы»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера: путешествие в историю и природу
Погрузитесь в вековую историю и уникальную природу Сербии, посетив монастырь Манасия и Ресавскую пещеру всего за один день
Начало: У вашего отеля
«Пройдёте по туристической тропе длиной 950 метров, рассматривая цветные колонны, сталактиты, сталагмиты и окаменевшие водопады»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
299 за всё до 4 чел.
Дрвенград Эмира Кустурицы и узкоколейка «Шарганская восьмёрка»
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Дрвенград Эмира Кустурицы и Шарганская восьмёрка: путешествие по сердцу Сербии
Погрузитесь в мир сербской культуры и природы с экскурсией в Дрвенград и поездкой на Шарганской восьмёрке
«Также проедем через город Ужице, который расположен у подножия горы Златибор, самой известной вершины в Сербии»
14 июня в 08:30
19 июня в 08:30
400 за всё до 4 чел.
Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
Путешествие из Белграда в сербский город с венгерским колоритом и шедеврами сецессиона
«Обед у живописного Паличского озера»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
385 за всё до 4 чел.
Термальные источники Аранджеловаца
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Термальные источники Аранджеловаца: SPA и дегустация вин
Отправьтесь на индивидуальную экскурсию к термальным источникам Аранджеловаца. Расслабьтесь в SPA, насладитесь природой и попробуйте лучшие вина региона
Начало: Белград
«В 75 км от Белграда вы посетите один из красивейших королевских бальнеологических курортов Сербии — Буковичку Баню, известную источниками целебной воды, чистейшим воздухом и дивными пейзажами»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
250 за всё до 5 чел.
Трансфер из аэропорта Белграда по всей Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Индивидуальный трансфер из аэропорта Белграда - удобство и надежность
Встреча в аэропорту с именной табличкой и комфортный трансфер до вашего отеля или другого пункта назначения
Начало: В а/п «Никола Тесла»
«Трансфер из аэропорта до центра Белграда займет от 30 минут и будет стоить от 60 евро, в Нови-Сад — 1,5 часа и от 100 евро»
1 июля в 00:30
2 июля в 00:30
60 за всё до 50 чел.
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
По северу Сербии на авто: от архитектуры до винодельни и крепости
Путешествие на авто по Северу Сербии: от вековой архитектуры Сремски-Карловци до крепости Петроварадин. Вкусите историю и культуру в одной поездке
Начало: От вашего отеля
«Город расположен на склонах горы Фрушки и на берегу Дуная»
14 июня в 10:00
19 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.
О чём рассказывает городская скульптура Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
О чём рассказывает городская скульптура Белграда
Узнать о деспоте Сербии и увидеть памятник человеку, который начал Первую мировую
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 90 за всё до 10 чел.
Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
«Петроварадинская крепость Далее нас ожидает прогулка по Петроварадинской крепости с панорамным видом на Дунай и город Нови-Сад, а затем посетим и центр Нови-сада»
Расписание: Индивидуальная экскурсия
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300 за всё до 4 чел.
В гостях у Кустурицы - Западная Сербия нац. парк Тара, каньон Дрина
Индивидуальная
14 часов
15 отзывов
В гостях у Кустурицы - Западная Сербия нац. парк Тара, каньон Дрина
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
«Национальный парк Тара Захватывающая дух природа ждет нас в национальном парке Тара»
Расписание: Каждый день в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
550 за всё до 4 чел.
Гастротур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Гастротур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора
Начало: Рецепшен отеля туристов
«Что вас ожидает: Гастротур в Воеводину Дорога до живописного места Фрушка-Гора занимает около часа, это Национальный Парк, в котором расположено 35 православных монастырей»
Расписание: Ежедневно, в утренние часы
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
340 за всё до 2 чел.
Нови сад - Суботица - винно-гастрономический тур на Север Сербии
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Нови сад - Суботица - винно-гастрономический тур на Север Сербии
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
«Во время поездки у вас будет возможность прослушать интересный рассказ нашего русскоговорящего гида о природе, культуре, обычаях и людях этой прекрасной части Сербии — Воеводины»
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
Начало: По согласованию с туристом
«Начнем свой путь с обзора природного заповедника Фрушка гора»
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 250 за всё до 3 чел.
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Начало: По согласованию с туристом
«Примечательно, что в каждом узоре наблюдатели «узнают» что-то свое, эта экскурсия пробудит вашу фантазию и восхитит вас произведениями искусства, запечатленными в камне самой природой»
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 300 за всё до 3 чел.
Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость
Начало: По договоренности
«Со стен крепости открывается прекрасный вид на Дунай, Фрушку-гору и вид на черепичные крыши Петроварадина»
Расписание: По договоренности с туристом
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
250 за всё до 3 чел.
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад (гид-водитель)
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад (гид-водитель)
«Во время этой экскурсии вы побываете в национальном парке Фрушка Гора с богатой историей и шестнадцатью монастырями, превратившими это место в духовный центр для сербов в изгнании»
Расписание: Ежедневно в 10:00
250 за экскурсию
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
«В завершении экскурсии – водопад Великий Бук, высота которого 25 метров»
Расписание: Ежедневно в 08:00
350 за экскурсию
Манасия - Ресавская пещера - парк природы Лисинэ
Индивидуальная
11 часов
Манасия - Ресавская пещера - парк природы Лисинэ
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
«Посещение парка природы «Лисинэ», источника Велико-Врело и водопада Велики-Бук у подножья Кучайских гор»
Расписание: ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 375 за всё до 3 чел.
Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац (гид-водитель)
Индивидуальная
12 часов
Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац (гид-водитель)
«Средневековый форт имеет девять башен до 25 метров в высоту, а его природными защитниками служили скалы и узкая часть русла Дуная у входа в ущелье Джердап»
Расписание: Ежедневно в 07:30
330 за экскурсию
Древенград - Златибор - Мокра гора - Шарганска осмица
Индивидуальная
11 часов
Древенград - Златибор - Мокра гора - Шарганска осмица
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
«После Дрвенграда Вы направляетесь к Шарганской осьмице, чтобы совершить прогулку на паровозе по живописным окрестностям»
Расписание: ежедневно
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
от 488 за всё до 3 чел.
Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац
«Средневековый форт имеет девять башен до 25 метров в высоту, а его природными защитниками служили скалы и узкая часть русла Дуная у входа в ущелье Джердап»
Расписание: Ежедневно в 07:30
380 за экскурсию
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
«Во время этой экскурсии вы побываете в национальном парке Фрушка Гора с богатой историей и шестнадцатью монастырями, превратившими это место в духовный центр для сербов в изгнании»
Расписание: Ежедневно в 10:00
300 за экскурсию
Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Нови сад — это уютные пешеходные улочки старого города с уличными артистами, кондитерскими и симпатичными кафе, откуда раздается джаз, блюз, рок-н-ролл и балканская музыка»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
280 за всё до 4 чел.
Сербия для своих: Нови Сад с трансфером из Белграда и обратно
Индивидуальная
5.5 часов
Сербия для своих: Нови Сад с трансфером из Белграда и обратно
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Нови сад — это уютные пешеходные улочки старого города с уличными артистами, кондитерскими и симпатичными кафе, откуда раздается джаз, блюз, рок-н-ролл и балканская музыка»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
380 за всё до 4 чел.
Из Белграда - к живописному Джердапскому ущелью
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Белграда в Джердапское ущелье: природные чудеса и исторические сокровища
Путешествие из Белграда к Джердапскому ущелью - это впечатляющее приключение, где вас ждут величественные пейзажи и уникальные исторические места
«Полюбуетесь красотами природы — мощным Дунаем и обрамляющими реку отвесными скалами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
425 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур: Топола, Опленац и гора Авала
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальный тур: Топола, Опленац и гора Авала
Начало: По согласованию с туристом
«Топола – Опленац – Авала Приглашаем вас погрузиться в историю Сербии в сочетании с созерцанием природной красоты, совершая экскурсию по маленькому городку Топола с огромным историческим значением»
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 240 за всё до 3 чел.
Смедерево - Виминациум - Серебряное Озеро - Голубац
Индивидуальная
12 часов
Смедерево - Виминациум - Серебряное Озеро - Голубац
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 330 за всё до 3 чел.
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
Групповая
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
«Во время этой экскурсии вы побываете в национальном парке Фрушка Гора с богатой историей и шестнадцатью монастырями, превратившими это место в духовный центр для сербов в изгнании»
Расписание: Воскресенье в 09:30
60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Дрвенград Эмира Кустурицы и узкоколейка «Шарганская восьмёрка»
    Великолепная экскурсия в горы Сербии. Пейзажи незабываемы. Дрвенград Кустурицы понравился, красивые смотровые площадки, вкусный ресторан сербской кухни. Поездка по узкоколейке
    читать дальше

    произвела не забываемые впечатления. Необычен и сам поезд, и виды которые открываются по дороге. Александр очень интересно рассказывал о Сербии и ее истории по дороге, отвечал на все наши вопросы, очень комфортный автомобиль. Путешествие с Сашей было познавательным и комфортабельным. Всем рекомендуем. Саша, Вам огромная благодарность.

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
    Экскурсия нам очень понравилась! Было интересно и весело. Нашим гидом был Марко, он отличный рассказчик с глубокими знаниями истории и культуры. Свой рассказ он разбавляет забавными историями и описанием красочных сербских народных традиций. Спасибо!
  • N
    Natali
    31 мая 2024
    Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
    Хотим выразить благодарность Ольга за интересный легкий маршрут. У мужа больное колено, было важно, чтобы маршрут был легкий, физически не насыщенный. При этом увидели все красоты
    Хотим выразить благодарность Ольга за интересный легкий маршрут. У мужа больное колено, было важно, чтобы маршрут
  • А
    Алексей
    29 мая 2024
    Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
    Всё информацилнно,много интересного и полезного по истории и православию,понравились все места,хочется приехать ра более продолжительный отлых в термах и Нови-сад.
  • S
    Salome
    26 мая 2024
    Путешествие по Восточной Сербии
    Замечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересно.
    Замечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересноЗамечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересноЗамечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересно
  • Я
    Яков
    26 мая 2024
    Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
    Всё очень понравилось! Было весьма душевно, практично, интересно и увлекательно! Всем советуем!
  • В
    Виктор
    26 мая 2024
    О чём рассказывает городская скульптура Белграда
    Любовь, наполнила наше путешествие по Белграду потрясающей прогулкой и очень интересными рассказами о значимых зданиях сооружениях и просто тихих и необычных местах Белграда. Спасибо большое! Рекомендую
    Любовь, наполнила наше путешествие по Белграду потрясающей прогулкой и очень интересными рассказами о значимых зданиях сооруженияхЛюбовь, наполнила наше путешествие по Белграду потрясающей прогулкой и очень интересными рассказами о значимых зданиях сооружениях
  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
    Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤
    Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤
  • Н
    Наталия
    25 мая 2024
    Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
    Данную экскурсию заказала в России, заранее познакомившись с озывами моих предшественников. Они вполне заслуженно оценивали работу Егора, который оказалсся эрудированным,
    читать дальше

    знающим, грамотным экскурсоводом. Хочу посоветовать будущим путешественникам взять экскурсию "Две тысячи лет Белграда" в самом начале поездки. Потому что исчерпывающая информация, которую можно получить от Егора, его советы и ответы на вопросы - все это сделает дальнейшее пребывание гораздо удобнее.

    Данную экскурсию заказала в России, заранее познакомившись с озывами моих предшественников. Они вполне заслуженно оценивали работуДанную экскурсию заказала в России, заранее познакомившись с озывами моих предшественников. Они вполне заслуженно оценивали работу
  • Д
    Дмитрий
    25 мая 2024
    Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
    Петар отличный гид, который на протяжении более 12 часов показал нам частичку Сербии с наилучшей стороны! Отлично владеет русским языком,
    читать дальше

    интересно рассказывает и отвечал на любые вопросы)) В Кустендорфе мы встретили Кустурицу лично и нам даже удалось с ним сфотографироваться!! Поездка на поезде по Шарганской восьмерке была незабываемая, а каменный город в Боснии был просто неповторимый!!! Всем рекомендую эту программу и этого гида!

    Петар отличный гид, который на протяжении более 12 часов показал нам частичку Сербии с наилучшей стороны!Петар отличный гид, который на протяжении более 12 часов показал нам частичку Сербии с наилучшей стороны!Петар отличный гид, который на протяжении более 12 часов показал нам частичку Сербии с наилучшей стороны!Петар отличный гид, который на протяжении более 12 часов показал нам частичку Сербии с наилучшей стороны!Петар отличный гид, который на протяжении более 12 часов показал нам частичку Сербии с наилучшей стороны!Петар отличный гид, который на протяжении более 12 часов показал нам частичку Сербии с наилучшей стороны!

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Путешествие по Восточной Сербии
  2. Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Белграда)
  3. Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
  4. Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
  5. Большое путешествие на север Сербии
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 48 экскурсий и билетов от 25 до 550. Туристы уже оставили гидам 382 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 48 экскурсий на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 382 ⭐ отзыва, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам