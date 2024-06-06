1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Путешествие по Восточной Сербии
Оценить древние крепости, погрузиться в Средневековье и побывать в национальном парке Джердап
Начало: у вашего отеля
«Он известен фантастической природой»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€349 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Воеводина за день: Нови-Сад, крепость Петроварадин и монастырь Фрушка-Гора
Погрузитесь в атмосферу Нови-Сада и узнайте его тайны на индивидуальной экскурсии из Белграда
«Здесь же, прогуливаясь по верхней её части, поразитесь мощи крепостных стен, а панорама города и пейзаж Дуная станет восхитительным дополнением к исторической части прогулки»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€321 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Две тысячи лет Белграда: увлекательное путешествие по времени
Загляните в удивительный мир истории Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Трг Републике
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 16:00
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
€25 за человека
Индивидуальная
9 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад: Путешествие по Сербии
Погрузитесь в историю и культуру Сербии с экскурсией по Фрушке Горе, Сремским Карловцам и Новому Саду. Вас ждут уникальные впечатления
«Во время этого автомобильного тура вы посетите прекрасные места Сербии, богатые историческим и культурным наследием, в обрамлении чудесной природы, с лучшими винными погребами и ресторанами национальной кухни»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Большое путешествие на север Сербии: от Белграда до Нови-Сада
Погрузитесь в историю и культуру Сербии, посетив Нови-Сад, Сремские Карловцы и уникальные винные погреба
Начало: У вашего отеля
«Чтобы убедиться в этом, мы отправимся в живописный регион Воеводина, который поможет погрузиться в историю, природу и жизнь страны»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
Увлекательное путешествие по Западной Сербии и Боснии, где природа и история сливаются в единое целое
«Окружающая природа станет прекрасным материалом для ваших фотоальбомов и зарядит позитивной энергией»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€449 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Долина Дуная и сокровища Сербии
Погрузитесь в атмосферу Сербии, посетив её знаковые места: от древней крепости до римских руин
«Во время этого автомобильного тура вы посетите интересные архитектурные и природные памятники Сербии, начиная с древнейших времен, и познакомитесь с их историей»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук: Путешествие по Сербии
Погрузитесь в удивительный мир сербской истории и природы, посетив Монастырь Манасия, Ресавскую пещеру и водопад Великий Бук
«Водопад в 1995 году был провозглашен природным заповедником исключительного значения»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
Прокатиться по Шарганской восьмёрке, посетить деревню режиссёра и побывать в Боснии и Герцеговине
Начало: У вашего отеля
«По пути из Белграда вы проедете по ущелью среди горных массивов Овчар и Каблар»
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
€499 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Увлекательное авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
Погрузитесь в историю и природу Сербии! Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук ждут вас. Комфортное авто-путешествие и традиционная кухня
«Сталактиты, сталагмиты, сталагматы, занавесы и водопады — все эти сокровища природы под землёй вы рассмотрите и даже потрогаете»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Релакс-день в Сремска-Митровица и Термальная Ривьера: История и Отдых
Проведите день, погружаясь в историю Сремска-Митровицы и расслабляясь в термальных бассейнах на открытом воздухе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Северной Сербии: культура, вино и архитектура
Погрузитесь в богатую культуру Северной Сербии, насладитесь винами и архитектурой, исследуйте исторические места
«Мы отправимся на Фрушку Гору, где находятся 17 действующих православных монастырей»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
€375 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия в национальный парк Тара
Откройте для себя Национальный парк Тара: живописные каньоны, реки, озера и легенды о вампирах. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле в Белграде
«В путешествии вы увидите живописные каньоны и ущелья, бархатистые горные вершины, извилистые реки с изумрудными озерами и один из богатейших лесных массивов Европы»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€449 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
SPA-день в лучших традициях Сербии
Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, посетите уникальную ослиную ферму и расслабьтесь в термальных бассейнах. Идеальный день для отдыха и оздоровления
Начало: В вашем отеле в Белграде
«Дальше путь приведет вас в природный заповедник, где вы посетите единственную ослиную ферму в Сербии»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Королевская Сербия: история, природа и вина Центральной Сербии
Погрузитесь в великолепие королевской Сербии: от исторического Опленаца до живописного парка и винных традиций
Начало: У вашего отеля
«Расположенный у подножия горы Букуля, он покорит вас живописными ландшафтами»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: путешествие по Воеводине
Погрузитесь в атмосферу Воеводины: от винодельческих традиций Сремских Карловц до природы национального парка Фрушка-Гора и красот Нови-Сада
«Я объясню причины столь богатой природы, расскажу о популярных развлечениях, спортивных мероприятиях и лечебных тропах»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
Старинные города и монастыри, блюда Сербии и Боснии и путешествие по следам знаменитого режиссера
«Вы насладитесь окружающей природой Шумадии, шумом деревьев и пением птиц»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€490 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к монастырям Валево: Челие, Лелич, Пустыня
Откройте для себя духовное наследие Сербии, посетив валевские монастыри с экскурсией из Белграда
«Вас ждут увлекательные истории и уникальные святыни в обрамлении прекрасной первозданной природы»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера: путешествие в историю и природу
Погрузитесь в вековую историю и уникальную природу Сербии, посетив монастырь Манасия и Ресавскую пещеру всего за один день
Начало: У вашего отеля
«Пройдёте по туристической тропе длиной 950 метров, рассматривая цветные колонны, сталактиты, сталагмиты и окаменевшие водопады»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Дрвенград Эмира Кустурицы и Шарганская восьмёрка: путешествие по сердцу Сербии
Погрузитесь в мир сербской культуры и природы с экскурсией в Дрвенград и поездкой на Шарганской восьмёрке
«Также проедем через город Ужице, который расположен у подножия горы Златибор, самой известной вершины в Сербии»
14 июня в 08:30
19 июня в 08:30
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
Путешествие из Белграда в сербский город с венгерским колоритом и шедеврами сецессиона
«Обед у живописного Паличского озера»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Термальные источники Аранджеловаца: SPA и дегустация вин
Отправьтесь на индивидуальную экскурсию к термальным источникам Аранджеловаца. Расслабьтесь в SPA, насладитесь природой и попробуйте лучшие вина региона
Начало: Белград
«В 75 км от Белграда вы посетите один из красивейших королевских бальнеологических курортов Сербии — Буковичку Баню, известную источниками целебной воды, чистейшим воздухом и дивными пейзажами»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер из аэропорта Белграда - удобство и надежность
Встреча в аэропорту с именной табличкой и комфортный трансфер до вашего отеля или другого пункта назначения
Начало: В а/п «Никола Тесла»
«Трансфер из аэропорта до центра Белграда займет от 30 минут и будет стоить от 60 евро, в Нови-Сад — 1,5 часа и от 100 евро»
1 июля в 00:30
2 июля в 00:30
€60 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
7 часов
По северу Сербии на авто: от архитектуры до винодельни и крепости
Путешествие на авто по Северу Сербии: от вековой архитектуры Сремски-Карловци до крепости Петроварадин. Вкусите историю и культуру в одной поездке
Начало: От вашего отеля
«Город расположен на склонах горы Фрушки и на берегу Дуная»
14 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О чём рассказывает городская скульптура Белграда
Узнать о деспоте Сербии и увидеть памятник человеку, который начал Первую мировую
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
«Петроварадинская крепость Далее нас ожидает прогулка по Петроварадинской крепости с панорамным видом на Дунай и город Нови-Сад, а затем посетим и центр Нови-сада»
Расписание: Индивидуальная экскурсия
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
В гостях у Кустурицы - Западная Сербия нац. парк Тара, каньон Дрина
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
«Национальный парк Тара Захватывающая дух природа ждет нас в национальном парке Тара»
Расписание: Каждый день в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
€550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гастротур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора
Начало: Рецепшен отеля туристов
«Что вас ожидает: Гастротур в Воеводину Дорога до живописного места Фрушка-Гора занимает около часа, это Национальный Парк, в котором расположено 35 православных монастырей»
Расписание: Ежедневно, в утренние часы
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€340 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Нови сад - Суботица - винно-гастрономический тур на Север Сербии
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
«Во время поездки у вас будет возможность прослушать интересный рассказ нашего русскоговорящего гида о природе, культуре, обычаях и людях этой прекрасной части Сербии — Воеводины»
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
Начало: По согласованию с туристом
«Начнем свой путь с обзора природного заповедника Фрушка гора»
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Начало: По согласованию с туристом
«Примечательно, что в каждом узоре наблюдатели «узнают» что-то свое, эта экскурсия пробудит вашу фантазию и восхитит вас произведениями искусства, запечатленными в камне самой природой»
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость
Начало: По договоренности
«Со стен крепости открывается прекрасный вид на Дунай, Фрушку-гору и вид на черепичные крыши Петроварадина»
Расписание: По договоренности с туристом
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад (гид-водитель)
«Во время этой экскурсии вы побываете в национальном парке Фрушка Гора с богатой историей и шестнадцатью монастырями, превратившими это место в духовный центр для сербов в изгнании»
Расписание: Ежедневно в 10:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
«В завершении экскурсии – водопад Великий Бук, высота которого 25 метров»
Расписание: Ежедневно в 08:00
€350 за экскурсию
Индивидуальная
11 часов
Манасия - Ресавская пещера - парк природы Лисинэ
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
«Посещение парка природы «Лисинэ», источника Велико-Врело и водопада Велики-Бук у подножья Кучайских гор»
Расписание: ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от €375 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац (гид-водитель)
«Средневековый форт имеет девять башен до 25 метров в высоту, а его природными защитниками служили скалы и узкая часть русла Дуная у входа в ущелье Джердап»
Расписание: Ежедневно в 07:30
€330 за экскурсию
Индивидуальная
11 часов
Древенград - Златибор - Мокра гора - Шарганска осмица
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
«После Дрвенграда Вы направляетесь к Шарганской осьмице, чтобы совершить прогулку на паровозе по живописным окрестностям»
Расписание: ежедневно
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
от €488 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац
«Средневековый форт имеет девять башен до 25 метров в высоту, а его природными защитниками служили скалы и узкая часть русла Дуная у входа в ущелье Джердап»
Расписание: Ежедневно в 07:30
€380 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
«Во время этой экскурсии вы побываете в национальном парке Фрушка Гора с богатой историей и шестнадцатью монастырями, превратившими это место в духовный центр для сербов в изгнании»
Расписание: Ежедневно в 10:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Нови сад — это уютные пешеходные улочки старого города с уличными артистами, кондитерскими и симпатичными кафе, откуда раздается джаз, блюз, рок-н-ролл и балканская музыка»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Сербия для своих: Нови Сад с трансфером из Белграда и обратно
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Нови сад — это уютные пешеходные улочки старого города с уличными артистами, кондитерскими и симпатичными кафе, откуда раздается джаз, блюз, рок-н-ролл и балканская музыка»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Белграда в Джердапское ущелье: природные чудеса и исторические сокровища
Путешествие из Белграда к Джердапскому ущелью - это впечатляющее приключение, где вас ждут величественные пейзажи и уникальные исторические места
«Полюбуетесь красотами природы — мощным Дунаем и обрамляющими реку отвесными скалами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€425 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальный тур: Топола, Опленац и гора Авала
Начало: По согласованию с туристом
«Топола – Опленац – Авала Приглашаем вас погрузиться в историю Сербии в сочетании с созерцанием природной красоты, совершая экскурсию по маленькому городку Топола с огромным историческим значением»
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Смедерево - Виминациум - Серебряное Озеро - Голубац
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €330 за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
«Во время этой экскурсии вы побываете в национальном парке Фрушка Гора с богатой историей и шестнадцатью монастырями, превратившими это место в духовный центр для сербов в изгнании»
Расписание: Воскресенье в 09:30
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария6 июня 2024Великолепная экскурсия в горы Сербии. Пейзажи незабываемы. Дрвенград Кустурицы понравился, красивые смотровые площадки, вкусный ресторан сербской кухни. Поездка по узкоколейке
- ЕЕкатерина2 июня 2024Экскурсия нам очень понравилась! Было интересно и весело. Нашим гидом был Марко, он отличный рассказчик с глубокими знаниями истории и культуры. Свой рассказ он разбавляет забавными историями и описанием красочных сербских народных традиций. Спасибо!
- NNatali31 мая 2024Хотим выразить благодарность Ольга за интересный легкий маршрут. У мужа больное колено, было важно, чтобы маршрут был легкий, физически не насыщенный. При этом увидели все красоты
- ААлексей29 мая 2024Всё информацилнно,много интересного и полезного по истории и православию,понравились все места,хочется приехать ра более продолжительный отлых в термах и Нови-сад.
- SSalome26 мая 2024Замечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересно.
- ЯЯков26 мая 2024Всё очень понравилось! Было весьма душевно, практично, интересно и увлекательно! Всем советуем!
- ВВиктор26 мая 2024Любовь, наполнила наше путешествие по Белграду потрясающей прогулкой и очень интересными рассказами о значимых зданиях сооружениях и просто тихих и необычных местах Белграда. Спасибо большое! Рекомендую
- ТТатьяна25 мая 2024Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤
- ННаталия25 мая 2024Данную экскурсию заказала в России, заранее познакомившись с озывами моих предшественников. Они вполне заслуженно оценивали работу Егора, который оказалсся эрудированным,
- ДДмитрий25 мая 2024Петар отличный гид, который на протяжении более 12 часов показал нам частичку Сербии с наилучшей стороны! Отлично владеет русским языком,
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Природа и пейзажи»
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