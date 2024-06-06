🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 34 отзыва Путешествие по Восточной Сербии Оценить древние крепости, погрузиться в Средневековье и побывать в национальном парке Джердап Начало: у вашего отеля «Он известен фантастической природой» € 349 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 33 отзыва Воеводина за день: Нови-Сад, крепость Петроварадин и монастырь Фрушка-Гора Погрузитесь в атмосферу Нови-Сада и узнайте его тайны на индивидуальной экскурсии из Белграда «Здесь же, прогуливаясь по верхней её части, поразитесь мощи крепостных стен, а панорама города и пейзаж Дуная станет восхитительным дополнением к исторической части прогулки» € 321 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 55 отзывов Две тысячи лет Белграда: увлекательное путешествие по времени Загляните в удивительный мир истории Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю Начало: Трг Републике Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 16:00 € 25 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 26 отзывов Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад: Путешествие по Сербии Погрузитесь в историю и культуру Сербии с экскурсией по Фрушке Горе, Сремским Карловцам и Новому Саду. Вас ждут уникальные впечатления «Во время этого автомобильного тура вы посетите прекрасные места Сербии, богатые историческим и культурным наследием, в обрамлении чудесной природы, с лучшими винными погребами и ресторанами национальной кухни» € 290 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 32 отзыва Большое путешествие на север Сербии: от Белграда до Нови-Сада Погрузитесь в историю и культуру Сербии, посетив Нови-Сад, Сремские Карловцы и уникальные винные погреба Начало: У вашего отеля «Чтобы убедиться в этом, мы отправимся в живописный регион Воеводина, который поможет погрузиться в историю, природу и жизнь страны» € 299 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 29 отзывов Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии Увлекательное путешествие по Западной Сербии и Боснии, где природа и история сливаются в единое целое «Окружающая природа станет прекрасным материалом для ваших фотоальбомов и зарядит позитивной энергией» € 449 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 28 отзывов Индивидуальная экскурсия: Долина Дуная и сокровища Сербии Погрузитесь в атмосферу Сербии, посетив её знаковые места: от древней крепости до римских руин «Во время этого автомобильного тура вы посетите интересные архитектурные и природные памятники Сербии, начиная с древнейших времен, и познакомитесь с их историей» € 290 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 28 отзывов Популярное предложение Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук: Путешествие по Сербии Погрузитесь в удивительный мир сербской истории и природы, посетив Монастырь Манасия, Ресавскую пещеру и водопад Великий Бук «Водопад в 1995 году был провозглашен природным заповедником исключительного значения» € 290 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Путешествие по следам Эмира Кустурицы Прокатиться по Шарганской восьмёрке, посетить деревню режиссёра и побывать в Боснии и Герцеговине Начало: У вашего отеля «По пути из Белграда вы проедете по ущелью среди горных массивов Овчар и Каблар» € 499 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 6 отзывов Увлекательное авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад Погрузитесь в историю и природу Сербии! Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук ждут вас. Комфортное авто-путешествие и традиционная кухня «Сталактиты, сталагмиты, сталагматы, занавесы и водопады — все эти сокровища природы под землёй вы рассмотрите и даже потрогаете» € 385 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Релакс-день в Сремска-Митровица и Термальная Ривьера: История и Отдых Проведите день, погружаясь в историю Сремска-Митровицы и расслабляясь в термальных бассейнах на открытом воздухе Начало: У вашего отеля € 325 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 7 отзывов Путешествие по Северной Сербии: культура, вино и архитектура Погрузитесь в богатую культуру Северной Сербии, насладитесь винами и архитектурой, исследуйте исторические места «Мы отправимся на Фрушку Гору, где находятся 17 действующих православных монастырей» € 375 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 10 отзывов Индивидуальная экскурсия в национальный парк Тара Откройте для себя Национальный парк Тара: живописные каньоны, реки, озера и легенды о вампирах. Идеально для любителей природы и истории Начало: В вашем отеле в Белграде «В путешествии вы увидите живописные каньоны и ущелья, бархатистые горные вершины, извилистые реки с изумрудными озерами и один из богатейших лесных массивов Европы» € 449 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 6 отзывов SPA-день в лучших традициях Сербии Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, посетите уникальную ослиную ферму и расслабьтесь в термальных бассейнах. Идеальный день для отдыха и оздоровления Начало: В вашем отеле в Белграде «Дальше путь приведет вас в природный заповедник, где вы посетите единственную ослиную ферму в Сербии» € 300 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Королевская Сербия: история, природа и вина Центральной Сербии Погрузитесь в великолепие королевской Сербии: от исторического Опленаца до живописного парка и винных традиций Начало: У вашего отеля «Расположенный у подножия горы Букуля, он покорит вас живописными ландшафтами» € 299 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 13 отзывов Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: путешествие по Воеводине Погрузитесь в атмосферу Воеводины: от винодельческих традиций Сремских Карловц до природы национального парка Фрушка-Гора и красот Нови-Сада «Я объясню причины столь богатой природы, расскажу о популярных развлечениях, спортивных мероприятиях и лечебных тропах» € 300 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 2 отзыва Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы Старинные города и монастыри, блюда Сербии и Боснии и путешествие по следам знаменитого режиссера «Вы насладитесь окружающей природой Шумадии, шумом деревьев и пением птиц» € 490 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Путешествие к монастырям Валево: Челие, Лелич, Пустыня Откройте для себя духовное наследие Сербии, посетив валевские монастыри с экскурсией из Белграда «Вас ждут увлекательные истории и уникальные святыни в обрамлении прекрасной первозданной природы» € 290 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера: путешествие в историю и природу Погрузитесь в вековую историю и уникальную природу Сербии, посетив монастырь Манасия и Ресавскую пещеру всего за один день Начало: У вашего отеля «Пройдёте по туристической тропе длиной 950 метров, рассматривая цветные колонны, сталактиты, сталагмиты и окаменевшие водопады» € 299 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Дрвенград Эмира Кустурицы и Шарганская восьмёрка: путешествие по сердцу Сербии Погрузитесь в мир сербской культуры и природы с экскурсией в Дрвенград и поездкой на Шарганской восьмёрке «Также проедем через город Ужице, который расположен у подножия горы Златибор, самой известной вершины в Сербии» € 400 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Суботица - архитектурная сокровищница Сербии Путешествие из Белграда в сербский город с венгерским колоритом и шедеврами сецессиона «Обед у живописного Паличского озера» € 385 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 8 отзывов Термальные источники Аранджеловаца: SPA и дегустация вин Отправьтесь на индивидуальную экскурсию к термальным источникам Аранджеловаца. Расслабьтесь в SPA, насладитесь природой и попробуйте лучшие вина региона Начало: Белград «В 75 км от Белграда вы посетите один из красивейших королевских бальнеологических курортов Сербии — Буковичку Баню, известную источниками целебной воды, чистейшим воздухом и дивными пейзажами» € 250 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1 час 2 отзыва Индивидуальный трансфер из аэропорта Белграда - удобство и надежность Встреча в аэропорту с именной табличкой и комфортный трансфер до вашего отеля или другого пункта назначения Начало: В а/п «Никола Тесла» «Трансфер из аэропорта до центра Белграда займет от 30 минут и будет стоить от 60 евро, в Нови-Сад — 1,5 часа и от 100 евро» € 60 за всё до 50 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 3 отзыва По северу Сербии на авто: от архитектуры до винодельни и крепости Путешествие на авто по Северу Сербии: от вековой архитектуры Сремски-Карловци до крепости Петроварадин. Вкусите историю и культуру в одной поездке Начало: От вашего отеля «Город расположен на склонах горы Фрушки и на берегу Дуная» € 250 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва О чём рассказывает городская скульптура Белграда Узнать о деспоте Сербии и увидеть памятник человеку, который начал Первую мировую от € 90 за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 7 часов 11 отзывов Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов «Петроварадинская крепость Далее нас ожидает прогулка по Петроварадинской крепости с панорамным видом на Дунай и город Нови-Сад, а затем посетим и центр Нови-сада» Расписание: Индивидуальная экскурсия € 300 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 14 часов 15 отзывов В гостях у Кустурицы - Западная Сербия нац. парк Тара, каньон Дрина Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов «Национальный парк Тара Захватывающая дух природа ждет нас в национальном парке Тара» Расписание: Каждый день в 6:30 € 550 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Гастротур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора Начало: Рецепшен отеля туристов «Что вас ожидает: Гастротур в Воеводину Дорога до живописного места Фрушка-Гора занимает около часа, это Национальный Парк, в котором расположено 35 православных монастырей» Расписание: Ежедневно, в утренние часы € 340 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 11 часов 2 отзыва Нови сад - Суботица - винно-гастрономический тур на Север Сербии Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов «Во время поездки у вас будет возможность прослушать интересный рассказ нашего русскоговорящего гида о природе, культуре, обычаях и людях этой прекрасной части Сербии — Воеводины» Расписание: См. календарь € 350 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад Начало: По согласованию с туристом «Начнем свой путь с обзора природного заповедника Фрушка гора» Расписание: По договоренности с туристом от € 250 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук Начало: По согласованию с туристом «Примечательно, что в каждом узоре наблюдатели «узнают» что-то свое, эта экскурсия пробудит вашу фантазию и восхитит вас произведениями искусства, запечатленными в камне самой природой» Расписание: По договоренности с туристом от € 300 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость Начало: По договоренности «Со стен крепости открывается прекрасный вид на Дунай, Фрушку-гору и вид на черепичные крыши Петроварадина» Расписание: По договоренности с туристом € 250 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад (гид-водитель) «Во время этой экскурсии вы побываете в национальном парке Фрушка Гора с богатой историей и шестнадцатью монастырями, превратившими это место в духовный центр для сербов в изгнании» Расписание: Ежедневно в 10:00 € 250 за экскурсию

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук «В завершении экскурсии – водопад Великий Бук, высота которого 25 метров» Расписание: Ежедневно в 08:00 € 350 за экскурсию

Индивидуальная 11 часов Манасия - Ресавская пещера - парк природы Лисинэ Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности) «Посещение парка природы «Лисинэ», источника Велико-Врело и водопада Велики-Бук у подножья Кучайских гор» Расписание: ежедневно от € 375 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 12 часов Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац (гид-водитель) «Средневековый форт имеет девять башен до 25 метров в высоту, а его природными защитниками служили скалы и узкая часть русла Дуная у входа в ущелье Джердап» Расписание: Ежедневно в 07:30 € 330 за экскурсию

Индивидуальная 11 часов Древенград - Златибор - Мокра гора - Шарганска осмица Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности) «После Дрвенграда Вы направляетесь к Шарганской осьмице, чтобы совершить прогулку на паровозе по живописным окрестностям» Расписание: ежедневно от € 488 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац «Средневековый форт имеет девять башен до 25 метров в высоту, а его природными защитниками служили скалы и узкая часть русла Дуная у входа в ущелье Джердап» Расписание: Ежедневно в 07:30 € 380 за экскурсию

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад «Во время этой экскурсии вы побываете в национальном парке Фрушка Гора с богатой историей и шестнадцатью монастырями, превратившими это место в духовный центр для сербов в изгнании» Расписание: Ежедневно в 10:00 € 300 за экскурсию

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость Начало: По договоренности «Что вас ждет Нови сад — это уютные пешеходные улочки старого города с уличными артистами, кондитерскими и симпатичными кафе, откуда раздается джаз, блюз, рок-н-ролл и балканская музыка» € 280 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5.5 часов Сербия для своих: Нови Сад с трансфером из Белграда и обратно Начало: По договоренности «Что вас ждет Нови сад — это уютные пешеходные улочки старого города с уличными артистами, кондитерскими и симпатичными кафе, откуда раздается джаз, блюз, рок-н-ролл и балканская музыка» Расписание: По договоренности € 380 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Из Белграда в Джердапское ущелье: природные чудеса и исторические сокровища Путешествие из Белграда к Джердапскому ущелью - это впечатляющее приключение, где вас ждут величественные пейзажи и уникальные исторические места «Полюбуетесь красотами природы — мощным Дунаем и обрамляющими реку отвесными скалами» € 425 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов Индивидуальный тур: Топола, Опленац и гора Авала Начало: По согласованию с туристом «Топола – Опленац – Авала Приглашаем вас погрузиться в историю Сербии в сочетании с созерцанием природной красоты, совершая экскурсию по маленькому городку Топола с огромным историческим значением» Расписание: По договоренности с туристом от € 240 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 12 часов Смедерево - Виминациум - Серебряное Озеро - Голубац Начало: По согласованию с туристом Расписание: По договоренности с туристом от € 330 за всё до 3 чел.