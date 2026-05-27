Однодневная поездка в Национальный парк Тара: живописные панорамы, домик на скале, каньон Дрины и свежий горный воздух. Природа, тишина и вдохновение ждут вас!
Описание экскурсииТара: Природные чудеса и вдохновляющие виды Сербии Приглашаем вас в живописную часть Сербии — на один день вы окунётесь в природу, тишину и вдохновение. Мы посетим красивые места Национального парка Тара, сделаем фото на фоне знаменитых панорам и насладимся свежим горным воздухом. Капия Подринья — панорамная площадка с видом на горы и зелёные холмы. Это идеальное место для фото и отдыха на природе. Домик на скале (Кућица на стени) — один из символов Сербии, маленький деревянный дом, построенный прямо на камне посреди реки Дрина. Удивительное место, которое привлекает путешественников со всего мира. Банья-Стена — одна из самых красивых точек Национального парка Тара с видом на каньон Дрины и границу с Боснией. Небольшая прогулка по лесной тропе приведёт вас к смотровой площадке, откуда открывается захватывающий вид. Важная информация:
- При желании вы можете остаться с ночёвкой на маршруте и на следующий день продолжить путешествие по Западной Сербии — с её живописным Златибором и этно-деревней Дрвенград. Детали маршрута и проживания уточняйте у гида.
- Можно организовать тур и для группы из нескольких человек — уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Капия Подринья
- Домик на скале
- Банья-Стена
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Oбед - по желанию
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Белград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- При желании вы можете остаться с ночёвкой на маршруте и на следующий день продолжить путешествие по Западной Сербии - с её живописным Златибором и этно-деревней Дрвенград. Детали маршрута и проживания уточняйте у гида
- Можно организовать тур и для группы из нескольких человек - уточняйте в переписке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Белграда
Похожие экскурсии на «Национальный парк Тара: Капия Подринья, Домик на скале и Банья-Стена»
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Восточной Сербии
Оценить древние крепости, погрузиться в Средневековье и побывать в национальном парке Джердап
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
€369 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
Откройте для себя Национальный парк Тара: живописные каньоны, реки, озера и легенды о вампирах. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле в Белграде
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
€488 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Западной Сербии
Национальный парк Тара, каньон реки Дрина, монастырь Рача и город Валево на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
6 июн в 07:00
8 июн в 07:00
€545 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Врнячка-Баня
Познакомьтесь с историей и культурой Сербии, посетив Крушевац и монастырь Св. Романа, а затем расслабьтесь в спа-центре Рибарска-Баня
19 июн в 08:30
22 июн в 08:30
€360 за всё до 4 чел.
€390 за экскурсию