Ольга проводит ещё 5 экскурсий

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Национальный парк Тара — сокровище Западной Сербии

Открыть природные богатства страны, посетить колоритные городки и вдохновиться панорамными видами

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 12 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в вашем отеле в Белграде
  • Заказать экскурсию

313 за экскурсию

Ольга
Задать вопросОбычно отвечает за 33 мин.
Ольга – Гид в Белграде
В путешествии вы увидите живописные каньоны и ущелья, бархатистые горные вершины, извилистые реки с изумрудными озерами и один из богатейших лесных массивов Европы.

А также услышите легенды о вампире из города Баина Башта, отведаете свежайшей форели в Перучаце и узнаете об удивительных проектах для местных гидроэлектростанций.
Национальный парк Тара — сокровище Западной Сербии
Национальный парк Тара — сокровище Западной Сербии

Что вас ожидает

Колоритные Баина Башта и Перучац
В первом городке у подножья Тары вы услышите легенды о сербском вампире — Саве Савановиче, жившем в окрестностях. И увидите известный «упрямый» домик, угнездившийся среди бурных вод Дрины. А также проедете через небольшой, но интересный городок Перучац. Узнаете, почему местную реку назвали Год, попробуете блюда из свежайшей форели и поразитесь гидроэлектростанцией, какой может похвастать не всякий, даже крупный город.

Завораживающие виды на реку и озеро
Поднимаясь вверх по серпантинной дороге, не очень крутой и страшной, вы откроете великолепную панораму Дрины, извивающейся внизу, и озера возле плотины. Узнаете о грандиозном проекте по образованию высокогорного Заовинского озера, которое питает гидроэлектростанцию. В солнечный день полюбуетесь водной гладью, переливающейся разными оттенками изумруда. А после прогуляетесь по горным тропинкам Тары к смотровым площадкам, где сможете сделать фантастические снимки.

🏡 На этом путешествие закончится, но, если вам не захочется возвращаться в городскую суету, вы сможете остаться и переночевать в одном из симпатичных горных домиков, чтобы хоть на денек продлить знакомство с Западной Сербией, где вас ждут Кустендорф, Шарганская восьмерка, Соко Град и другие интересные места.

Организационные детали

  • Дорога туда и обратно составляет 500 км
  • Программу можно объединить с поездкой на Мокру Гору с ночевкой в домике на горе Таре. Или с поездкой в Соко Град с ночевкой в уютном этнокомплексе на берегу Дрины, где мы сможем организовать для вас катание на лодке и рыбалку.
Национальный парк Тара — сокровище Западной Сербии
Национальный парк Тара — сокровище Западной Сербии
Национальный парк Тара — сокровище Западной Сербии
Национальный парк Тара — сокровище Западной Сербии
Национальный парк Тара — сокровище Западной Сербии
Национальный парк Тара — сокровище Западной Сербии
Национальный парк Тара — сокровище Западной Сербии
Национальный парк Тара — сокровище Западной Сербии
Национальный парк Тара — сокровище Западной Сербии
Национальный парк Тара — сокровище Западной Сербии
Национальный парк Тара — сокровище Западной Сербии
Национальный парк Тара — сокровище Западной Сербии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в вашем отеле в Белграде.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Я родилась в стране СССР (Украина). В Сербию переехала в 1990 году, с тех пор живу и работаю здесь. Не забыла свою родину, но и Сербию полюбила так же сильно. Любовь к этой стране и привела меня к профессии гида. Благодаря большой поддержке и участию моего мужа Велько это стало не просто работой, а нашим большим жизненным увлечением. Теперь и наши дети подключились к нам с новыми идеями и положительными эмоциями. Наверное, поэтому наша команда так успешна. Мы разработали несколько маршрутов, которые помогут вам за короткое время узнать эту удивительную страну. Здесь и богатая история, и прекрасная природа, вкусная еда, занимательное времяпровождение, отличная компания — ощущение, что вы здесь долгожданные гости. А мы просто хотим помочь вам найти и прочувствовать все это. До встречи! :)
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Ольга проводит ещё 5 экскурсий

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