Ольга проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Колоритные Баина Башта и Перучац

В первом городке у подножья Тары вы услышите легенды о сербском вампире — Саве Савановиче, жившем в окрестностях. И увидите известный «упрямый» домик, угнездившийся среди бурных вод Дрины. А также проедете через небольшой, но интересный городок Перучац. Узнаете, почему местную реку назвали Год, попробуете блюда из свежайшей форели и поразитесь гидроэлектростанцией, какой может похвастать не всякий, даже крупный город.

Завораживающие виды на реку и озеро

Поднимаясь вверх по серпантинной дороге, не очень крутой и страшной, вы откроете великолепную панораму Дрины, извивающейся внизу, и озера возле плотины. Узнаете о грандиозном проекте по образованию высокогорного Заовинского озера, которое питает гидроэлектростанцию. В солнечный день полюбуетесь водной гладью, переливающейся разными оттенками изумруда. А после прогуляетесь по горным тропинкам Тары к смотровым площадкам, где сможете сделать фантастические снимки.

🏡 На этом путешествие закончится, но, если вам не захочется возвращаться в городскую суету, вы сможете остаться и переночевать в одном из симпатичных горных домиков, чтобы хоть на денек продлить знакомство с Западной Сербией, где вас ждут Кустендорф, Шарганская восьмерка, Соко Град и другие интересные места.