Мои заказы

Развлечения в Белграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Белграде на русском языке, цены от €79. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Транзитом в Белграде: на машине и пешком
На машине
Полеты на самолетах
4.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Транзитом в Белграде: на машине и пешком
Ваш путь проходит через Белград? Воспользуйтесь возможностью познакомиться с культурой и историей столицы Сербии за несколько часов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Релакс-день в окрестностях Белграда
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Релакс-день в окрестностях Белграда
Проведите день, погружаясь в историю Сремска-Митровицы и расслабляясь в термальных бассейнах на открытом воздухе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
€325 за всё до 4 чел.
Белград: обзорный круиз на лодке с напитками
На лодке
Круизы
2 часа
Круиз
Белград: обзорный круиз на лодке с напитками
Начало: Kej Oslobođenja 3, Beograd 11080, Serbia
Расписание: Ежедневно
16 мар в 12:00
17 мар в 12:00
€79 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Транзитом в Белграде: на машине и пешком;
  2. Релакс-день в окрестностях Белграда;
  3. Белград: обзорный круиз на лодке с напитками.
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Улица Князя Михаила;
  2. Площадь Республики;
  3. Храм Святого Саввы;
  4. Дворец княгини Любицы;
  5. Крепость Калемегдан;
  6. Церковь Святого Марка;
  7. Национальный музей Сербии;
  8. Квартал Скадарлия;
  9. Гостиница Москва;
  10. Башня Гардош.
Сколько стоит экскурсия по Белграду в январе 2026
Сейчас в Белграде в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 79 до 325. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 37 ⭐ отзывов, цены от €79. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март