Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » в Белграде на русском языке, цены от €79. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине Полеты на самолетах 4.5 часа 28 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Транзитом в Белграде: на машине и пешком Ваш путь проходит через Белград? Воспользуйтесь возможностью познакомиться с культурой и историей столицы Сербии за несколько часов €250 за всё до 4 чел. На машине 8 часов 8 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Релакс-день в окрестностях Белграда Проведите день, погружаясь в историю Сремска-Митровицы и расслабляясь в термальных бассейнах на открытом воздухе Начало: У вашего отеля €325 за всё до 4 чел. На лодке Круизы 2 часа Круиз Белград: обзорный круиз на лодке с напитками Начало: Kej Oslobođenja 3, Beograd 11080, Serbia Расписание: Ежедневно €79 за человека Другие экскурсии Белграда

