Мирко — Организатор в Белграде

Провёл экскурсии для 1411 туристов

Меня зовут Мирко. Я лицензированный гид. Родился и вырос в Белграде, поэтому как никто другой могу рассказать и показать вам родную и любимую Сербию: удивительную природу, самобытную культуру, богатое историческое наследие и вкуснейшую кухню. Работаю с компанией гидов-единомышленников. Мы всем сердцем любим Сербию и с радостью поделимся с вами лучшими местами и расскажем о них самое интересное!