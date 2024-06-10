Западная Сербия — самая живописная часть страны. Вы прокатитесь по знаменитому национальному парку Тара с горами, реками и лесами. Заедете в город князей и сербских святителей Валево.
Полюбуетесь каньоном реки Дрина, посетите средневековый монастырь Рача и увидите самую короткую сербскую реку.
Полюбуетесь каньоном реки Дрина, посетите средневековый монастырь Рача и увидите самую короткую сербскую реку.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Город Валево — мы расскажем, каким образом в начале 19 века он стал центром антитурецкой революции. А в годы Первой мировой войны превратился в военную столицу Сербии.
- Гора Дебело Брдо — вы прокатитесь по горному перевалу, наслаждаясь живописными видами.
- Каньон реки Дрина — третий по глубине каньон в мире. Вы узнаете, почему раньше Дрина была пограничной рекой, как она отделяла православный и католический миры и почему её называют «зеленика».
- Домик на Дрине — со смотровой площадки вы увидите домик, расположенный на маленьком острове между двумя государствами.
- Монастырь Рача — построенный в 13 веке, он несколько раз разрушался и заново отстраивался. Мы раскроем, когда он достиг пика своей мощи, сколько лет провёл в забвении и какой важный памятник сербской письменности нашёл здесь убежище в годы Второй мировой войны.
- Река Врело — самая короткая река Сербии. Её длина от истока до устья составляет всего 365 метров. Вы узнаете, почему круглый год температура воды в ней держится на отметке десять градусов и какая привередливая рыба в ней водится.
- Национальный парк Тара — со смотровой площадки Баньска стена вы полюбуетесь великолепным видом на горы, реки и густые леса.
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
- Транспорт включён в стоимость: Toyota Avensis или Ford C-MAX.
- В национальном парке Тара мы сделаем перерыв на обед в традиционном ресторане с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мирко — Организатор в Белграде
Провёл экскурсии для 1411 туристов
Меня зовут Мирко. Я лицензированный гид. Родился и вырос в Белграде, поэтому как никто другой могу рассказать и показать вам родную и любимую Сербию: удивительную природу, самобытную культуру, богатое историческое наследие и вкуснейшую кухню. Работаю с компанией гидов-единомышленников. Мы всем сердцем любим Сербию и с радостью поделимся с вами лучшими местами и расскажем о них самое интересное!Задать вопрос
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