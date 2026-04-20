Сербия — не большая страна, но очень разнообразная, с богатой и бурной историей и удивительной природой. Чтобы понять Сербию, нужно, кроме столицы, посетить и другие ее города и уголки.
Поэтому я предлагаю путешествие за пределы Белграда, во время которого вы откроете колорит сербских городов и сел, насладитесь природными красотами и национальными блюдами и узнаете историю развития страны.
Поэтому я предлагаю путешествие за пределы Белграда, во время которого вы откроете колорит сербских городов и сел, насладитесь природными красотами и национальными блюдами и узнаете историю развития страны.
Описание экскурсии
- Природа Западной Сербии. Мы поедем по Шарганской восьмерке — исторической узкоколейке, маршрут которой проходит через множество туннелей и виадуков. Окружающая природа станет прекрасным материалом для ваших фотоальбомов и зарядит позитивной энергией. Мы проедемся по живописной горе Шарган, умоемся целебной водой из источника Беле Воде, сделаем перевал на одной из железнодорожных станций и попробуем уникальный златиборский каймак.
- Город Кустурицы. Посетим и Дрвенград — деревянный город режиссера Эмира Кустурицы, который был создан для съемок одного из фильмов, а сейчас стал популярным туристическим маршрутом.
- Село гончаров Злакуса. На обратном пути посетим сербских мастеров. Именно здесь несколько веков назад появилась и сохранилась до наших дней традиция изготовления глиняной посуды ручным способом. Вы побываете в гончарной мастерской и узнаете, почему в посуде местных рукоделов получается такая вкусная еда, что её используют в каждом сербском ресторане национальной кухни.
- Возвращение в Белград. Вечером вам наверняка будет жаль расставаться с этими краями и возвращаться в Белград. Но и это дело поправимое. Можно тут переночевать, а на следующий день продолжить путешествие по Западной Сербии, где восхищают своими красотами Тара и Дрина.
Организационные детали
- Поедем на легковом автомобиле, гид за рулём. В случае необходимости за дополнительную плату можем предоставить более вместительный транспорт.
- Оплачивается дополнительно наличными в динарах или евро: входные билеты в Дрвенград Кустурицы — €4 за чел, входные билеты в музей гончаров (по желанию) — €4 за чел.
- С 1 апреля по 31 октября за €10 можно прокатиться на паровозике. Напишите гиду, чтобы узнать расписание и забронировать билет заранее. Места не пронумерованы.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 3394 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Я родилась в стране СССР (Украина). В Сербию переехала в 1990 году, с тех пор живу и работаю здесь. Не забыла свою родину, но и Сербию
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Дата посещения: 19 апр 2026
Всё понравилось! Спасибо вам за интересную и насыщенную экскурсию!
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Отличное путешествие получилось!
Море позитива, интерактива и интересных фактов.
Нам очень повезло с гидом Марианой.
Культурная, умная, начитанная, терпеливая. Настроена на позитивное общение. А какой она рассказчик! Заслушаешься! Историю своей страны преподносит очень
Море позитива, интерактива и интересных фактов.
Нам очень повезло с гидом Марианой.
Культурная, умная, начитанная, терпеливая. Настроена на позитивное общение. А какой она рассказчик! Заслушаешься! Историю своей страны преподносит очень
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А
Мы приехали в Белград на 7 дней, заранее забронировали экскурсию у Ольги. За день мы посмотрели, нам показалось, всю западную часть страны. Проехали на туристическом поезде по Шарганской восьмерке. Очень интересно, живо и разнообразно. Советуем любителям больших экскурсий. Природа потрясающая, места живописные, гид знает все от и до.
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Ю
Потрясающая экскурсия! Ретро поезд, красивые виды, деревня Дрвенград - много приятных эмоций и впечатлений. Ольга - невероятный экскурсовод и человек: красивая, добрая, отзывчивая, порядочная, так много рассказала истории о Сербии . Общались, как будто 100 лет знаем друг друга, приятно было познакомиться, спасибо за экскурсию 🤝
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I
Мы замечательно провели время, посетив с Ольгой Дрвенград и прокатившись на Шарганской восьмёрке. Увидели необыкновенной красоты места и услышали много интересного. Ольга прекрасный рассказчик, большой знаток сербской истории, живой и доброжелательный собеседник. Жаль, что этот день закончился так быстро
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От всей души благодарим Ольгу за проведенный день на сербской земле и зашкаливание наших эмоций! На этой экскурсии мы попали в древность железного путешествия колёс с потрясающими видами гор, природы
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