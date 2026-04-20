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и множества преодоленных туннелей на старинном поезде! Мы останавливались на четырех остановках для фото бесконечных природных картин и пили кофе из турки и ракию в уютном кафе под водопадом! Посетили деревню Кустурицы и даже повезло увидеть его воочию! Село сербских Гончаров, с посещением музея-деревни с экспонатами древности, окунуло нас в наше детство и историю…. И незабываемый обед с местными яствами в виде баранины, печёного перца, каймак- это отдельная история, которая покорила нас, с воздушным теплым хлебом из печи!!!! Ну, и конечно, сербский салат, куда же без перца…. И местное безупречное белое вино…!!!! После этой экскурсии хочется объехать всю Сербию, забраться во все ее глубины и рассмотреть красоту этой земли! Ольга, Вы раскрыли в нас душу, любовь и желание объять и покорить Сербию…. И это однодневное путешествие останется в нашей памяти надолго!!! 🙏❤️