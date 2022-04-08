Во время этой экскурсии вы познакомитесь с удивительной яркой историей Белграда и ощутите связь прошлого и современности. В компании профессионального русскоговорящего гида вы увидите известные достопримечательности и побываете в самых знаковых местах.

Экскурсия начнется в центре Белграда, где вы побываете на площади Республики, где расположены Национальный театр и Национальный музей, пройдете по знаменитой пешеходной улице Князя Михаила с множеством интересных исторических зданий. Вы увидите Сербскую академию наук и искусства, трактир “Знак вопроса” с 200-летней историей, дом княгини Любицы с выставкой белградских домов 19 века, Резиденцию Патриарха с дворцом и Соборной церковью.

На вершине холма на высоте 123 метра расположена Белградская крепость Калемегдан, древние стены которой пережили множество эпох.

Вы окажетесь в элитном районе Белграда Дединье, где находится мавзолей одиозного правителя Югославии Иосифа Броз Тито или “Дом цветов”. Также вы увидите Белый двор – дворец королевской семьи Карагеоргиевич из мраморного камня, выстроенный в начале 20 века в стиле “сербской Византии”.

В ходе экскурсии вы познакомитесь с Новым Белградом, где расположены торговые и бизнес центры столицы, спортивный комплекс и Арена.

В завершении программы вас ждут несколько интересных зданий 18-19 веков и прекрасный вид с обзорной площадки Башни Гардош времен Австро-Венгрии.