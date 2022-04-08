Обзорная экскурсия по Белграду

Автобусная и пешеходная

Групповая
Автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Обзорная экскурсия по Белграду
Обзорная экскурсия по Белграду
Обзорная экскурсия по Белграду
Обзорная экскурсия по Белграду
Обзорная экскурсия по Белграду

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Республики
  • Национальный театр
  • Национальный музей
  • Улица Князя Михаила
  • Сербская академия наук и искусства
  • Трактир "Знак вопроса"
  • Дом Княгини Любицы
  • Патриарший Дворец
  • Соборная церковь
  • Крепость Калемегдан
  • Мавзолей Иосифа Броз Тито
  • Дворец королевской семьи Карагеоргиевич
  • Квартал Новый Белград
  • Башня Гардош и смотровая площадка
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Во время этой экскурсии вы познакомитесь с удивительной яркой историей Белграда и ощутите связь прошлого и современности. В компании профессионального русскоговорящего гида вы увидите известные достопримечательности и побываете в самых знаковых местах.

Экскурсия начнется в центре Белграда, где вы побываете на площади Республики, где расположены Национальный театр и Национальный музей, пройдете по знаменитой пешеходной улице Князя Михаила с множеством интересных исторических зданий. Вы увидите Сербскую академию наук и искусства, трактир “Знак вопроса” с 200-летней историей, дом княгини Любицы с выставкой белградских домов 19 века, Резиденцию Патриарха с дворцом и Соборной церковью.

На вершине холма на высоте 123 метра расположена Белградская крепость Калемегдан, древние стены которой пережили множество эпох.

Вы окажетесь в элитном районе Белграда Дединье, где находится мавзолей одиозного правителя Югославии Иосифа Броз Тито или “Дом цветов”. Также вы увидите Белый двор – дворец королевской семьи Карагеоргиевич из мраморного камня, выстроенный в начале 20 века в стиле “сербской Византии”.

В ходе экскурсии вы познакомитесь с Новым Белградом, где расположены торговые и бизнес центры столицы, спортивный комплекс и Арена.

В завершении программы вас ждут несколько интересных зданий 18-19 веков и прекрасный вид с обзорной площадки Башни Гардош времен Австро-Венгрии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Входные билеты по программе
Что не входит
  • Обед. Дегустация вин
Когда и сколько длится
Когда: Пятница в 09:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Пятница в 09:30

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

🚗На машине🧒Можно с детьми🏛История и архитектура🔭Обзорные📜История и культура🚌На автобусе

Еще несколько похожих предложений в Белграде

Обзорная пешеходная экскурсия по Белграду
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Снежана
4.5
14 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Белграду
Во время нашей прогулки по Белграду я познакомлю вас с самыми яркими местами столицы Сербии и особенной специфике страны
70 за 1-4 чел.
Пешеходная экскурсия по Старому Белграду
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
RITСербия
5
2 отзыва
Пешеходная экскурсия по Старому Белграду
Предлагаю вам отправится на пешеходную экскурсию по колоритной сербской столице
от 78 за 1 человека
Белград. Обзорная aвто-пешеходная экскурсия
5 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Снежана
5
1 отзыв
Белград. Обзорная aвто-пешеходная экскурсия
Здраво и добро пожаловать в сербскую столицу
от 140 за 1-2 чел.
Белград - пешеходно-автомобильная экскурсия
4 часа
Групповая
Апельсин
Нет отзывов
Белград - пешеходно-автомобильная экскурсия
Экскурсия на автомобиле по столице Сербии
40 за 1 человека
Транзитная экскурсия по Белграду (аэропорт-Белград-аэропорт)
3 часа
Индивидуальная
RITСербия
5
1 отзыв
Транзитная экскурсия по Белграду (аэропорт-Белград-аэропорт)
Если вы ограничены во времени, мы предлагаем вам укороченную автомобильную экскурсию по главным достопримечательностям
225 за 1-3 чел.
Автопешеходная экскурсия по Белграду
5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
RITСербия
Нет отзывов
Автопешеходная экскурсия по Белграду
На экскурсии вы познакомитесь с достопримечательностями Нового Белграда, Старого исторического центра города, района
38 за 1 человека
Большая автомобильная экскурсия по Белграду + гора Авала
6 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
RITСербия
Нет отзывов
Большая автомобильная экскурсия по Белграду + гора Авала
Вас ждет 4-х часовая экскурсия на комфортном автомобиле или миниавтобусе по Белграду
от 225 за 1-3 чел.
Белград - пешеходная экскурсия
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Апельсин
Нет отзывов
Белград - пешеходная экскурсия
Отправляемся гулять по столице Сербии
от 80 за 1-5 чел.
Добро пожаловать в Белград
7 часов
Индивидуальная
Мирко
4.8
5 отзывов
Добро пожаловать в Белград
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Белграду с местным гидом
от 150 за 1-4 чел.
По Белграду на автомобиле
5 часов
Индивидуальная
Споменка
Нет отзывов
По Белграду на автомобиле
Во время автомобильно - пешеходной экскурсии, я поделюсь с вами интересными фактами о Белграде, вы увидите главные
от 150 за 1-3 чел.
Бар-тур по самым колоритным и самобытным заведениям Белграда
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Vasily
5
7 отзывов
Бар-тур по самым колоритным и самобытным заведениям Белграда
На этой необычной экскурсии мы отправимся в закулисье исторического центра Белграда
44 за 1 человека
Все краски Белграда
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ирина
5
7 отзывов
Все краски Белграда
Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
125 за 1-3 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Белграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Белграде
ХОРОШО
🇷🇸
ТАМ