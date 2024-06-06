Семейные развлекательные экскурсии Белграда

Найдено 84 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Белграде на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Визитные карточки Белграда за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Визитные карточки Белграда за 3 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу
Сегодня в 17:00
10 июня в 16:00
129 за всё до 4 чел.
Бар-тур по необычным заведениям Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
122 отзыва
Бар-тур по необычным заведениям Белграда: культура и вкус
Знакомство с Белградом через аутентичные бары и рестораны, где каждый уголок дышит историей и традициями
Начало: У входа в отель «Москва»
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
от 78 за всё до 8 чел.
Белградcкая крепость и Калемегдан: с чувством, с толком, с расстановкой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
История и тайны Белградской крепости и Калемегдана
Индивидуальная экскурсия по Белградской крепости и Калемегдану. Погрузитесь в историю, архитектуру и легенды этого уникального места
Начало: Возле Белградского зоопарка
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
85 за всё до 6 чел.
Путешествие по Восточной Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
34 отзыва
Путешествие по Восточной Сербии
Оценить древние крепости, погрузиться в Средневековье и побывать в национальном парке Джердап
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
349 за всё до 4 чел.
Белград - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
Белград - первое свидание: история, культура и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где история и современность переплетаются в уникальном колорите старых улиц и знаковых мест
Начало: У Главпочтамта
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 78 за всё до 10 чел.
Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
55 отзывов
Две тысячи лет Белграда: увлекательное путешествие по времени
Загляните в удивительный мир истории Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Трг Републике
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 16:00
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
25 за человека
О Белграде с любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
91 отзыв
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия О Белграде с любовью: от крепости до Земуна
Погрузитесь в атмосферу Белграда: от величественной крепости до живописного Земуна. Откройте для себя сердце Сербии в увлекательном путешествии
Начало: В вашем отеле
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
125 за всё до 4 чел.
Первое знакомство с Белградом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
147 отзывов
Первое знакомство с Белградом
Проникнуться душевной атмосферой и многообразием города на обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
156 за всё до 4 чел.
По следам старого Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
67 отзывов
По следам старого Белграда: уникальная пешая экскурсия по историческим местам
Приглашаем на захватывающую пешую прогулку по историческому центру Белграда, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
100 за всё до 5 чел.
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
44 отзыва
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Пройти по главным местам российской эмиграции и узнать, как здесь жили сбежавшие от большевизма люди
Начало: У церкви Святого Марка
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
103 за всё до 4 чел.
Белград - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
46 отзывов
Белград - любовь с первого взгляда: путешествие по сердцу Сербии
Откройте для себя Белград с индивидуальной экскурсией по его историческим и культурным достопримечательностям. Уникальные места ждут вас
Начало: На площади у гостиницы Москва
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
125 за всё до 5 чел.
На кораблике по рекам Белграда
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Незабываемый круиз по рекам Белграда на кораблике
Погрузитесь в историю Белграда, наслаждаясь видами с реки. Крепость и башня Тысячелетия предстанут перед вами в новом свете
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
308 за всё до 4 чел.
Белград - всё и сразу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Белград - всё и сразу: от истории до современных вкусов
Погрузитесь в атмосферу Белграда: от древних римских камней до современных кафе. Ваш путеводитель по самым ярким местам и вкусам города
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 155 за всё до 4 чел.
Красивейшие места Белграда
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
57 отзывов
Красивейшие места Белграда: история, архитектура и культура
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Белграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Гостиница
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
180 за всё до 4 чел.
Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
26 отзывов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад: Путешествие по Сербии
Погрузитесь в историю и культуру Сербии с экскурсией по Фрушке Горе, Сремским Карловцам и Новому Саду. Вас ждут уникальные впечатления
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
По следам вампиров Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
78 отзывов
Таинственный Белград: экскурсия «По следам вампиров» с личным гидом
Погрузитесь в мир балканских мифов и легенд в увлекательной прогулке по историческим местам Белграда
Начало: У отеля «Москва»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
80 за всё до 6 чел.
Большое путешествие на север Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
32 отзыва
Большое путешествие на север Сербии: от Белграда до Нови-Сада
Погрузитесь в историю и культуру Сербии, посетив Нови-Сад, Сремские Карловцы и уникальные винные погреба
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
299 за всё до 4 чел.
Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
29 отзывов
Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
Увлекательное путешествие по Западной Сербии и Боснии, где природа и история сливаются в единое целое
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
449 за всё до 4 чел.
Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
28 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Долина Дуная и сокровища Сербии
Погрузитесь в атмосферу Сербии, посетив её знаковые места: от древней крепости до римских руин
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Весь центр Белграда за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Весь центр Белграда за 3 часа: путешествие от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Белграда с экскурсией, которая раскроет его историю, культуру и душу через живописные уголки и рассказы
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
130 за всё до 4 чел.
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
Популярное предложение
Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук: Путешествие по Сербии
Погрузитесь в удивительный мир сербской истории и природы, посетив Монастырь Манасия, Ресавскую пещеру и водопад Великий Бук
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Земун вдоль и поперёк
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
50 отзывов
Земун вдоль и поперёк: историческое путешествие по району Белграда
Погрузитесь в атмосферу Земуна, где история встречается с современностью. Откройте для себя его уникальные достопримечательности и кулинарные традиции
Начало: На остановке «Земун Пошта» в Земуне
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 78 за всё до 10 чел.
Фотосессия в Белграде
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Фотосессия в Белграде: индивидуальная прогулка с фотографом
Организуем для вас незабываемую фотосессию в Белграде. Профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты на фоне живописных мест столицы Сербии
Начало: У отеля «Москва»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
90 за всё до 4 чел.
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
Прокатиться по Шарганской восьмёрке, посетить деревню режиссёра и побывать в Боснии и Герцеговине
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
499 за всё до 3 чел.
Удивительный Дорчол - город в городе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Удивительный Дорчол - путешествие по историческому сердцу Белграда
Погрузитесь в атмосферу Дорчола, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: У памятника деспоту Стефану Лазаревичу
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
75 за всё до 6 чел.
Релакс-день в окрестностях Белграда
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Релакс-день в Сремска-Митровица и Термальная Ривьера: История и Отдых
Проведите день, погружаясь в историю Сремска-Митровицы и расслабляясь в термальных бассейнах на открытом воздухе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
325 за всё до 4 чел.
Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие по Северной Сербии: культура, вино и архитектура
Погрузитесь в богатую культуру Северной Сербии, насладитесь винами и архитектурой, исследуйте исторические места
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
375 за всё до 3 чел.
Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Индивидуальная экскурсия в национальный парк Тара
Откройте для себя Национальный парк Тара: живописные каньоны, реки, озера и легенды о вампирах. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле в Белграде
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
449 за всё до 4 чел.
SPA-день в лучших традициях Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
SPA-день в лучших традициях Сербии
Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, посетите уникальную ослиную ферму и расслабьтесь в термальных бассейнах. Идеальный день для отдыха и оздоровления
Начало: В вашем отеле в Белграде
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
300 за всё до 4 чел.
Земун - антибелград
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Земун - антибелград: погружение в историю и культуру Белграда
Познакомьтесь с Земуном, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, отличную от остального Белграда
Начало: У почты Земуна
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
103 за всё до 4 чел.
Транзитная автопешеходная экскурсия по Белграду
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Транзитная экскурсия по Белграду с личным гидом
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее в Белграде во время транзита: комфорт, история и культура
Начало: В аэропорту Белграда
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Белграде
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Выгодный трансфер в Белграде с русскоговорящим водителем
Индивидуальный трансфер в Белграде с русскоговорящим водителем. Комфортная поездка из аэропорта имени Николы Теслы в город и обратно
Завтра в 01:00
10 июня в 00:00
39 за всё до 3 чел.
По центру Белграда
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
4 отзыва
По центру Белграда: история, архитектура и дух города
Центр Белграда многогранен: административный, тусовочный, исторический. Погрузитесь в ритм города, узнайте его бурную историю и самобытность
Начало: На улице Кнез Михаиловой
Расписание: в четверг в 16:00, в субботу в 09:00
13 июня в 16:00
15 июня в 09:00
26 за человека
Королевская Сербия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Королевская Сербия: история, природа и вина Центральной Сербии
Погрузитесь в великолепие королевской Сербии: от исторического Опленаца до живописного парка и винных традиций
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
299 за всё до 4 чел.
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: путешествие по Воеводине
Погрузитесь в атмосферу Воеводины: от винодельческих традиций Сремских Карловц до природы национального парка Фрушка-Гора и красот Нови-Сада
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
300 за всё до 3 чел.
Большая обзорная прогулка по Белграду
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Большая обзорная прогулка по историческому Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
Начало: На улице князя Михаила
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
100 за всё до 7 чел.
Узнай Белград, брате
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Популярное предложение
Узнай Белград, брате: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Белграду с посещением главных достопримечательностей и скрытых уголков. Узнайте историю и культуру столицы Сербии за 3 часа
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 130 за всё до 3 чел.
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
5 отзывов
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
Почему русские и сербы - братья навеки? Прогулка по Белграду с посещением ключевых достопримечательностей поможет найти ответ
Начало: У отеля «Москва»
Расписание: в среду и воскресенье в 16:00
15 июня в 11:30
3 июля в 16:00
30 за человека
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
Старинные города и монастыри, блюда Сербии и Боснии и путешествие по следам знаменитого режиссера
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
490 за всё до 4 чел.
Валево и валевские монастыри
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Путешествие к монастырям Валево: Челие, Лелич, Пустыня
Откройте для себя духовное наследие Сербии, посетив валевские монастыри с экскурсией из Белграда
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Все краски Белграда
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Белграду: от крепости Калемегдан до квартала Земун
Познакомьтесь с Белградом, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
193 за всё до 3 чел.
Белград для сладкоежек
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Белград для сладкоежек: индивидуальная экскурсия по кондитерским
Погрузитесь в мир сербских десертов на индивидуальной экскурсии по Белграду. Лучшие кондитерские, уникальные сладости и кулинарные традиции ждут вас
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
70 за всё до 6 чел.
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
Прогулка по современному Белграду, где вы увидите лучшие граффити и муралы, узнаете об их создателях и историях
Начало: На улице Цетиньская
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
80 за всё до 6 чел.
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера: путешествие в историю и природу
Погрузитесь в вековую историю и уникальную природу Сербии, посетив монастырь Манасия и Ресавскую пещеру всего за один день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
299 за всё до 4 чел.
Модный Белград
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Модный Белград: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу современного Белграда с экскурсией по лучшим магазинам и кафе. Узнайте о сербской моде и её истории
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
70 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Красивейшие места Белграда
    За день мы познакомились с этим прекрасным городом, с его историей и историей страны. Спасибо Лиляне за интересное и комфортное путешествие. Рекомендуем всем!
  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Дрвенград Эмира Кустурицы и узкоколейка «Шарганская восьмёрка»
    Великолепная экскурсия в горы Сербии. Пейзажи незабываемы. Дрвенград Кустурицы понравился, красивые смотровые площадки, вкусный ресторан сербской кухни. Поездка по узкоколейке
    читать дальше

    произвела не забываемые впечатления. Необычен и сам поезд, и виды которые открываются по дороге. Александр очень интересно рассказывал о Сербии и ее истории по дороге, отвечал на все наши вопросы, очень комфортный автомобиль. Путешествие с Сашей было познавательным и комфортабельным. Всем рекомендуем. Саша, Вам огромная благодарность.

  • И
    Игорь
    5 июня 2024
    Визитные карточки Белграда за 3 часа
    Экскурсия с Ириной - отличная возможность познакомиться с городом, если вы в первый раз в Белграде. Она патриот, действительно любит свою страну, культуру и с удовольствием покажет их вам глазами местного жителя.
  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Фотосессия в Белграде
    Была первой на новой фотосессии у Ирины. Так как я в городе первый раз и не знала, где лучше будет
    читать дальше

    встретиться, она предложила погулять в центре и сделать фотки там, но абсолютно не ограничивала в выборе локации. Хотите в Земун? Будет вам Земун! Прогулка прошла максимально непринуждённо. Хоть Ирина и пыталась придерживаться формата только фотосессии, все равно не упускала возможности рассказать что-то интересное про город или быт жителей Белграда. По итогу: мне на почту пришло 5 гигов красивейших фоток. Большое спасибо за впечатления и красоту!

    Была первой на новой фотосессии у Ирины. Так как я в городе первый раз и неБыла первой на новой фотосессии у Ирины. Так как я в городе первый раз и неБыла первой на новой фотосессии у Ирины. Так как я в городе первый раз и не
  • И
    Илья
    4 июня 2024
    Визитные карточки Белграда за 3 часа
    Используя метод реверсивной психологии, провели в Белграде почти неделю, а потом решили сходить на экскурсию. И не были разочарованы! Места,
    читать дальше

    которые мы уже видели, раскрылись с неожиданной стороны; мы узнали много нового об истории города о разных его районах, о том, как жили его жители раньше, и как живут сейчас. Три часа пролетели незаметно и были проведены с пользой.

  • К
    Ксения
    4 июня 2024
    Визитные карточки Белграда за 3 часа
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересный маршрут и самое главное не мучала нас датами во время экскурсии)))всем рекомендую, сравнить есть с кем
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересныйОчень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересныйОчень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересныйОчень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересныйОчень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересный
  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    О Белграде с любовью
    Очень хороший гид
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Удивительный Дорчол - город в городе
    Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Михаил грамотный, эрудированный гид. Три часа прошли не заметно! Рекомендую!
  • Т
    Тина
    3 июня 2024
    Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
    Были на экскурсии в конце мая. Юлия - прекрасный рассказчик, многое изучала по теме, легко отвечала на все наши вопросы,
    читать дальше

    подробно и с примерами. Понравился почти кольцевой маршрут - мне, как туристу было понятно, как добраться до начальной и от конечной точки прогулки. Несмотря на нелегкую тему, 2 с лишним часа пролетели так незаметно, что возникло желание повторить эту же прогулку, но уже самим. С удовольствием посоветую всем выбирать Юлию как гида!

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
    Экскурсия нам очень понравилась! Было интересно и весело. Нашим гидом был Марко, он отличный рассказчик с глубокими знаниями истории и культуры. Свой рассказ он разбавляет забавными историями и описанием красочных сербских народных традиций. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Можно с детьми»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Визитные карточки Белграда за 3 часа
  2. Бар-тур по необычным заведениям Белграда
  3. Белградcкая крепость и Калемегдан: с чувством, с толком, с расстановкой
  4. Путешествие по Восточной Сербии
  5. Белград - первое свидание
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Можно с детьми" можно забронировать 84 экскурсии от 25 до 655. Туристы уже оставили гидам 1388 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 84 экскурсии на 2024 год по теме «Можно с детьми», 1388 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам