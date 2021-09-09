Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

Большая обзорная прогулка по Белграду

Важнейшие достопримечательности в центре города и музей Николы Теслы с профессиональным гидом

Белград — один из самых больших, значимых и популярных городов в юго-восточной Европе.

Я расскажу, как на него повлияло географическое положение, какие войны здесь велись и как в местном парламенте угощали депутатов трех разных государств.

Покажу местные «визитные карточки» и открою, свидетелем каких мировых событий был наш город.
Большая обзорная прогулка по Белграду
Большая обзорная прогулка по Белграду
Большая обзорная прогулка по Белграду
Большая обзорная прогулка по Белграду
Большая обзорная прогулка по Белграду
Большая обзорная прогулка по Белграду
Большая обзорная прогулка по Белграду
Большая обзорная прогулка по Белграду

Что вас ожидает

Белград с открытки

Вы увидите знаковые места сербской столицы: площадь Республики, Национальный театр, памятник князю Михаилу и гостиницу «Москва». Раскроете, какие народы оставили след в истории древней крепости Калемегдан, и рассмотрите сохранившиеся здания XIX-XX веков на центральной пешеходной улице. А в парке Ташмайдан я покажу вам храм Святого Марка и русскую церковь Святой Троицы, где перезахоронен генерал Врангель.

Многоликий Белград

Не обойдем вниманием мы и храм Святого Саввы — самый большой по площади православный храм в мире. А также другие достопримечательности Белграда: дом Патриархии, дворец княгини Любицы Обренович, ресторан «Вопросительный знак» и Парламент. Я продемонстрирую интересные научные экспонаты в музее Николы Теслы, расскажу о прошлом и современной жизни города, известных сербских ученых и местной культуре.

Организационные детали

Билеты в музей Николы Теслы не включены в стоимость — 500 динар с человека (около 4, 5 евро).

🚩 Начало и место завершения: на улице князя Михаила
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Властимир
Властимир
Меня зовут Властимир, я профессиональный гид с лицензией сербского Министерства экономики и туризма. Владею сербским, русским, немецким и болгарским языками. Провожу экскурсии с 1984 года. Профессия гида непростая: она требует мастерства организатора, рассказчика и артиста. Большой и разнообразный опыт помогли мне развить эти качества. Приглашаю вас в этом убедиться!
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