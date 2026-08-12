Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

Вы увидите знаковые места сербской столицы: площадь Республики, Национальный театр, памятник князю Михаилу и гостиницу «Москва». Раскроете, какие народы оставили след в истории древней крепости Калемегдан, и рассмотрите сохранившиеся здания XIX-XX веков на центральной пешеходной улице. А в парке Ташмайдан я покажу вам храм Святого Марка и русскую церковь Святой Троицы, где перезахоронен генерал Врангель.
Многоликий Белград
Не обойдем вниманием мы и храм Святого Саввы — самый большой по площади православный храм в мире. А также другие достопримечательности Белграда: дом Патриархии, дворец княгини Любицы Обренович, ресторан «Вопросительный знак» и Парламент. Я продемонстрирую интересные научные экспонаты в музее Николы Теслы, расскажу о прошлом и современной жизни города, известных сербских ученых и местной культуре.
Организационные детали
Билеты в музей Николы Теслы не включены в стоимость — 500 динар с человека (около 4,5 евро).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице князя Михаила
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Властимир — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 473 туристов
Меня зовут Властимир, я профессиональный гид с лицензией сербского Министерства экономики и туризма. Владею сербским, русским, немецким и болгарским языками. Провожу экскурсии с 1984 года. Профессия гида непростая: она требует мастерства организатора, рассказчика и артиста. Большой и разнообразный опыт помогли мне развить эти качества. Приглашаю вас в этом убедиться!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
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Д
Дима
Экскурсия была отличная. Властимир прекрасно знает Белград, его историю. Удалось создать впечатление о Белграде. Большое спасибо!
+1
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Татьяна
Властимир интересно рассказал об истории Белграда. Мы посетили знаковые места города, все сопровождалось увлекательным рассказом. Огромное спасибо за то, что подготовил нас к увиденному в музее Николы Теслы, так как там рассказ был на сербском. Очень рекомендую Властимира для прогулок по городу!
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Ю
Юрий
Дата посещения: 5 мар 2026
Без комментариев
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A
Alena
Возможность в рамках экскурсии посетить большинство основных достопримечательностей Белграда, Властимир быстро и гибко перестраивает программу, если что-то уже успел посмотреть самостоятельно
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Екатерина
В первую очередь, хочу отдельно поблагодарить Властимира за гибкость - я заскочила в последний вагон, и переживала, что буду мешать основной группе. Маршрут составлен для тех, кто любит погулять и читать дальшеуменьшить
посмотреть разного. Отдельное удовольствие - это музей Никола Теслы, сам по себе он не очень большой, но если хотите потрогать молнии и увидеть прах гения, то вам сюда. Властимир знает много об истории страны, отлично говорит на русском и может найти интересные факты для любой аудитории.
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Т
Татьяна
рекомендуем данную экскурсию. все очень точно профессионально с хорошим чувством юмора. возрастная категория нашей компании от 14 до 74 лет. Понравилось всем
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Входит в следующие категории Белграда
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