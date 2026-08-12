Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

Белград, город с богатой историей и уникальным культурным наследием, приглашает вас на индивидуальную экскурсию.Вместе с опытным гидом вы исследуете знаковые места, такие как площадь Республики, Национальный театр, памятник князю Михаилу

и многое другое. Узнайте, какие народы оставили свой след в истории крепости Калемегдан, посетите храм Святого Марка и русскую церковь Святой Троицы. Экскурсия также затронет храм Святого Саввы и множество других достопримечательностей, раскрывая перед вами многоликость и величие Белграда

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Белград с открытки

Вы увидите знаковые места сербской столицы: площадь Республики, Национальный театр, памятник князю Михаилу и гостиницу «Москва». Раскроете, какие народы оставили след в истории древней крепости Калемегдан, и рассмотрите сохранившиеся здания XIX-XX веков на центральной пешеходной улице. А в парке Ташмайдан я покажу вам храм Святого Марка и русскую церковь Святой Троицы, где перезахоронен генерал Врангель.

Многоликий Белград

Не обойдем вниманием мы и храм Святого Саввы — самый большой по площади православный храм в мире. А также другие достопримечательности Белграда: дом Патриархии, дворец княгини Любицы Обренович, ресторан «Вопросительный знак» и Парламент. Я продемонстрирую интересные научные экспонаты в музее Николы Теслы, расскажу о прошлом и современной жизни города, известных сербских ученых и местной культуре.

Организационные детали

Билеты в музей Николы Теслы не включены в стоимость — 500 динар с человека (около 4,5 евро).