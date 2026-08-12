Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

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Большая обзорная прогулка по Белграду

Погрузитесь в атмосферу Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
Белград, город с богатой историей и уникальным культурным наследием, приглашает вас на индивидуальную экскурсию.

Вместе с опытным гидом вы исследуете знаковые места, такие как площадь Республики, Национальный театр, памятник князю Михаилу
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и многое другое.

Узнайте, какие народы оставили свой след в истории крепости Калемегдан, посетите храм Святого Марка и русскую церковь Святой Троицы.

Экскурсия также затронет храм Святого Саввы и множество других достопримечательностей, раскрывая перед вами многоликость и величие Белграда

4.9
31 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические факты
  • 🏛️ Посещение знаковых мест
  • 🕌 Величественные храмы
  • 🧠 Интересные научные экспонаты
  • 🎭 Культурное погружение
Большая обзорная прогулка по Белграду
Большая обзорная прогулка по Белграду
Большая обзорная прогулка по Белграду

Что можно увидеть

  • Площадь Республики
  • Национальный театр
  • Памятник князю Михаилу
  • Гостиница «Москва»
  • Крепость Калемегдан
  • Пешеходная улица
  • Парк Ташмайдан
  • Храм Святого Марка
  • Русская церковь Святой Троицы
  • Храм Святого Саввы
  • Дом Патриархии
  • Дворец княгини Любицы Обренович
  • Ресторан «Вопросительный знак»
  • Парламент
  • Музей Николы Теслы

Описание экскурсии

Белград с открытки

Вы увидите знаковые места сербской столицы: площадь Республики, Национальный театр, памятник князю Михаилу и гостиницу «Москва». Раскроете, какие народы оставили след в истории древней крепости Калемегдан, и рассмотрите сохранившиеся здания XIX-XX веков на центральной пешеходной улице. А в парке Ташмайдан я покажу вам храм Святого Марка и русскую церковь Святой Троицы, где перезахоронен генерал Врангель.

Многоликий Белград

Не обойдем вниманием мы и храм Святого Саввы — самый большой по площади православный храм в мире. А также другие достопримечательности Белграда: дом Патриархии, дворец княгини Любицы Обренович, ресторан «Вопросительный знак» и Парламент. Я продемонстрирую интересные научные экспонаты в музее Николы Теслы, расскажу о прошлом и современной жизни города, известных сербских ученых и местной культуре.

Организационные детали

Билеты в музей Николы Теслы не включены в стоимость — 500 динар с человека (около 4,5 евро).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице князя Михаила
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Властимир
Властимир — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 473 туристов
Меня зовут Властимир, я профессиональный гид с лицензией сербского Министерства экономики и туризма. Владею сербским, русским, немецким и болгарским языками. Провожу экскурсии с 1984 года. Профессия гида непростая: она требует мастерства организатора, рассказчика и артиста. Большой и разнообразный опыт помогли мне развить эти качества. Приглашаю вас в этом убедиться!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
Экскурсия была отличная. Властимир прекрасно знает Белград, его историю. Удалось создать впечатление о Белграде. Большое спасибо!
Экскурсия была отличная. Властимир прекрасно знает Белград, его историю. Удалось создать впечатление о Белграде. Большое спасибо!
Экскурсия была отличная. Властимир прекрасно знает Белград, его историю. Удалось создать впечатление о Белграде. Большое спасибо!
Экскурсия была отличная. Властимир прекрасно знает Белград, его историю. Удалось создать впечатление о Белграде. Большое спасибо!
Экскурсия была отличная. Властимир прекрасно знает Белград, его историю. Удалось создать впечатление о Белграде. Большое спасибо!
Экскурсия была отличная. Властимир прекрасно знает Белград, его историю. Удалось создать впечатление о Белграде. Большое спасибо!
Экскурсия была отличная. Властимир прекрасно знает Белград, его историю. Удалось создать впечатление о Белграде. Большое спасибо!
Экскурсия была отличная. Властимир прекрасно знает Белград, его историю. Удалось создать впечатление о Белграде. Большое спасибо!
Экскурсия была отличная. Властимир прекрасно знает Белград, его историю. Удалось создать впечатление о Белграде. Большое спасибо!+1
Экскурсия была отличная. Властимир прекрасно знает Белград, его историю. Удалось создать впечатление о Белграде. Большое спасибо!
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Татьяна
Властимир интересно рассказал об истории Белграда. Мы посетили знаковые места города, все сопровождалось увлекательным рассказом. Огромное спасибо за то, что подготовил нас к увиденному в музее Николы Теслы, так как там рассказ был на сербском. Очень рекомендую Властимира для прогулок по городу!
Властимир интересно рассказал об истории Белграда. Мы посетили знаковые места города, все сопровождалось увлекательным рассказом. Огромное
Властимир интересно рассказал об истории Белграда. Мы посетили знаковые места города, все сопровождалось увлекательным рассказом. Огромное
Властимир интересно рассказал об истории Белграда. Мы посетили знаковые места города, все сопровождалось увлекательным рассказом. Огромное
Властимир интересно рассказал об истории Белграда. Мы посетили знаковые места города, все сопровождалось увлекательным рассказом. Огромное
Властимир интересно рассказал об истории Белграда. Мы посетили знаковые места города, все сопровождалось увлекательным рассказом. Огромное
Властимир интересно рассказал об истории Белграда. Мы посетили знаковые места города, все сопровождалось увлекательным рассказом. Огромное
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Ю
Дата посещения: 5 мар 2026
Без комментариев
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A
Возможность в рамках экскурсии посетить большинство основных достопримечательностей Белграда, Властимир быстро и гибко перестраивает программу, если что-то уже успел посмотреть самостоятельно
Возможность в рамках экскурсии посетить большинство основных достопримечательностей Белграда, Властимир быстро и гибко перестраивает программу, если
Возможность в рамках экскурсии посетить большинство основных достопримечательностей Белграда, Властимир быстро и гибко перестраивает программу, если
Возможность в рамках экскурсии посетить большинство основных достопримечательностей Белграда, Властимир быстро и гибко перестраивает программу, если
Возможность в рамках экскурсии посетить большинство основных достопримечательностей Белграда, Властимир быстро и гибко перестраивает программу, если
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Екатерина
В первую очередь, хочу отдельно поблагодарить Властимира за гибкость - я заскочила в последний вагон, и переживала, что буду мешать основной группе. Маршрут составлен для тех, кто любит погулять и
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посмотреть разного. Отдельное удовольствие - это музей Никола Теслы, сам по себе он не очень большой, но если хотите потрогать молнии и увидеть прах гения, то вам сюда. Властимир знает много об истории страны, отлично говорит на русском и может найти интересные факты для любой аудитории.

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Т
рекомендуем данную экскурсию. все очень точно профессионально с хорошим чувством юмора. возрастная категория нашей компании от 14 до 74 лет. Понравилось всем
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Входит в следующие категории Белграда

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