Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

Что вас ожидает

Дорога займет около 2, 5 часов — но наш гид не даст вам заскучать и поделится любопытными историями об этой части страны, расскажет о ее жителях и вкусной кухне. Из окна вы будете любоваться живописными пейзажами, а по прибытии вас ждут:

Ворота Подринья — с этой смотровой площадки вам откроется захватывающий вид на зеленые горы и реку Дрина.

Дом на реке Дрина — после мы доберемся до городка Баина Башта, расположившегося у подножия горы Тара. Здесь вы увидите очаровательный домик посреди реки, отмеченный National Geographic.

Поезд «Шарганская восьмерка»: поспешим к отправлению старинного поезда! Аутентичные вагоны с деревянными сиденьями, дровяной печью и дребезжанием перенесут вас в 1925 год, когда эта железная дорога связала Белград с Адриатическим морем. А во время остановок вы сможете полюбоваться со смотровых площадок видами на Мокра-Гору.

Дрвенград (Деревянный город). Это поселение выросло здесь для фильма «Жизнь — это чудо» режиссера Эмира Кустурицы. Разрушенные деревянные шале перенесли со склонов гор, восстановили и оборудовали удобствами — вы прогуляетесь среди этих уютных домиков и захотите сфотографировать каждый из них. А после мы пообедаем в одном из заведений: кухня Западной Сербии пикантная и невероятно вкусная.

Затем нас ждет обратная дорога в Белград, куда прибудем ближе к вечеру.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды

Экскурсия проходит на современном автомобиле с кондиционером

Обед оплачивается отдельно

Трансфер