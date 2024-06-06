Экскурсии на 1 день в Белграде

Найдено 61 экскурсия в категории «На весь день» в Белграде на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по Восточной Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
34 отзыва
Путешествие по Восточной Сербии
Оценить древние крепости, погрузиться в Средневековье и побывать в национальном парке Джердап
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
349 за всё до 4 чел.
Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Белграда)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Воеводина за день: Нови-Сад, крепость Петроварадин и монастырь Фрушка-Гора
Погрузитесь в атмосферу Нови-Сада и узнайте его тайны на индивидуальной экскурсии из Белграда
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
321 за всё до 4 чел.
Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
26 отзывов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад: Путешествие по Сербии
Погрузитесь в историю и культуру Сербии с экскурсией по Фрушке Горе, Сремским Карловцам и Новому Саду. Вас ждут уникальные впечатления
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Большое путешествие на север Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
32 отзыва
Большое путешествие на север Сербии: от Белграда до Нови-Сада
Погрузитесь в историю и культуру Сербии, посетив Нови-Сад, Сремские Карловцы и уникальные винные погреба
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
299 за всё до 4 чел.
Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
29 отзывов
Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
Увлекательное путешествие по Западной Сербии и Боснии, где природа и история сливаются в единое целое
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
449 за всё до 4 чел.
Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
28 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Долина Дуная и сокровища Сербии
Погрузитесь в атмосферу Сербии, посетив её знаковые места: от древней крепости до римских руин
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
Популярное предложение
Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук: Путешествие по Сербии
Погрузитесь в удивительный мир сербской истории и природы, посетив Монастырь Манасия, Ресавскую пещеру и водопад Великий Бук
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
Прокатиться по Шарганской восьмёрке, посетить деревню режиссёра и побывать в Боснии и Герцеговине
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
499 за всё до 3 чел.
Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Увлекательное авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
Погрузитесь в историю и природу Сербии! Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук ждут вас. Комфортное авто-путешествие и традиционная кухня
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
385 за всё до 4 чел.
Релакс-день в окрестностях Белграда
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Релакс-день в Сремска-Митровица и Термальная Ривьера: История и Отдых
Проведите день, погружаясь в историю Сремска-Митровицы и расслабляясь в термальных бассейнах на открытом воздухе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
325 за всё до 4 чел.
Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие по Северной Сербии: культура, вино и архитектура
Погрузитесь в богатую культуру Северной Сербии, насладитесь винами и архитектурой, исследуйте исторические места
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
375 за всё до 3 чел.
Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Индивидуальная экскурсия в национальный парк Тара
Откройте для себя Национальный парк Тара: живописные каньоны, реки, озера и легенды о вампирах. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле в Белграде
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
449 за всё до 4 чел.
SPA-день в лучших традициях Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
SPA-день в лучших традициях Сербии
Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, посетите уникальную ослиную ферму и расслабьтесь в термальных бассейнах. Идеальный день для отдыха и оздоровления
Начало: В вашем отеле в Белграде
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
300 за всё до 4 чел.
Транзитная автопешеходная экскурсия по Белграду
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Транзитная экскурсия по Белграду с личным гидом
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее в Белграде во время транзита: комфорт, история и культура
Начало: В аэропорту Белграда
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Королевская Сербия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Королевская Сербия: история, природа и вина Центральной Сербии
Погрузитесь в великолепие королевской Сербии: от исторического Опленаца до живописного парка и винных традиций
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
299 за всё до 4 чел.
Шумадия: королевская Сербия
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Шумадия: королевская Сербия
Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
321 за всё до 4 чел.
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: путешествие по Воеводине
Погрузитесь в атмосферу Воеводины: от винодельческих традиций Сремских Карловц до природы национального парка Фрушка-Гора и красот Нови-Сада
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
300 за всё до 3 чел.
О культуре Сербии через её напитки - вино и ракию
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
О культуре Сербии через её напитки - вино и ракию
Побывать в традиционной винарии, Музее ракии и Смедеревской крепости
Начало: По адресу вашего проживания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
325 за всё до 4 чел.
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
Старинные города и монастыри, блюда Сербии и Боснии и путешествие по следам знаменитого режиссера
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
490 за всё до 4 чел.
Валево и валевские монастыри
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Путешествие к монастырям Валево: Челие, Лелич, Пустыня
Откройте для себя духовное наследие Сербии, посетив валевские монастыри с экскурсией из Белграда
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера: путешествие в историю и природу
Погрузитесь в вековую историю и уникальную природу Сербии, посетив монастырь Манасия и Ресавскую пещеру всего за один день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
299 за всё до 4 чел.
Дрвенград Эмира Кустурицы и узкоколейка «Шарганская восьмёрка»
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Дрвенград Эмира Кустурицы и Шарганская восьмёрка: путешествие по сердцу Сербии
Погрузитесь в мир сербской культуры и природы с экскурсией в Дрвенград и поездкой на Шарганской восьмёрке
14 июня в 08:30
19 июня в 08:30
400 за всё до 4 чел.
Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Белграда)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Белграда)
В Сремски Карловцы все самое интересное находится на расстоянии вытянутой руки. Погрузитесь в историю от Древнего Рима до наших дней
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
270 за всё до 4 чел.
Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
Царский город с дегустацией вина, монастырь с сердцем настоящего Вронского и современный курорт
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
Путешествие из Белграда в сербский город с венгерским колоритом и шедеврами сецессиона
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
385 за всё до 4 чел.
Термальные источники Аранджеловаца
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Термальные источники Аранджеловаца: SPA и дегустация вин
Отправьтесь на индивидуальную экскурсию к термальным источникам Аранджеловаца. Расслабьтесь в SPA, насладитесь природой и попробуйте лучшие вина региона
Начало: Белград
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
250 за всё до 5 чел.
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
По северу Сербии на авто: от архитектуры до винодельни и крепости
Путешествие на авто по Северу Сербии: от вековой архитектуры Сремски-Карловци до крепости Петроварадин. Вкусите историю и культуру в одной поездке
Начало: От вашего отеля
14 июня в 10:00
19 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.
Из Белграда - в сказочную Суботицу
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Из Белграда - в сказочную Суботицу
Погулять по тропам модного курорта 20 века, узнать о сецессионе и по желанию выпить вина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
411 за всё до 4 чел.
Королевская Сербия - гастро-винный тур - винария Александровичи
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Королевская Сербия - гастро-винный тур - винария Александровичи
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
Расписание: индивидуальная экскурсия в любой удобный день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
299 за всё до 4 чел.
Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
Расписание: Индивидуальная экскурсия
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300 за всё до 4 чел.
В гостях у Кустурицы - Западная Сербия нац. парк Тара, каньон Дрина
Индивидуальная
14 часов
15 отзывов
В гостях у Кустурицы - Западная Сербия нац. парк Тара, каньон Дрина
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
Расписание: Каждый день в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
550 за всё до 4 чел.
Крепости Дуная - Восточная Сербия
Индивидуальная
11 часов
12 отзывов
Крепости Дуная - Восточная Сербия
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
350 за всё до 4 чел.
Гастротур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Гастротур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора
Начало: Рецепшен отеля туристов
Расписание: Ежедневно, в утренние часы
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
340 за всё до 2 чел.
Нови сад - Суботица - винно-гастрономический тур на Север Сербии
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Нови сад - Суботица - винно-гастрономический тур на Север Сербии
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.
По следам Эмира Кустурицы - Шарганская восьмерка - Вишеград Босния
Индивидуальная
14 часов
4 отзыва
По следам Эмира Кустурицы - Шарганская восьмерка - Вишеград Босния
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: возможно каждый день с 6:30.
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
550 за всё до 4 чел.
Смедеревская крепость и Виминациум
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Смедеревская крепость и Виминациум
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 315 за всё до 3 чел.
Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 250 за всё до 3 чел.
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 300 за всё до 3 чел.
Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
250 за всё до 3 чел.
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад (гид-водитель)
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад (гид-водитель)
Расписание: Ежедневно в 10:00
250 за экскурсию
Индивидуальный тур: Топола, Опленац и гора Авала
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальный тур: Топола, Опленац и гора Авала
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 240 за всё до 3 чел.
Смедерево - Виминациум - Серебряное Озеро - Голубац
Индивидуальная
12 часов
Смедерево - Виминациум - Серебряное Озеро - Голубац
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 330 за всё до 3 чел.
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
Групповая
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
Расписание: Воскресенье в 09:30
60 за человека
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук (гид-водитель)
Индивидуальная
10 часов
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук (гид-водитель)
Расписание: Ежедневно в 08:00
300 за экскурсию
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Расписание: Ежедневно в 08:00
350 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Дрвенград Эмира Кустурицы и узкоколейка «Шарганская восьмёрка»
    Великолепная экскурсия в горы Сербии. Пейзажи незабываемы. Дрвенград Кустурицы понравился, красивые смотровые площадки, вкусный ресторан сербской кухни. Поездка по узкоколейке
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    произвела не забываемые впечатления. Необычен и сам поезд, и виды которые открываются по дороге. Александр очень интересно рассказывал о Сербии и ее истории по дороге, отвечал на все наши вопросы, очень комфортный автомобиль. Путешествие с Сашей было познавательным и комфортабельным. Всем рекомендуем. Саша, Вам огромная благодарность.

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
    Экскурсия нам очень понравилась! Было интересно и весело. Нашим гидом был Марко, он отличный рассказчик с глубокими знаниями истории и культуры. Свой рассказ он разбавляет забавными историями и описанием красочных сербских народных традиций. Спасибо!
  • N
    Natali
    31 мая 2024
    Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
    Хотим выразить благодарность Ольга за интересный легкий маршрут. У мужа больное колено, было важно, чтобы маршрут был легкий, физически не насыщенный. При этом увидели все красоты
    Хотим выразить благодарность Ольга за интересный легкий маршрут. У мужа больное колено, было важно, чтобы маршрут
  • А
    Алексей
    29 мая 2024
    Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
    Всё информацилнно,много интересного и полезного по истории и православию,понравились все места,хочется приехать ра более продолжительный отлых в термах и Нови-сад.
  • S
    Salome
    26 мая 2024
    Путешествие по Восточной Сербии
    Замечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересно.
    Замечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересноЗамечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересноЗамечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересно
  • Я
    Яков
    26 мая 2024
    Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
    Всё очень понравилось! Было весьма душевно, практично, интересно и увлекательно! Всем советуем!
  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
    Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤
    Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤
  • Д
    Дмитрий
    25 мая 2024
    Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
    Петар отличный гид, который на протяжении более 12 часов показал нам частичку Сербии с наилучшей стороны! Отлично владеет русским языком,
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    интересно рассказывает и отвечал на любые вопросы)) В Кустендорфе мы встретили Кустурицу лично и нам даже удалось с ним сфотографироваться!! Поездка на поезде по Шарганской восьмерке была незабываемая, а каменный город в Боснии был просто неповторимый!!! Всем рекомендую эту программу и этого гида!

    Петар отличный гид, который на протяжении более 12 часов показал нам частичку Сербии с наилучшей стороны!Петар отличный гид, который на протяжении более 12 часов показал нам частичку Сербии с наилучшей стороны!Петар отличный гид, который на протяжении более 12 часов показал нам частичку Сербии с наилучшей стороны!Петар отличный гид, который на протяжении более 12 часов показал нам частичку Сербии с наилучшей стороны!Петар отличный гид, который на протяжении более 12 часов показал нам частичку Сербии с наилучшей стороны!Петар отличный гид, который на протяжении более 12 часов показал нам частичку Сербии с наилучшей стороны!
  • Ю
    Юлия
    21 мая 2024
    Транзитная автопешеходная экскурсия по Белграду
    Какое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, так была несколько часов в
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    Белграде и было очень удобно, что забрали и вернули) обратно в аэропорт. Была в Белграде в 2007 году. И мне было интересно, как изменился город за эти 17! лет. Лиляна так сильно любит свой город и прислушалась к моему пожеланию - сравнить город 2007 и 2024 годов, что наше путешествие во времени пролетело быстро, но очень насыщенно. Мы погуляли по Земуну, зашли на рынок, где я поела первый раз клубники в этом году, конечно Лиляна рассказала историю и показала исторические объекты. Потом поехали в Белград, всю дорогу Лиляна рассказывала истории, новости, факты и это было очень увлекательно. Конечно мы прогулялись по центру Белграда, перекусили на улице Скадарлия (Лиляна порекомендовала из сербской кухни то, что я еще не пробовала: удивительным образом фаршированный перец и чернослив в беконе), посмотрели на новый район города с Калемегдан и зашли с собор св. Саввы. Лиляна- очень интересный рассказчик, вежливый и аккуратный водитель, она учла мои пожелания. Однозначно рекомендую эту экскурсию!

    Какое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, такКакое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, такКакое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, такКакое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, такКакое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, так
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    В гостях у Кустурицы - Западная Сербия нац. парк Тара, каньон Дрина
    Были на экскурсии 11 мая. Понравилось всё: интересный маршрут, прекрасная природа, великолепные виды. Экскурсия очень насыщенная."Изюминка на торте" - прогулка
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    на поезде "Шарганская восьмёрка", - впечатления на всю жизнь! Огромное спасибо нашему гиду Гордану, много интересной информации, было очень комфортно, чувствовали себя как дома. Всем с большим удовольствием рекомендуем данную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Путешествие по Восточной Сербии
  2. Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Белграда)
  3. Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
  4. Большое путешествие на север Сербии
  5. Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "На весь день" можно забронировать 61 экскурсию от 60 до 655. Туристы уже оставили гидам 354 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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