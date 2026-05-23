Сремские Карловцы — очаровательный городок с кукольными домами и тихими улицами. Вы увидите дом генерала Врангеля и узнаете, как он связан с Пушкиным. Полюбуетесь фонтаном «Четыре льва», Кафедральным собором Святого Николая и другими старинными зданиями: Патриаршим двором и гимназией «Карловацкая». А еще посетите 300-летний погреб семьи Живанович и продегустируете местные специалитеты: сладкое ликерное вино Бермет, напоминающее итальянский вермут, и медовуху.
Петроварадинская крепость и Нови-Сад
Мы погуляем по древней крепости, погрузимся в ее богатую историю и насладимся великолепной панорамой национального парка Фрушка Гора. После этого отправимся в Нови-Сад — второй по величине город Сербии. Пройдем по торговой Дунайской улице, побываем в живописном парке и рассмотрим главные достопримечательности площади Свободы: церковь Девы Марии, здание магистрата и отель Воеводина. Кроме того, вас ждет гастрономическое впечатление — обед в Салаше — традиционном сербском ресторане, где все блюда готовят из натуральных сельских продуктов.
Организационные детали
Дополнительные расходы: дегустация вина в Сремских Карловцах — €7 с чел., обед — по меню
С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мирко — Организатор в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2947 туристов
Меня зовут Мирко. Я лицензированный гид. Родился и вырос в Белграде, поэтому как никто другой могу рассказать и показать вам родную и любимую Сербию: удивительную природу, самобытную культуру, богатое историческое наследие и вкуснейшую кухню. Работаю с компанией гидов-единомышленников. Мы всем сердцем любим Сербию и с радостью поделимся с вами лучшими местами и расскажем о них самое интересное!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 65 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
59
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3
3
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Мария
у меня была отличная экскурсия! Зоран - прекрасный рассказчик, вежливый и предусмотрительный гид, не грузит информацией, позволяет самостоятельно побродить и полюбоваться. Показал мне множество красивых мест, атмосфера была ненавязчивая и интересная, благодарю от души!!
+9
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Алена
Это была лучшая экскурсия за наше пребывание в Сербии. Маршрут спланирован продуманно, а гид настоящий профессионал своего дела. С нами был Гордан. Большая ему благодарность. Прекрасный экскурсовод и интересный человек, обладающий большим обьемом знаний в разных областях. Мы получили большое удовольствие. Рекомендую!
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И
Ирина
Гидом нашего большого путешествия по северу Сербии стал Гордон. Любовь к Сербии, знание ее истории, умение рассказать ее, сделали экскурсию очень интересной и познавательной. Дегустация вина и меда, а также обед в местном ресторане, добавили национального колорита. Очень рекомендуем эту экскурсию.
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П
Павел
Прекрасная поездка, наг гид Петар обо всем рассказывал подробно и очень интересно, дегустацию вина очень рекомендую, впервые пробовали такие сорта, очень необычные и вкусные!
+2
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Д
Дима
С Зоранам было очень комфортно. Были и история, и традиции, и лайфхаки. Маршрут тоже чудесный, как впрочем и Сербия в целом. С кайфом! 💯
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Л
Леонид
Спасибо большое марко все было отлично всем рекомендую 👍👍👍❤️
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