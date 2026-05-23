Сербия не ограничивается Белградом. Чтобы убедиться в этом, мы отправимся в живописный регион Воеводина, который поможет погрузиться в историю, природу и жизнь страны. Посетим чудесные города Нови-Сад и Сремские Карловцы, спустимся в винные погреба и осмотрим Петроварадинскую крепость. А еще попробуем традиционные блюда и напитки!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сремские Карловцы: вино и уютные прогулки

Сремские Карловцы — очаровательный городок с кукольными домами и тихими улицами. Вы увидите дом генерала Врангеля и узнаете, как он связан с Пушкиным. Полюбуетесь фонтаном «Четыре льва», Кафедральным собором Святого Николая и другими старинными зданиями: Патриаршим двором и гимназией «Карловацкая». А еще посетите 300-летний погреб семьи Живанович и продегустируете местные специалитеты: сладкое ликерное вино Бермет, напоминающее итальянский вермут, и медовуху.

Петроварадинская крепость и Нови-Сад

Мы погуляем по древней крепости, погрузимся в ее богатую историю и насладимся великолепной панорамой национального парка Фрушка Гора. После этого отправимся в Нови-Сад — второй по величине город Сербии. Пройдем по торговой Дунайской улице, побываем в живописном парке и рассмотрим главные достопримечательности площади Свободы: церковь Девы Марии, здание магистрата и отель Воеводина. Кроме того, вас ждет гастрономическое впечатление — обед в Салаше — традиционном сербском ресторане, где все блюда готовят из натуральных сельских продуктов.

Организационные детали