Большое путешествие на север Сербии

Погулять по старинным городам, оценить древнюю крепость, продегустировать местные блюда и вина

Сербия не ограничивается Белградом.

Чтобы убедиться в этом, мы отправимся в живописный регион Воеводина, который поможет погрузиться в историю, природу и жизнь страны.

Посетим чудесные города Нови-Сад и Сремские Карловцы, спустимся в винные погреба и осмотрим Петроварадинскую крепость.

А еще попробуем традиционные блюда и напитки!
Большое путешествие на север Сербии
Большое путешествие на север Сербии
Большое путешествие на север Сербии
Большое путешествие на север Сербии
Большое путешествие на север Сербии
Большое путешествие на север Сербии
Большое путешествие на север Сербии
Большое путешествие на север Сербии
Большое путешествие на север Сербии

Что вас ожидает

Сремские Карловцы: вино и уютные прогулки

Сремские Карловцы — очаровательный городок с кукольными домами и тихими улицами. Вы увидите дом генерала Врангеля и узнаете, как он связан с Пушкиным. Полюбуетесь фонтаном «Четыре льва», Кафедральным собором Святого Николая и другими старинными зданиями: Патриаршим двором и гимназией «Карловацкая». А еще посетите 300-летние погреба и продегустируете местные специалитеты: сладкое ликерное вино Бермет, напоминающее итальянский вермут, и медовуху.

Петроварадинская крепость и Нови-Сад

Мы погуляем по древней крепости, погрузимся в ее богатую историю и насладимся великолепной панорамой национального парка Фрушка Гора. После этого отправимся в Нови-Сад — второй по величине город Сербии. Пройдем по торговой Дунайской улице, побываем в живописном парке и рассмотрим главные достопримечательности площади Свободы: церковь Девы Марии, здание магистрата и отель Воеводина. Кроме того, вас ждет гастрономическое впечатление — обед в традиционном сербском ресторане, где все блюда готовят из натуральных сельских продуктов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Транспорт включен в стоимость
  • Дополнительные расходы: дегустация вина в Сремских Карловцах — 5 евро с человека, обед — по меню

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Мирко
Мирко
Меня зовут Мирко. Я лицензированный гид. Родился и вырос в Белграде, поэтому как никто другой могу рассказать и показать вам родную и любимую Сербию: удивительную природу, самобытную культуру, богатое историческое наследие и вкуснейшую кухню. Работаю с компанией гидов-единомышленников. Мы всем сердцем любим Сербию и с радостью поделимся с вами лучшими местами и расскажем о них самое интересное!
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