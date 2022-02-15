Обратите внимание: это не экскурсия, а индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Комфортно, безопасно, по фиксированной цене

Я встречу вас в аэропорту с табличкой, где будут указаны ваши имя и фамилия. Отвезу на комфортном автомобиле VIP-класса в отель или апартаменты в пределах Белграда или Нови-Сада. В вашем распоряжении просторный комфортный салон и вместительное багажное отделение. И будьте уверены — указанные цены являются окончательными и фиксированными по городу, поэтому обман таксистов не омрачит первый день вашего путешествия.

При желании вы можете заказать обратный маршрут из отеля в аэропорт.

Организационные детали