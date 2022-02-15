Трансфер из аэропорта Белграда по Сербии

Поездка на минивэне из а / п «Никола Тесла» в любые точки Белграда (44 €) и Нови-Сада (75 €)

5
1 отзыв
Индивидуальная
Хорошее начало путешествия — залог успеха! Со мной вы можете быть уверены в качестве трансфера, автомобиля, а также в фиксированной цене, что немаловажно при заказе местного такси.

Я встречу вас в аэропорту и отвезу в отель или апартаменты на Mercedes V-class.

А если пожелаете — доставлю к обратному вылету в конце вашего отдыха в Сербии.
Трансфер из аэропорта Белграда по Сербии
Трансфер из аэропорта Белграда по Сербии
Трансфер из аэропорта Белграда по Сербии
Трансфер из аэропорта Белграда по Сербии
Трансфер из аэропорта Белграда по Сербии
Трансфер из аэропорта Белграда по Сербии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Обратите внимание: это не экскурсия, а индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Комфортно, безопасно, по фиксированной цене

Я встречу вас в аэропорту с табличкой, где будут указаны ваши имя и фамилия. Отвезу на комфортном автомобиле VIP-класса в отель или апартаменты в пределах Белграда или Нови-Сада. В вашем распоряжении просторный комфортный салон и вместительное багажное отделение. И будьте уверены — указанные цены являются окончательными и фиксированными по городу, поэтому обман таксистов не омрачит первый день вашего путешествия.

При желании вы можете заказать обратный маршрут из отеля в аэропорт.

Организационные детали

  • Трансфер в пределах Белграда займет примерно 1 час и будет стоить 44 евро, в Нови-Сад — 1,5 часа и 75 евро
  • При бронировании, пожалуйста, укажите информацию о рейсе, название отеля, имя и фамилию — необходимо для именной таблички
  • Если среди пассажиров есть дети, укажите возраст — необходимо для выбора детского кресла или бустера

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в а / п «Никола Тесла»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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M
15 фев 2022
Отличный трансфер! Вежливый и аккуратный водитель. По дороге узнали от него много интересного о жизни в Белграде. Рекомендую)

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