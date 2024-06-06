1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Путешествие по Восточной Сербии
Оценить древние крепости, погрузиться в Средневековье и побывать в национальном парке Джердап
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€349 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Воеводина за день: Нови-Сад, крепость Петроварадин и монастырь Фрушка-Гора
Погрузитесь в атмосферу Нови-Сада и узнайте его тайны на индивидуальной экскурсии из Белграда
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€321 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия О Белграде с любовью: от крепости до Земуна
Погрузитесь в атмосферу Белграда: от величественной крепости до живописного Земуна. Откройте для себя сердце Сербии в увлекательном путешествии
Начало: В вашем отеле
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
В гости к сербским виноделам: индивидуальная экскурсия в Белграде
Сербия славится своими винодельческими традициями. На этой экскурсии вы попробуете лучшие местные вина и узнаете их историю
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
€231 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Красивейшие места Белграда: история, архитектура и культура
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Белграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Гостиница
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад: Путешествие по Сербии
Погрузитесь в историю и культуру Сербии с экскурсией по Фрушке Горе, Сремским Карловцам и Новому Саду. Вас ждут уникальные впечатления
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Большое путешествие на север Сербии: от Белграда до Нови-Сада
Погрузитесь в историю и культуру Сербии, посетив Нови-Сад, Сремские Карловцы и уникальные винные погреба
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
Увлекательное путешествие по Западной Сербии и Боснии, где природа и история сливаются в единое целое
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€449 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Долина Дуная и сокровища Сербии
Погрузитесь в атмосферу Сербии, посетив её знаковые места: от древней крепости до римских руин
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук: Путешествие по Сербии
Погрузитесь в удивительный мир сербской истории и природы, посетив Монастырь Манасия, Ресавскую пещеру и водопад Великий Бук
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия Проездом в Белграде: история, культура и вкусы
Погрузитесь в атмосферу Белграда с индивидуальной экскурсией. Откройте город через его историю, уникальные места и вкуснейшие блюда
Начало: В аэропорту Никола Тесла
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
Прокатиться по Шарганской восьмёрке, посетить деревню режиссёра и побывать в Боснии и Герцеговине
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
€499 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Увлекательное авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
Погрузитесь в историю и природу Сербии! Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук ждут вас. Комфортное авто-путешествие и традиционная кухня
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Релакс-день в Сремска-Митровица и Термальная Ривьера: История и Отдых
Проведите день, погружаясь в историю Сремска-Митровицы и расслабляясь в термальных бассейнах на открытом воздухе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Северной Сербии: культура, вино и архитектура
Погрузитесь в богатую культуру Северной Сербии, насладитесь винами и архитектурой, исследуйте исторические места
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
€375 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия в национальный парк Тара
Откройте для себя Национальный парк Тара: живописные каньоны, реки, озера и легенды о вампирах. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле в Белграде
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€449 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
SPA-день в лучших традициях Сербии
Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, посетите уникальную ослиную ферму и расслабьтесь в термальных бассейнах. Идеальный день для отдыха и оздоровления
Начало: В вашем отеле в Белграде
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Транзитная экскурсия по Белграду с личным гидом
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее в Белграде во время транзита: комфорт, история и культура
Начало: В аэропорту Белграда
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Белграде с русскоговорящим водителем
Индивидуальный трансфер в Белграде с русскоговорящим водителем. Комфортная поездка из аэропорта имени Николы Теслы в город и обратно
Завтра в 01:00
10 июня в 00:00
€39 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Королевская Сербия: история, природа и вина Центральной Сербии
Погрузитесь в великолепие королевской Сербии: от исторического Опленаца до живописного парка и винных традиций
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Шумадия: королевская Сербия
Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€321 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: путешествие по Воеводине
Погрузитесь в атмосферу Воеводины: от винодельческих традиций Сремских Карловц до природы национального парка Фрушка-Гора и красот Нови-Сада
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
О культуре Сербии через её напитки - вино и ракию
Побывать в традиционной винарии, Музее ракии и Смедеревской крепости
Начало: По адресу вашего проживания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
Старинные города и монастыри, блюда Сербии и Боснии и путешествие по следам знаменитого режиссера
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€490 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к монастырям Валево: Челие, Лелич, Пустыня
Откройте для себя духовное наследие Сербии, посетив валевские монастыри с экскурсией из Белграда
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия по Белграду: от крепости Калемегдан до квартала Земун
Познакомьтесь с Белградом, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€193 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера: путешествие в историю и природу
Погрузитесь в вековую историю и уникальную природу Сербии, посетив монастырь Манасия и Ресавскую пещеру всего за один день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Дрвенград Эмира Кустурицы и Шарганская восьмёрка: путешествие по сердцу Сербии
Погрузитесь в мир сербской культуры и природы с экскурсией в Дрвенград и поездкой на Шарганской восьмёрке
14 июня в 08:30
19 июня в 08:30
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Белграда)
В Сремски Карловцы все самое интересное находится на расстоянии вытянутой руки. Погрузитесь в историю от Древнего Рима до наших дней
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
Царский город с дегустацией вина, монастырь с сердцем настоящего Вронского и современный курорт
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
Путешествие из Белграда в сербский город с венгерским колоритом и шедеврами сецессиона
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Открыть три неожиданные грани сербской столицы на авто-пешеходной экскурсии
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Термальные источники Аранджеловаца: SPA и дегустация вин
Отправьтесь на индивидуальную экскурсию к термальным источникам Аранджеловаца. Расслабьтесь в SPA, насладитесь природой и попробуйте лучшие вина региона
Начало: Белград
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер из аэропорта Белграда - удобство и надежность
Встреча в аэропорту с именной табличкой и комфортный трансфер до вашего отеля или другого пункта назначения
Начало: В а/п «Никола Тесла»
1 июля в 00:30
2 июля в 00:30
€60 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
7 часов
По северу Сербии на авто: от архитектуры до винодельни и крепости
Путешествие на авто по Северу Сербии: от вековой архитектуры Сремски-Карловци до крепости Петроварадин. Вкусите историю и культуру в одной поездке
Начало: От вашего отеля
14 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Белграда - в сказочную Суботицу
Погулять по тропам модного курорта 20 века, узнать о сецессионе и по желанию выпить вина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€411 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
По Белграду пешком и на автомобиле
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €170 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Ежедневно в 10:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
12 часов
Из Белграда в Джердапское ущелье: природные чудеса и исторические сокровища
Путешествие из Белграда к Джердапскому ущелью - это впечатляющее приключение, где вас ждут величественные пейзажи и уникальные исторические места
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€425 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Западной Сербии
Национальный парк Тара, каньон реки Дрина, монастырь Рача и город Валево на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€499 за всё до 4 чел.
Круиз
10 часов
Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота
Открыть тайны и природную красоту национального парка Джердап
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€424 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Западная Сербия: путешествие по следам Кустурицы
Прокатиться на старинном поезде, побывать в Деревянном городе и увидеть дом среди реки
Начало: У вашего отеля в радиусе 5 км от площади Республик...
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€655 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Расписание: Ежедневно в 08:00
€350 за экскурсию
Индивидуальная
12 часов
Расписание: Ежедневно в 07:30
€380 за экскурсию
Индивидуальная
6 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00
€290 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024За день мы познакомились с этим прекрасным городом, с его историей и историей страны. Спасибо Лиляне за интересное и комфортное путешествие. Рекомендуем всем!
- ММария6 июня 2024Великолепная экскурсия в горы Сербии. Пейзажи незабываемы. Дрвенград Кустурицы понравился, красивые смотровые площадки, вкусный ресторан сербской кухни. Поездка по узкоколейке
- ДДмитрий4 июня 2024Очень хороший гид
- ЕЕкатерина2 июня 2024Экскурсия нам очень понравилась! Было интересно и весело. Нашим гидом был Марко, он отличный рассказчик с глубокими знаниями истории и культуры. Свой рассказ он разбавляет забавными историями и описанием красочных сербских народных традиций. Спасибо!
- NNatali31 мая 2024Хотим выразить благодарность Ольга за интересный легкий маршрут. У мужа больное колено, было важно, чтобы маршрут был легкий, физически не насыщенный. При этом увидели все красоты
- ССветлана31 мая 2024Добрый день! Мы с подругами посетили экскурсию «Красивейшие места Белграда», получили очень много положительных эмоций и большой объём знаний. За
- ААлексей29 мая 2024Спасибо Саше за великолепную экскурсию
- ИИрина27 мая 2024Были с друзьями на экскурсии В гости к сербским виноделам, проводила экскурсию Ольга, очень все понравилось, обязательно в следующий раз только к Ольге! Эрудированная, душевная и внимательная к туристам…. время пролетело как один миг)Раставались уже как с близким человеком,спасибо огромное❤️
- SSalome26 мая 2024Замечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересно.
- ЯЯков26 мая 2024Всё очень понравилось! Было весьма душевно, практично, интересно и увлекательно! Всем советуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «На машине»
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Сейчас в Белграде в категории "На машине" можно забронировать 45 экскурсий и билетов от 39 до 655. Туристы уже оставили гидам 526 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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