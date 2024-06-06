Экскурсии по Белграду на машине с гидом

Найдено 45 экскурсий в категории «На машине» в Белграде на русском языке, цены от €39. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по Восточной Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
34 отзыва
Путешествие по Восточной Сербии
Оценить древние крепости, погрузиться в Средневековье и побывать в национальном парке Джердап
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
349 за всё до 4 чел.
Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Белграда)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Воеводина за день: Нови-Сад, крепость Петроварадин и монастырь Фрушка-Гора
Погрузитесь в атмосферу Нови-Сада и узнайте его тайны на индивидуальной экскурсии из Белграда
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
321 за всё до 4 чел.
О Белграде с любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
91 отзыв
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия О Белграде с любовью: от крепости до Земуна
Погрузитесь в атмосферу Белграда: от величественной крепости до живописного Земуна. Откройте для себя сердце Сербии в увлекательном путешествии
Начало: В вашем отеле
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
125 за всё до 4 чел.
В гости к сербским виноделам
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
В гости к сербским виноделам: индивидуальная экскурсия в Белграде
Сербия славится своими винодельческими традициями. На этой экскурсии вы попробуете лучшие местные вина и узнаете их историю
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
231 за всё до 4 чел.
Красивейшие места Белграда
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
57 отзывов
Красивейшие места Белграда: история, архитектура и культура
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Белграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Гостиница
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
180 за всё до 4 чел.
Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
26 отзывов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад: Путешествие по Сербии
Погрузитесь в историю и культуру Сербии с экскурсией по Фрушке Горе, Сремским Карловцам и Новому Саду. Вас ждут уникальные впечатления
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Большое путешествие на север Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
32 отзыва
Большое путешествие на север Сербии: от Белграда до Нови-Сада
Погрузитесь в историю и культуру Сербии, посетив Нови-Сад, Сремские Карловцы и уникальные винные погреба
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
299 за всё до 4 чел.
Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
29 отзывов
Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
Увлекательное путешествие по Западной Сербии и Боснии, где природа и история сливаются в единое целое
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
449 за всё до 4 чел.
Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
28 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Долина Дуная и сокровища Сербии
Погрузитесь в атмосферу Сербии, посетив её знаковые места: от древней крепости до римских руин
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
Популярное предложение
Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук: Путешествие по Сербии
Погрузитесь в удивительный мир сербской истории и природы, посетив Монастырь Манасия, Ресавскую пещеру и водопад Великий Бук
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Проездом в Белграде
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
37 отзывов
Индивидуальная экскурсия Проездом в Белграде: история, культура и вкусы
Погрузитесь в атмосферу Белграда с индивидуальной экскурсией. Откройте город через его историю, уникальные места и вкуснейшие блюда
Начало: В аэропорту Никола Тесла
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
257 за всё до 4 чел.
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
Прокатиться по Шарганской восьмёрке, посетить деревню режиссёра и побывать в Боснии и Герцеговине
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
499 за всё до 3 чел.
Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Увлекательное авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
Погрузитесь в историю и природу Сербии! Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук ждут вас. Комфортное авто-путешествие и традиционная кухня
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
385 за всё до 4 чел.
Релакс-день в окрестностях Белграда
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Релакс-день в Сремска-Митровица и Термальная Ривьера: История и Отдых
Проведите день, погружаясь в историю Сремска-Митровицы и расслабляясь в термальных бассейнах на открытом воздухе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
325 за всё до 4 чел.
Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие по Северной Сербии: культура, вино и архитектура
Погрузитесь в богатую культуру Северной Сербии, насладитесь винами и архитектурой, исследуйте исторические места
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
375 за всё до 3 чел.
Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Индивидуальная экскурсия в национальный парк Тара
Откройте для себя Национальный парк Тара: живописные каньоны, реки, озера и легенды о вампирах. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле в Белграде
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
449 за всё до 4 чел.
SPA-день в лучших традициях Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
SPA-день в лучших традициях Сербии
Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, посетите уникальную ослиную ферму и расслабьтесь в термальных бассейнах. Идеальный день для отдыха и оздоровления
Начало: В вашем отеле в Белграде
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
300 за всё до 4 чел.
Транзитная автопешеходная экскурсия по Белграду
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Транзитная экскурсия по Белграду с личным гидом
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее в Белграде во время транзита: комфорт, история и культура
Начало: В аэропорту Белграда
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Белграде
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Выгодный трансфер в Белграде с русскоговорящим водителем
Индивидуальный трансфер в Белграде с русскоговорящим водителем. Комфортная поездка из аэропорта имени Николы Теслы в город и обратно
Завтра в 01:00
10 июня в 00:00
39 за всё до 3 чел.
Королевская Сербия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Королевская Сербия: история, природа и вина Центральной Сербии
Погрузитесь в великолепие королевской Сербии: от исторического Опленаца до живописного парка и винных традиций
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
299 за всё до 4 чел.
Шумадия: королевская Сербия
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Шумадия: королевская Сербия
Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
321 за всё до 4 чел.
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: путешествие по Воеводине
Погрузитесь в атмосферу Воеводины: от винодельческих традиций Сремских Карловц до природы национального парка Фрушка-Гора и красот Нови-Сада
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
300 за всё до 3 чел.
О культуре Сербии через её напитки - вино и ракию
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
О культуре Сербии через её напитки - вино и ракию
Побывать в традиционной винарии, Музее ракии и Смедеревской крепости
Начало: По адресу вашего проживания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
325 за всё до 4 чел.
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
Старинные города и монастыри, блюда Сербии и Боснии и путешествие по следам знаменитого режиссера
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
490 за всё до 4 чел.
Валево и валевские монастыри
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Путешествие к монастырям Валево: Челие, Лелич, Пустыня
Откройте для себя духовное наследие Сербии, посетив валевские монастыри с экскурсией из Белграда
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Все краски Белграда
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Белграду: от крепости Калемегдан до квартала Земун
Познакомьтесь с Белградом, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
193 за всё до 3 чел.
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера: путешествие в историю и природу
Погрузитесь в вековую историю и уникальную природу Сербии, посетив монастырь Манасия и Ресавскую пещеру всего за один день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
299 за всё до 4 чел.
Дрвенград Эмира Кустурицы и узкоколейка «Шарганская восьмёрка»
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Дрвенград Эмира Кустурицы и Шарганская восьмёрка: путешествие по сердцу Сербии
Погрузитесь в мир сербской культуры и природы с экскурсией в Дрвенград и поездкой на Шарганской восьмёрке
14 июня в 08:30
19 июня в 08:30
400 за всё до 4 чел.
Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Белграда)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Белграда)
В Сремски Карловцы все самое интересное находится на расстоянии вытянутой руки. Погрузитесь в историю от Древнего Рима до наших дней
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
270 за всё до 4 чел.
Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
Царский город с дегустацией вина, монастырь с сердцем настоящего Вронского и современный курорт
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
Путешествие из Белграда в сербский город с венгерским колоритом и шедеврами сецессиона
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
385 за всё до 4 чел.
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Открыть три неожиданные грани сербской столицы на авто-пешеходной экскурсии
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
257 за всё до 4 чел.
Термальные источники Аранджеловаца
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Термальные источники Аранджеловаца: SPA и дегустация вин
Отправьтесь на индивидуальную экскурсию к термальным источникам Аранджеловаца. Расслабьтесь в SPA, насладитесь природой и попробуйте лучшие вина региона
Начало: Белград
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
250 за всё до 5 чел.
Трансфер из аэропорта Белграда по всей Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Индивидуальный трансфер из аэропорта Белграда - удобство и надежность
Встреча в аэропорту с именной табличкой и комфортный трансфер до вашего отеля или другого пункта назначения
Начало: В а/п «Никола Тесла»
1 июля в 00:30
2 июля в 00:30
60 за всё до 50 чел.
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
По северу Сербии на авто: от архитектуры до винодельни и крепости
Путешествие на авто по Северу Сербии: от вековой архитектуры Сремски-Карловци до крепости Петроварадин. Вкусите историю и культуру в одной поездке
Начало: От вашего отеля
14 июня в 10:00
19 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.
Из Белграда - в сказочную Суботицу
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Из Белграда - в сказочную Суботицу
Погулять по тропам модного курорта 20 века, узнать о сецессионе и по желанию выпить вина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
411 за всё до 4 чел.
По Белграду пешком и на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
По Белграду пешком и на автомобиле
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 170 за всё до 3 чел.
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
Расписание: Ежедневно в 10:00
300 за экскурсию
Из Белграда - к живописному Джердапскому ущелью
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Белграда в Джердапское ущелье: природные чудеса и исторические сокровища
Путешествие из Белграда к Джердапскому ущелью - это впечатляющее приключение, где вас ждут величественные пейзажи и уникальные исторические места
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
425 за всё до 4 чел.
Путешествие по Западной Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Западной Сербии
Национальный парк Тара, каньон реки Дрина, монастырь Рача и город Валево на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
499 за всё до 4 чел.
Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота
🚗 На машине
Круиз
10 часов
Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота
Открыть тайны и природную красоту национального парка Джердап
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
424 за всё до 4 чел.
Западная Сербия: путешествие по следам Кустурицы
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
12 часов
Западная Сербия: путешествие по следам Кустурицы
Прокатиться на старинном поезде, побывать в Деревянном городе и увидеть дом среди реки
Начало: У вашего отеля в радиусе 5 км от площади Республик...
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
655 за всё до 6 чел.
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Расписание: Ежедневно в 08:00
350 за экскурсию
Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац
Расписание: Ежедневно в 07:30
380 за экскурсию
Топола, Опленац, Авала
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Топола, Опленац, Авала
Расписание: Ежедневно в 09:00
290 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Красивейшие места Белграда
    За день мы познакомились с этим прекрасным городом, с его историей и историей страны. Спасибо Лиляне за интересное и комфортное путешествие. Рекомендуем всем!
  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Дрвенград Эмира Кустурицы и узкоколейка «Шарганская восьмёрка»
    Великолепная экскурсия в горы Сербии. Пейзажи незабываемы. Дрвенград Кустурицы понравился, красивые смотровые площадки, вкусный ресторан сербской кухни. Поездка по узкоколейке
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    произвела не забываемые впечатления. Необычен и сам поезд, и виды которые открываются по дороге. Александр очень интересно рассказывал о Сербии и ее истории по дороге, отвечал на все наши вопросы, очень комфортный автомобиль. Путешествие с Сашей было познавательным и комфортабельным. Всем рекомендуем. Саша, Вам огромная благодарность.

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    О Белграде с любовью
    Очень хороший гид
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
    Экскурсия нам очень понравилась! Было интересно и весело. Нашим гидом был Марко, он отличный рассказчик с глубокими знаниями истории и культуры. Свой рассказ он разбавляет забавными историями и описанием красочных сербских народных традиций. Спасибо!
  • N
    Natali
    31 мая 2024
    Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
    Хотим выразить благодарность Ольга за интересный легкий маршрут. У мужа больное колено, было важно, чтобы маршрут был легкий, физически не насыщенный. При этом увидели все красоты
    Хотим выразить благодарность Ольга за интересный легкий маршрут. У мужа больное колено, было важно, чтобы маршрут
  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Красивейшие места Белграда
    Добрый день! Мы с подругами посетили экскурсию «Красивейшие места Белграда», получили очень много положительных эмоций и большой объём знаний. За
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    такой небольшой промежуток времени мы увидели почти всё, что хотели увидеть в Белграде. Отдельное огромное спасибо нашему гиду Микице, очень понравился её подход, она очень заботилась о том, чтобы гости всегда были заинтересованы и не скучали. Очень понравилось прогулка по Белграду с человеком, который любит свою страну, свой город и очень интересно доносит до гостей информацию! Кроме экскурсии нам так же посоветовали, что ещё посмотреть в других городах Сербии, и, благодаря этому, наш отпуск получился ярким и незабываемым! Желаем всего самого наилучшего нашему прекрасному гиду Микице и организатором экскурсий! Надеюсь ещё вернуться в Сербию и ещё посетить Ваши экскурсии!

  • А
    Алексей
    29 мая 2024
    О Белграде с любовью
    Спасибо Саше за великолепную экскурсию
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    В гости к сербским виноделам
    Были с друзьями на экскурсии В гости к сербским виноделам, проводила экскурсию Ольга, очень все понравилось, обязательно в следующий раз только к Ольге! Эрудированная, душевная и внимательная к туристам…. время пролетело как один миг)Раставались уже как с близким человеком,спасибо огромное❤️
  • S
    Salome
    26 мая 2024
    Путешествие по Восточной Сербии
    Замечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересно.
    Замечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересноЗамечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересноЗамечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересно
  • Я
    Яков
    26 мая 2024
    Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
    Всё очень понравилось! Было весьма душевно, практично, интересно и увлекательно! Всем советуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «На машине»

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  3. О Белграде с любовью
  4. В гости к сербским виноделам
  5. Красивейшие места Белграда
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "На машине" можно забронировать 45 экскурсий и билетов от 39 до 655. Туристы уже оставили гидам 526 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 45 экскурсий на 2024 год на машине, 526 ⭐ отзывов, цены от €39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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