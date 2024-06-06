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🚗 На машине Индивидуальная 30 минут 1 отзыв Выгодный трансфер в Белграде с русскоговорящим водителем Индивидуальный трансфер в Белграде с русскоговорящим водителем. Комфортная поездка из аэропорта имени Николы Теслы в город и обратно € 39 за всё до 3 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 2 отзыва Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы Старинные города и монастыри, блюда Сербии и Боснии и путешествие по следам знаменитого режиссера € 490 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Путешествие к монастырям Валево: Челие, Лелич, Пустыня Откройте для себя духовное наследие Сербии, посетив валевские монастыри с экскурсией из Белграда € 290 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 12 отзывов Индивидуальная экскурсия по Белграду: от крепости Калемегдан до квартала Земун Познакомьтесь с Белградом, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры € 193 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера: путешествие в историю и природу Погрузитесь в вековую историю и уникальную природу Сербии, посетив монастырь Манасия и Ресавскую пещеру всего за один день Начало: У вашего отеля € 299 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Дрвенград Эмира Кустурицы и Шарганская восьмёрка: путешествие по сердцу Сербии Погрузитесь в мир сербской культуры и природы с экскурсией в Дрвенград и поездкой на Шарганской восьмёрке € 400 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Белграда) В Сремски Карловцы все самое интересное находится на расстоянии вытянутой руки. Погрузитесь в историю от Древнего Рима до наших дней € 270 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 3 отзыва Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня Царский город с дегустацией вина, монастырь с сердцем настоящего Вронского и современный курорт € 290 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Суботица - архитектурная сокровищница Сербии Путешествие из Белграда в сербский город с венгерским колоритом и шедеврами сецессиона € 385 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт Открыть три неожиданные грани сербской столицы на авто-пешеходной экскурсии € 257 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 8 отзывов Термальные источники Аранджеловаца: SPA и дегустация вин Отправьтесь на индивидуальную экскурсию к термальным источникам Аранджеловаца. Расслабьтесь в SPA, насладитесь природой и попробуйте лучшие вина региона Начало: Белград € 250 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1 час 2 отзыва Индивидуальный трансфер из аэропорта Белграда - удобство и надежность Встреча в аэропорту с именной табличкой и комфортный трансфер до вашего отеля или другого пункта назначения Начало: В а/п «Никола Тесла» € 60 за всё до 50 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 3 отзыва По северу Сербии на авто: от архитектуры до винодельни и крепости Путешествие на авто по Северу Сербии: от вековой архитектуры Сремски-Карловци до крепости Петроварадин. Вкусите историю и культуру в одной поездке Начало: От вашего отеля € 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Из Белграда - в сказочную Суботицу Погулять по тропам модного курорта 20 века, узнать о сецессионе и по желанию выпить вина € 411 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов По Белграду пешком и на автомобиле Начало: По согласованию с туристом Расписание: По договоренности с туристом от € 170 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад Расписание: Ежедневно в 10:00 € 300 за экскурсию

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Из Белграда в Джердапское ущелье: природные чудеса и исторические сокровища Путешествие из Белграда к Джердапскому ущелью - это впечатляющее приключение, где вас ждут величественные пейзажи и уникальные исторические места € 425 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Путешествие по Западной Сербии Национальный парк Тара, каньон реки Дрина, монастырь Рача и город Валево на автопешеходной экскурсии Начало: У вашего отеля € 499 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Круиз 10 часов Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота Открыть тайны и природную красоту национального парка Джердап Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов € 424 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚉 На поезде Индивидуальная 12 часов Западная Сербия: путешествие по следам Кустурицы Прокатиться на старинном поезде, побывать в Деревянном городе и увидеть дом среди реки Начало: У вашего отеля в радиусе 5 км от площади Республик... € 655 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук Расписание: Ежедневно в 08:00 € 350 за экскурсию

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац Расписание: Ежедневно в 07:30 € 380 за экскурсию