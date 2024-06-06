1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Путешествие по Восточной Сербии
Оценить древние крепости, погрузиться в Средневековье и побывать в национальном парке Джердап
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€349 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад: Путешествие по Сербии
Погрузитесь в историю и культуру Сербии с экскурсией по Фрушке Горе, Сремским Карловцам и Новому Саду. Вас ждут уникальные впечатления
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Большое путешествие на север Сербии: от Белграда до Нови-Сада
Погрузитесь в историю и культуру Сербии, посетив Нови-Сад, Сремские Карловцы и уникальные винные погреба
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
Увлекательное путешествие по Западной Сербии и Боснии, где природа и история сливаются в единое целое
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€449 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Долина Дуная и сокровища Сербии
Погрузитесь в атмосферу Сербии, посетив её знаковые места: от древней крепости до римских руин
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук: Путешествие по Сербии
Погрузитесь в удивительный мир сербской истории и природы, посетив Монастырь Манасия, Ресавскую пещеру и водопад Великий Бук
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
Прокатиться по Шарганской восьмёрке, посетить деревню режиссёра и побывать в Боснии и Герцеговине
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
€499 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Увлекательное авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
Погрузитесь в историю и природу Сербии! Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук ждут вас. Комфортное авто-путешествие и традиционная кухня
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Релакс-день в Сремска-Митровица и Термальная Ривьера: История и Отдых
Проведите день, погружаясь в историю Сремска-Митровицы и расслабляясь в термальных бассейнах на открытом воздухе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Северной Сербии: культура, вино и архитектура
Погрузитесь в богатую культуру Северной Сербии, насладитесь винами и архитектурой, исследуйте исторические места
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
€375 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия в национальный парк Тара
Откройте для себя Национальный парк Тара: живописные каньоны, реки, озера и легенды о вампирах. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле в Белграде
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€449 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
SPA-день в лучших традициях Сербии
Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, посетите уникальную ослиную ферму и расслабьтесь в термальных бассейнах. Идеальный день для отдыха и оздоровления
Начало: В вашем отеле в Белграде
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Королевская Сербия: история, природа и вина Центральной Сербии
Погрузитесь в великолепие королевской Сербии: от исторического Опленаца до живописного парка и винных традиций
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Шумадия: королевская Сербия
Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€321 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: путешествие по Воеводине
Погрузитесь в атмосферу Воеводины: от винодельческих традиций Сремских Карловц до природы национального парка Фрушка-Гора и красот Нови-Сада
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
Старинные города и монастыри, блюда Сербии и Боснии и путешествие по следам знаменитого режиссера
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€490 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к монастырям Валево: Челие, Лелич, Пустыня
Откройте для себя духовное наследие Сербии, посетив валевские монастыри с экскурсией из Белграда
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера: путешествие в историю и природу
Погрузитесь в вековую историю и уникальную природу Сербии, посетив монастырь Манасия и Ресавскую пещеру всего за один день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Дрвенград Эмира Кустурицы и Шарганская восьмёрка: путешествие по сердцу Сербии
Погрузитесь в мир сербской культуры и природы с экскурсией в Дрвенград и поездкой на Шарганской восьмёрке
14 июня в 08:30
19 июня в 08:30
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
Царский город с дегустацией вина, монастырь с сердцем настоящего Вронского и современный курорт
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
Путешествие из Белграда в сербский город с венгерским колоритом и шедеврами сецессиона
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер из аэропорта Белграда - удобство и надежность
Встреча в аэропорту с именной табличкой и комфортный трансфер до вашего отеля или другого пункта назначения
Начало: В а/п «Никола Тесла»
1 июля в 00:30
2 июля в 00:30
€60 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
7 часов
По северу Сербии на авто: от архитектуры до винодельни и крепости
Путешествие на авто по Северу Сербии: от вековой архитектуры Сремски-Карловци до крепости Петроварадин. Вкусите историю и культуру в одной поездке
Начало: От вашего отеля
14 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Белграда - в сказочную Суботицу
Погулять по тропам модного курорта 20 века, узнать о сецессионе и по желанию выпить вина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€411 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Королевская Сербия - гастро-винный тур - винария Александровичи
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
Расписание: индивидуальная экскурсия в любой удобный день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
Расписание: Индивидуальная экскурсия
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Крепости Дуная - Восточная Сербия
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гастротур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора
Начало: Рецепшен отеля туристов
Расписание: Ежедневно, в утренние часы
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€340 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Нови сад - Суботица - винно-гастрономический тур на Север Сербии
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
По следам Эмира Кустурицы - Шарганская восьмерка - Вишеград Босния
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: возможно каждый день с 6:30.
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
€550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Смедеревская крепость и Виминациум
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от €315 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Топола, Авала: вотчина королевской династии и грандиозный памятник
Начало: Рецепшен отеля клиента
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Все богатство Овчарско-Кабларского ущелья
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: Каждый день с 7:00 до 9:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€375 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Долиной Дуная-Голубац - Джердап - Лепенски Вир
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €415 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Сербия для своих: Нови Сад с трансфером из Белграда и обратно
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Манасия - Ресавская пещера - парк природы Лисинэ
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от €375 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Сербия для своих. Таинственный Джердап
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €420 за человека
Индивидуальная
13 часов
Дрвенград-Андричград-Вишеград
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
от €488 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Интереснейшая Восточная Сербия
Начало: Рецепшен Вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Древенград - Златибор - Мокра гора - Шарганска осмица
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
от €488 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Белграда в Джердапское ущелье: природные чудеса и исторические сокровища
Путешествие из Белграда к Джердапскому ущелью - это впечатляющее приключение, где вас ждут величественные пейзажи и уникальные исторические места
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€425 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария6 июня 2024Великолепная экскурсия в горы Сербии. Пейзажи незабываемы. Дрвенград Кустурицы понравился, красивые смотровые площадки, вкусный ресторан сербской кухни. Поездка по узкоколейке
- ЕЕкатерина2 июня 2024Экскурсия нам очень понравилась! Было интересно и весело. Нашим гидом был Марко, он отличный рассказчик с глубокими знаниями истории и культуры. Свой рассказ он разбавляет забавными историями и описанием красочных сербских народных традиций. Спасибо!
- NNatali31 мая 2024Хотим выразить благодарность Ольга за интересный легкий маршрут. У мужа больное колено, было важно, чтобы маршрут был легкий, физически не насыщенный. При этом увидели все красоты
- ААлексей29 мая 2024Всё информацилнно,много интересного и полезного по истории и православию,понравились все места,хочется приехать ра более продолжительный отлых в термах и Нови-сад.
- SSalome26 мая 2024Замечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересно.
- ЯЯков26 мая 2024Всё очень понравилось! Было весьма душевно, практично, интересно и увлекательно! Всем советуем!
- ТТатьяна25 мая 2024Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤
- ДДмитрий25 мая 2024Петар отличный гид, который на протяжении более 12 часов показал нам частичку Сербии с наилучшей стороны! Отлично владеет русским языком,
- ААлександра10 мая 2024Прекрасное путешествие, очень вежливый водитель - экскурсовод. Милый маршрут, вкусная дегустаци. Прекрасно провели день.
- ЮЮлия8 мая 2024Отличная экскурсия. Маршрут был грамотно построен: хватило времени на осмотр города, озера, винодельни.
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Выездные" можно забронировать 50 экскурсий и билетов от 60 до 655. Туристы уже оставили гидам 291 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии по окрестностям Белграда и местам Сербии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии