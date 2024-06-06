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🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Шумадия: королевская Сербия Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина € 321 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 13 отзывов Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: путешествие по Воеводине Погрузитесь в атмосферу Воеводины: от винодельческих традиций Сремских Карловц до природы национального парка Фрушка-Гора и красот Нови-Сада € 300 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 2 отзыва Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы Старинные города и монастыри, блюда Сербии и Боснии и путешествие по следам знаменитого режиссера € 490 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Путешествие к монастырям Валево: Челие, Лелич, Пустыня Откройте для себя духовное наследие Сербии, посетив валевские монастыри с экскурсией из Белграда € 290 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера: путешествие в историю и природу Погрузитесь в вековую историю и уникальную природу Сербии, посетив монастырь Манасия и Ресавскую пещеру всего за один день Начало: У вашего отеля € 299 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Дрвенград Эмира Кустурицы и Шарганская восьмёрка: путешествие по сердцу Сербии Погрузитесь в мир сербской культуры и природы с экскурсией в Дрвенград и поездкой на Шарганской восьмёрке € 400 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 3 отзыва Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня Царский город с дегустацией вина, монастырь с сердцем настоящего Вронского и современный курорт € 290 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Суботица - архитектурная сокровищница Сербии Путешествие из Белграда в сербский город с венгерским колоритом и шедеврами сецессиона € 385 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1 час 2 отзыва Индивидуальный трансфер из аэропорта Белграда - удобство и надежность Встреча в аэропорту с именной табличкой и комфортный трансфер до вашего отеля или другого пункта назначения Начало: В а/п «Никола Тесла» € 60 за всё до 50 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 3 отзыва По северу Сербии на авто: от архитектуры до винодельни и крепости Путешествие на авто по Северу Сербии: от вековой архитектуры Сремски-Карловци до крепости Петроварадин. Вкусите историю и культуру в одной поездке Начало: От вашего отеля € 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Из Белграда - в сказочную Суботицу Погулять по тропам модного курорта 20 века, узнать о сецессионе и по желанию выпить вина € 411 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Королевская Сербия - гастро-винный тур - винария Александровичи Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов Расписание: индивидуальная экскурсия в любой удобный день € 299 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 7 часов 11 отзывов Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов Расписание: Индивидуальная экскурсия € 300 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 11 часов 12 отзывов Крепости Дуная - Восточная Сербия Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов € 350 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Гастротур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора Начало: Рецепшен отеля туристов Расписание: Ежедневно, в утренние часы € 340 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 11 часов 2 отзыва Нови сад - Суботица - винно-гастрономический тур на Север Сербии Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов Расписание: См. календарь € 350 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 14 часов 4 отзыва По следам Эмира Кустурицы - Шарганская восьмерка - Вишеград Босния Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов Расписание: возможно каждый день с 6:30. € 550 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Смедеревская крепость и Виминациум Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности) Расписание: ежедневно от € 315 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад Начало: По согласованию с туристом Расписание: По договоренности с туристом от € 250 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук Начало: По согласованию с туристом Расписание: По договоренности с туристом от € 300 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость Начало: По договоренности Расписание: По договоренности с туристом € 250 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 5 часов Топола, Авала: вотчина королевской династии и грандиозный памятник Начало: Рецепшен отеля клиента от € 300 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость Начало: По договоренности € 280 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов Все богатство Овчарско-Кабларского ущелья Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов Расписание: Каждый день с 7:00 до 9:00 € 375 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов Долиной Дуная-Голубац - Джердап - Лепенски Вир Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности) Расписание: ежедневно от € 415 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 5.5 часов Сербия для своих: Нови Сад с трансфером из Белграда и обратно Начало: По договоренности Расписание: По договоренности € 380 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 11 часов Манасия - Ресавская пещера - парк природы Лисинэ Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности) Расписание: ежедневно от € 375 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 11 часов Сербия для своих. Таинственный Джердап Начало: По договоренности от € 420 за человека

Индивидуальная 13 часов Дрвенград-Андричград-Вишеград Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности) Расписание: ежедневно от € 488 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2 часа Интереснейшая Восточная Сербия Начало: Рецепшен Вашего отеля € 400 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 11 часов Древенград - Златибор - Мокра гора - Шарганска осмица Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности) Расписание: ежедневно от € 488 за всё до 3 чел.