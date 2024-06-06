Выездные экскурсии из Белграда

Найдено 50 экскурсий в категории «Выездные» в Белграде на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по Восточной Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
34 отзыва
Путешествие по Восточной Сербии
Оценить древние крепости, погрузиться в Средневековье и побывать в национальном парке Джердап
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
349 за всё до 4 чел.
Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
26 отзывов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад: Путешествие по Сербии
Погрузитесь в историю и культуру Сербии с экскурсией по Фрушке Горе, Сремским Карловцам и Новому Саду. Вас ждут уникальные впечатления
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Большое путешествие на север Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
32 отзыва
Большое путешествие на север Сербии: от Белграда до Нови-Сада
Погрузитесь в историю и культуру Сербии, посетив Нови-Сад, Сремские Карловцы и уникальные винные погреба
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
299 за всё до 4 чел.
Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
29 отзывов
Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
Увлекательное путешествие по Западной Сербии и Боснии, где природа и история сливаются в единое целое
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
449 за всё до 4 чел.
Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
28 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Долина Дуная и сокровища Сербии
Погрузитесь в атмосферу Сербии, посетив её знаковые места: от древней крепости до римских руин
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
Популярное предложение
Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук: Путешествие по Сербии
Погрузитесь в удивительный мир сербской истории и природы, посетив Монастырь Манасия, Ресавскую пещеру и водопад Великий Бук
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
Прокатиться по Шарганской восьмёрке, посетить деревню режиссёра и побывать в Боснии и Герцеговине
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
499 за всё до 3 чел.
Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Увлекательное авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
Погрузитесь в историю и природу Сербии! Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук ждут вас. Комфортное авто-путешествие и традиционная кухня
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
385 за всё до 4 чел.
Релакс-день в окрестностях Белграда
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Релакс-день в Сремска-Митровица и Термальная Ривьера: История и Отдых
Проведите день, погружаясь в историю Сремска-Митровицы и расслабляясь в термальных бассейнах на открытом воздухе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
325 за всё до 4 чел.
Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие по Северной Сербии: культура, вино и архитектура
Погрузитесь в богатую культуру Северной Сербии, насладитесь винами и архитектурой, исследуйте исторические места
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
375 за всё до 3 чел.
Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Индивидуальная экскурсия в национальный парк Тара
Откройте для себя Национальный парк Тара: живописные каньоны, реки, озера и легенды о вампирах. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле в Белграде
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
449 за всё до 4 чел.
SPA-день в лучших традициях Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
SPA-день в лучших традициях Сербии
Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, посетите уникальную ослиную ферму и расслабьтесь в термальных бассейнах. Идеальный день для отдыха и оздоровления
Начало: В вашем отеле в Белграде
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
300 за всё до 4 чел.
Королевская Сербия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Королевская Сербия: история, природа и вина Центральной Сербии
Погрузитесь в великолепие королевской Сербии: от исторического Опленаца до живописного парка и винных традиций
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
299 за всё до 4 чел.
Шумадия: королевская Сербия
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Шумадия: королевская Сербия
Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
321 за всё до 4 чел.
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: путешествие по Воеводине
Погрузитесь в атмосферу Воеводины: от винодельческих традиций Сремских Карловц до природы национального парка Фрушка-Гора и красот Нови-Сада
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
300 за всё до 3 чел.
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
Старинные города и монастыри, блюда Сербии и Боснии и путешествие по следам знаменитого режиссера
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
490 за всё до 4 чел.
Валево и валевские монастыри
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Путешествие к монастырям Валево: Челие, Лелич, Пустыня
Откройте для себя духовное наследие Сербии, посетив валевские монастыри с экскурсией из Белграда
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера: путешествие в историю и природу
Погрузитесь в вековую историю и уникальную природу Сербии, посетив монастырь Манасия и Ресавскую пещеру всего за один день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
299 за всё до 4 чел.
Дрвенград Эмира Кустурицы и узкоколейка «Шарганская восьмёрка»
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Дрвенград Эмира Кустурицы и Шарганская восьмёрка: путешествие по сердцу Сербии
Погрузитесь в мир сербской культуры и природы с экскурсией в Дрвенград и поездкой на Шарганской восьмёрке
14 июня в 08:30
19 июня в 08:30
400 за всё до 4 чел.
Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
Царский город с дегустацией вина, монастырь с сердцем настоящего Вронского и современный курорт
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
Путешествие из Белграда в сербский город с венгерским колоритом и шедеврами сецессиона
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
385 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Белграда по всей Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Индивидуальный трансфер из аэропорта Белграда - удобство и надежность
Встреча в аэропорту с именной табличкой и комфортный трансфер до вашего отеля или другого пункта назначения
Начало: В а/п «Никола Тесла»
1 июля в 00:30
2 июля в 00:30
60 за всё до 50 чел.
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
По северу Сербии на авто: от архитектуры до винодельни и крепости
Путешествие на авто по Северу Сербии: от вековой архитектуры Сремски-Карловци до крепости Петроварадин. Вкусите историю и культуру в одной поездке
Начало: От вашего отеля
14 июня в 10:00
19 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.
Из Белграда - в сказочную Суботицу
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Из Белграда - в сказочную Суботицу
Погулять по тропам модного курорта 20 века, узнать о сецессионе и по желанию выпить вина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
411 за всё до 4 чел.
Королевская Сербия - гастро-винный тур - винария Александровичи
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Королевская Сербия - гастро-винный тур - винария Александровичи
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
Расписание: индивидуальная экскурсия в любой удобный день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
299 за всё до 4 чел.
Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
Расписание: Индивидуальная экскурсия
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Крепости Дуная - Восточная Сербия
Индивидуальная
11 часов
12 отзывов
Крепости Дуная - Восточная Сербия
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
350 за всё до 4 чел.
Гастротур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Гастротур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора
Начало: Рецепшен отеля туристов
Расписание: Ежедневно, в утренние часы
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
340 за всё до 2 чел.
Нови сад - Суботица - винно-гастрономический тур на Север Сербии
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Нови сад - Суботица - винно-гастрономический тур на Север Сербии
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.
По следам Эмира Кустурицы - Шарганская восьмерка - Вишеград Босния
Индивидуальная
14 часов
4 отзыва
По следам Эмира Кустурицы - Шарганская восьмерка - Вишеград Босния
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: возможно каждый день с 6:30.
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
550 за всё до 4 чел.
Смедеревская крепость и Виминациум
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Смедеревская крепость и Виминациум
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 315 за всё до 3 чел.
Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 250 за всё до 3 чел.
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 300 за всё до 3 чел.
Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
250 за всё до 3 чел.
Топола, Авала: вотчина королевской династии и грандиозный памятник
Индивидуальная
5 часов
Топола, Авала: вотчина королевской династии и грандиозный памятник
Начало: Рецепшен отеля клиента
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 300 за всё до 3 чел.
Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
280 за всё до 4 чел.
Все богатство Овчарско-Кабларского ущелья
Индивидуальная
12 часов
Все богатство Овчарско-Кабларского ущелья
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: Каждый день с 7:00 до 9:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
375 за всё до 4 чел.
Долиной Дуная-Голубац - Джердап - Лепенски Вир
Индивидуальная
12 часов
Долиной Дуная-Голубац - Джердап - Лепенски Вир
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 415 за всё до 3 чел.
Сербия для своих: Нови Сад с трансфером из Белграда и обратно
Индивидуальная
5.5 часов
Сербия для своих: Нови Сад с трансфером из Белграда и обратно
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
380 за всё до 4 чел.
Манасия - Ресавская пещера - парк природы Лисинэ
Индивидуальная
11 часов
Манасия - Ресавская пещера - парк природы Лисинэ
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 375 за всё до 3 чел.
Сербия для своих. Таинственный Джердап
Индивидуальная
11 часов
Сербия для своих. Таинственный Джердап
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 420 за человека
Дрвенград-Андричград-Вишеград
Индивидуальная
13 часов
Дрвенград-Андричград-Вишеград
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
от 488 за всё до 3 чел.
Интереснейшая Восточная Сербия
Индивидуальная
2 часа
Интереснейшая Восточная Сербия
Начало: Рецепшен Вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
400 за всё до 6 чел.
Древенград - Златибор - Мокра гора - Шарганска осмица
Индивидуальная
11 часов
Древенград - Златибор - Мокра гора - Шарганска осмица
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
от 488 за всё до 3 чел.
Из Белграда - к живописному Джердапскому ущелью
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Белграда в Джердапское ущелье: природные чудеса и исторические сокровища
Путешествие из Белграда к Джердапскому ущелью - это впечатляющее приключение, где вас ждут величественные пейзажи и уникальные исторические места
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
425 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Дрвенград Эмира Кустурицы и узкоколейка «Шарганская восьмёрка»
    Великолепная экскурсия в горы Сербии. Пейзажи незабываемы. Дрвенград Кустурицы понравился, красивые смотровые площадки, вкусный ресторан сербской кухни. Поездка по узкоколейке
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    произвела не забываемые впечатления. Необычен и сам поезд, и виды которые открываются по дороге. Александр очень интересно рассказывал о Сербии и ее истории по дороге, отвечал на все наши вопросы, очень комфортный автомобиль. Путешествие с Сашей было познавательным и комфортабельным. Всем рекомендуем. Саша, Вам огромная благодарность.

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
    Экскурсия нам очень понравилась! Было интересно и весело. Нашим гидом был Марко, он отличный рассказчик с глубокими знаниями истории и культуры. Свой рассказ он разбавляет забавными историями и описанием красочных сербских народных традиций. Спасибо!
  • N
    Natali
    31 мая 2024
    Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
    Хотим выразить благодарность Ольга за интересный легкий маршрут. У мужа больное колено, было важно, чтобы маршрут был легкий, физически не насыщенный. При этом увидели все красоты
    Хотим выразить благодарность Ольга за интересный легкий маршрут. У мужа больное колено, было важно, чтобы маршрут
  • А
    Алексей
    29 мая 2024
    Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
    Всё информацилнно,много интересного и полезного по истории и православию,понравились все места,хочется приехать ра более продолжительный отлых в термах и Нови-сад.
  • S
    Salome
    26 мая 2024
    Путешествие по Восточной Сербии
    Замечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересно.
    Замечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересноЗамечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересноЗамечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересно
  • Я
    Яков
    26 мая 2024
    Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
    Всё очень понравилось! Было весьма душевно, практично, интересно и увлекательно! Всем советуем!
  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
    Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤
    Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤
  • Д
    Дмитрий
    25 мая 2024
    Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
    Петар отличный гид, который на протяжении более 12 часов показал нам частичку Сербии с наилучшей стороны! Отлично владеет русским языком,
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    интересно рассказывает и отвечал на любые вопросы)) В Кустендорфе мы встретили Кустурицу лично и нам даже удалось с ним сфотографироваться!! Поездка на поезде по Шарганской восьмерке была незабываемая, а каменный город в Боснии был просто неповторимый!!! Всем рекомендую эту программу и этого гида!

    Петар отличный гид, который на протяжении более 12 часов показал нам частичку Сербии с наилучшей стороны!Петар отличный гид, который на протяжении более 12 часов показал нам частичку Сербии с наилучшей стороны!Петар отличный гид, который на протяжении более 12 часов показал нам частичку Сербии с наилучшей стороны!Петар отличный гид, который на протяжении более 12 часов показал нам частичку Сербии с наилучшей стороны!Петар отличный гид, который на протяжении более 12 часов показал нам частичку Сербии с наилучшей стороны!Петар отличный гид, который на протяжении более 12 часов показал нам частичку Сербии с наилучшей стороны!
  • А
    Александра
    10 мая 2024
    Большое путешествие на север Сербии
    Прекрасное путешествие, очень вежливый водитель - экскурсовод. Милый маршрут, вкусная дегустаци. Прекрасно провели день.
  • Ю
    Юлия
    8 мая 2024
    Из Белграда - в сказочную Суботицу
    Отличная экскурсия. Маршрут был грамотно построен: хватило времени на осмотр города, озера, винодельни.

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Путешествие по Восточной Сербии
  2. Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
  3. Большое путешествие на север Сербии
  4. Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
  5. Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Выездные" можно забронировать 50 экскурсий и билетов от 60 до 655. Туристы уже оставили гидам 291 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии по окрестностям Белграда и местам Сербии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии
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