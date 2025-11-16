Встречаемся в аэропорту Белграда в 10:00. Для тех, кто прилетел раньше, организуем встречу в городе. При необходимости можем забронировать отель для прибывших накануне.

Размещение в Белграде в плавучем отеле на реке, где можно почувствовать себя в мегаполисе, но при этом насладиться природой. После обеда встречаемся с русскоязычным местным гидом, который проведёт нас по основным достопримечательностям сербской столицы: Площадь Республики, Пешеходная улица князя Михаила, парк и крепость Калемегдан, улица Скадарлия.

Ночь в Белграде.

Переезд за день: около 30 км.