Вы побываете в Белграде — древнем и современном одновременно, исследуете Площадь Республики
Описание тура
Организационные детали
Для посещения большинства стран Балкан российским гражданам не требуется виза при сроке пребывания до 30-90 дней.
Программа тура по дням
Прибытие в Белград
Встречаемся в аэропорту Белграда в 10:00. Для тех, кто прилетел раньше, организуем встречу в городе. При необходимости можем забронировать отель для прибывших накануне.
Размещение в Белграде в плавучем отеле на реке, где можно почувствовать себя в мегаполисе, но при этом насладиться природой. После обеда встречаемся с русскоязычным местным гидом, который проведёт нас по основным достопримечательностям сербской столицы: Площадь Республики, Пешеходная улица князя Михаила, парк и крепость Калемегдан, улица Скадарлия.
Ночь в Белграде.
Переезд за день: около 30 км.
Белград - Лозница
Завтрак и выселение в 9:00. Первая остановка — Музей Николы Теслы, где мы увидим оригинальные изобретения великого учёного, а также интерактивные экспонаты, позволяющие на практике ощутить мир электрических разрядов.
Продолжаем экскурсию посещением Музея истории Югославии и Дома Цветов — мавзолея основателя Югославии Иосипа Броза Тито, с живописным видом на Белград. Познакомимся с историей этой сложной страны.
После осмотра других исторических локаций Белграда выезжаем в Лозницу, на границу с Боснией и Герцеговиной, где заселимся в этническое подворье-гостиницу.
Переезд за день: около 160 км.
Баня-Ковиляча - Брчко - Баня-Лука
В Баня-Ковиляче нас ждёт один из старейших курортов Сербии с историей, уходящей в античные времена. Здесь построены элегантные виллы, парк и Курзал, ставший архитектурной жемчужиной в стиле неоклассицизма.
Далее пересекаем границу в Боснию и Герцеговину и направляемся в Брчко, город с уникальным статусом, находящийся на берегу реки Сава. Мы осмотрим Старый город, пешеходные улицы, крепость, мост в Хорватию.
После Брчко едем в Баня-Луку, где разместимся на вилле и проведём 3 ночи.
Переезд за день: около 260 км.
Сплав по реке Врбас и Баня-Лука
Сегодня у нас будет уникальная возможность сплавиться по реке Врбас — одной из главных природных сокровищ северо-западной Боснии. Сплав является опциональной активностью, стоимость будет определена на месте.
После сплава отправляемся на обед в кафе-ресторан среди водяных мельниц, где подают свежий ржаной хлеб и только что выловленную форель. Далее — экскурсия по Баня-Луке, культурному центру Республики Сербской.
Ночь в Баня-Луке.
Переезд за день: около 60 км.
Яйце и Пливское озеро
Доберёмся до города Яйце на слиянии рек Врбас и Плива. Здесь нас ждёт впечатляющий водопад, крепость и прогулки по Старому городу с мечетями и церковными руинами.
Далее направляемся к живописному Пливскому озеру, где проведём несколько часов, наслаждаясь природой. В жаркую погоду рекомендуем взять купальные принадлежности и провести время на пляже.
Ночь в Баня-Лука.
Переезд за день: около 140 км.
Травник - Високо - Сараево
Выселяемся из виллы и направляемся в столицу Боснии и Герцеговины — Сараево. По пути остановимся в Травнике, известном как резиденция боснийских визиров в османский период, а также в Високо, где находятся Боснийские пирамиды и тоннели Равне.
Вечером, если погода позволит, встречаем закат над Сараево с Жёлтого Бастиона. Размещение в центре старого города Сараево.
Переезд за день: около 200 км.
Обзорная экскурсия по Сараево
Сегодня нас ждёт сити-тур по Сараево, городу с богатой историей. Мы посетим исторические достопримечательности и проедем по канатной дороге на холм Требевич, откуда откроются захватывающие виды на город и окружающие горы.
Переездов в этот день нет.
Сараево - Мостар
Отправляемся в Мостар, город, который пережил разрушения и восстановление, но сохранил свою уникальную атмосферу. Мы осмотрим Старый мост и прогуляемся по знаковым местам. Вечером поднимемся на холм и встретим закат, а желающие могут прокатиться по зиплайн-трассе.
Переезд за день: 150 км.
Мостар - Неум
Сегодня посетим средневековый город-крепость Почитель, защищавший дорогу к морю. С его улиц открываются фантастические виды. Далее отправляемся к водопаду Кравица, а затем в Неум, где проведём день у моря.
Переезд за день: около 120 км.
Пляжный день в Неуме
Сегодня у нас отдых на пляже в Неуме — единственном морском курорте Боснии и Герцеговины. Для желающих можно поехать на полуостров Клек, где будет доступ к морю.
Переездов практически нет.
Неум - парк «Ловчен» - Будва
Отдохнув, отправляемся в Черногорию, где нас ждёт национальный парк «Ловчен». Мы устроим треккинг с пикником в этом уникальном природном уголке. Вечером окажемся в Будве, одном из самых популярных курортов Черногории.
Переезд за день: около 250 км.
Пляжный день в Будве
Отдыхаем на пляже в Будве. Для желающих есть возможность посетить смотровые площадки или отправиться на прогулку к форту Могрен.
Ночь в Будве.
Которский залив
Сегодня поедем в Котор, где нас ждут средневековый Старый город и потрясающие виды с крепостных стен. Мы совершим лёгкий треккинг с видами на залив, а те, кто не хочет участвовать, могут гулять по Старому городу или отдыхать на пляже.
Ночь в Будве.
Переезд за день: около 60 км.
Пляжный день в Будве
Пляжный отдых на море с возможностью арендовать катер или отправиться на морскую прогулку. Вечером нас ждёт встреча заката на смотровой площадке острова Свети-Стефан.
Переезд за день: около 30 км.
Окончание тура
Вылет из Тивата или Подгорицы. Для тех, кто вылетает из Белграда, организуем трансфер в столицу.
Переезд за день: около 520 км.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1950
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 9 завтраков
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гидов, профессионального фотографа
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Белграда и обратно из Тивата, Подгорицы или Белграда (подбираем по запросу)
- Остальное питание (средний чек за 1 приём пищи: €5-7 - стритфуд, €10-30 - кафе, €3-5 - покупка продуктов в супермаркете)
- Доплата за 1-местное размещение - €400 (возможно размещение без доплаты, если подобрать более экономный вариант)
- Участие в сплаве по реке Врбас (стоимость уточняется на месте)