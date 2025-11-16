Мои заказы

Балканское гранд-путешествие с пляжным отдыхом: Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория

Встретить закат с Жёлтого бастиона, отдохнуть на пляже и исследовать красоты пешком
Этот тур по Балканам откроет для вас богатство культурных традиций и природных красот Сербии, Боснии и Герцеговины и Черногории.

Вы побываете в Белграде — древнем и современном одновременно, исследуете Площадь Республики
читать дальше

и прогулочную улицу князя Михаила, а также посетите Музей Николы Теслы.

В Лознице насладитесь отдыхом в этническом подворье, а в Боснии вас ждут старинные курорты и колоритные города, такие как Брчко и Баня-Лука. В Сараево вы почувствуете атмосферу старинных кварталов, а в Мостаре увидите знаменитый Старый мост. На Адриатике в Неуме и Будве вас ждут пляжный отдых, морские прогулки и захватывающие виды. В завершение тура — треккинг по горным тропам с живописными панорамами.

Описание тура

Организационные детали

Для посещения большинства стран Балкан российским гражданам не требуется виза при сроке пребывания до 30-90 дней.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Белград

Встречаемся в аэропорту Белграда в 10:00. Для тех, кто прилетел раньше, организуем встречу в городе. При необходимости можем забронировать отель для прибывших накануне.

Размещение в Белграде в плавучем отеле на реке, где можно почувствовать себя в мегаполисе, но при этом насладиться природой. После обеда встречаемся с русскоязычным местным гидом, который проведёт нас по основным достопримечательностям сербской столицы: Площадь Республики, Пешеходная улица князя Михаила, парк и крепость Калемегдан, улица Скадарлия.
Ночь в Белграде.

Переезд за день: около 30 км.

2 день

Белград - Лозница

Завтрак и выселение в 9:00. Первая остановка — Музей Николы Теслы, где мы увидим оригинальные изобретения великого учёного, а также интерактивные экспонаты, позволяющие на практике ощутить мир электрических разрядов.

Продолжаем экскурсию посещением Музея истории Югославии и Дома Цветов — мавзолея основателя Югославии Иосипа Броза Тито, с живописным видом на Белград. Познакомимся с историей этой сложной страны.

После осмотра других исторических локаций Белграда выезжаем в Лозницу, на границу с Боснией и Герцеговиной, где заселимся в этническое подворье-гостиницу.

Переезд за день: около 160 км.

3 день

Баня-Ковиляча - Брчко - Баня-Лука

В Баня-Ковиляче нас ждёт один из старейших курортов Сербии с историей, уходящей в античные времена. Здесь построены элегантные виллы, парк и Курзал, ставший архитектурной жемчужиной в стиле неоклассицизма.

Далее пересекаем границу в Боснию и Герцеговину и направляемся в Брчко, город с уникальным статусом, находящийся на берегу реки Сава. Мы осмотрим Старый город, пешеходные улицы, крепость, мост в Хорватию.

После Брчко едем в Баня-Луку, где разместимся на вилле и проведём 3 ночи.

Переезд за день: около 260 км.

4 день

Сплав по реке Врбас и Баня-Лука

Сегодня у нас будет уникальная возможность сплавиться по реке Врбас — одной из главных природных сокровищ северо-западной Боснии. Сплав является опциональной активностью, стоимость будет определена на месте.
После сплава отправляемся на обед в кафе-ресторан среди водяных мельниц, где подают свежий ржаной хлеб и только что выловленную форель. Далее — экскурсия по Баня-Луке, культурному центру Республики Сербской.
Ночь в Баня-Луке.

Переезд за день: около 60 км.

5 день

Яйце и Пливское озеро

Доберёмся до города Яйце на слиянии рек Врбас и Плива. Здесь нас ждёт впечатляющий водопад, крепость и прогулки по Старому городу с мечетями и церковными руинами.

Далее направляемся к живописному Пливскому озеру, где проведём несколько часов, наслаждаясь природой. В жаркую погоду рекомендуем взять купальные принадлежности и провести время на пляже.

Ночь в Баня-Лука.

Переезд за день: около 140 км.

6 день

Травник - Високо - Сараево

Выселяемся из виллы и направляемся в столицу Боснии и Герцеговины — Сараево. По пути остановимся в Травнике, известном как резиденция боснийских визиров в османский период, а также в Високо, где находятся Боснийские пирамиды и тоннели Равне.

Вечером, если погода позволит, встречаем закат над Сараево с Жёлтого Бастиона. Размещение в центре старого города Сараево.

Переезд за день: около 200 км.

7 день

Обзорная экскурсия по Сараево

Сегодня нас ждёт сити-тур по Сараево, городу с богатой историей. Мы посетим исторические достопримечательности и проедем по канатной дороге на холм Требевич, откуда откроются захватывающие виды на город и окружающие горы.

Переездов в этот день нет.

8 день

Сараево - Мостар

Отправляемся в Мостар, город, который пережил разрушения и восстановление, но сохранил свою уникальную атмосферу. Мы осмотрим Старый мост и прогуляемся по знаковым местам. Вечером поднимемся на холм и встретим закат, а желающие могут прокатиться по зиплайн-трассе.

Переезд за день: 150 км.

9 день

Мостар - Неум

Сегодня посетим средневековый город-крепость Почитель, защищавший дорогу к морю. С его улиц открываются фантастические виды. Далее отправляемся к водопаду Кравица, а затем в Неум, где проведём день у моря.

Переезд за день: около 120 км.

10 день

Пляжный день в Неуме

Сегодня у нас отдых на пляже в Неуме — единственном морском курорте Боснии и Герцеговины. Для желающих можно поехать на полуостров Клек, где будет доступ к морю.

Переездов практически нет.

11 день

Неум - парк «Ловчен» - Будва

Отдохнув, отправляемся в Черногорию, где нас ждёт национальный парк «Ловчен». Мы устроим треккинг с пикником в этом уникальном природном уголке. Вечером окажемся в Будве, одном из самых популярных курортов Черногории.

Переезд за день: около 250 км.

12 день

Пляжный день в Будве

Отдыхаем на пляже в Будве. Для желающих есть возможность посетить смотровые площадки или отправиться на прогулку к форту Могрен.

Ночь в Будве.

13 день

Которский залив

Сегодня поедем в Котор, где нас ждут средневековый Старый город и потрясающие виды с крепостных стен. Мы совершим лёгкий треккинг с видами на залив, а те, кто не хочет участвовать, могут гулять по Старому городу или отдыхать на пляже.

Ночь в Будве.

Переезд за день: около 60 км.

14 день

Пляжный день в Будве

Пляжный отдых на море с возможностью арендовать катер или отправиться на морскую прогулку. Вечером нас ждёт встреча заката на смотровой площадке острова Свети-Стефан.

Переезд за день: около 30 км.

15 день

Окончание тура

Вылет из Тивата или Подгорицы. Для тех, кто вылетает из Белграда, организуем трансфер в столицу.

Переезд за день: около 520 км.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1950
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 9 завтраков
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гидов, профессионального фотографа
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Белграда и обратно из Тивата, Подгорицы или Белграда (подбираем по запросу)
  • Остальное питание (средний чек за 1 приём пищи: €5-7 - стритфуд, €10-30 - кафе, €3-5 - покупка продуктов в супермаркете)
  • Доплата за 1-местное размещение - €400 (возможно размещение без доплаты, если подобрать более экономный вариант)
  • Участие в сплаве по реке Врбас (стоимость уточняется на месте)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Белграда, 10:00
Завершение: Аэропорт Белграда/Тивата/Подгорицы, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Белграде
Провели экскурсии для 12 туристов
Организатор авторских путешествий и экспедиций с 2006 года. Основатель и руководитель компании (принимающей стороны) в Индии и на Шри-Ланке с 2023 года. Представительство в Германии с 2024 года. В нашей команде профессиональные и опытные гиды из Узбекистана, Вьетнама, Кении, Танзании и Турции. Создаём как групповые, так и индивидуальные путешествия с высоким уровнем комфорта.

