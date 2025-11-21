Здраво, Сербия! Комфорт-тур с гастрономическими открытиями и отелями с бассейном
Изучить Голубац и Манасию, промчать по Джердапу, отдохнуть на водах, перепробовать блюда и вина
Начало: Аэропорт Белграда, 12:00
22 мар в 12:00
7 мая в 12:00
119 000 ₽ за человека
-
10%
Живели! Винный комфорт-тур по Сербии с напитками из семейных погребов (6 дней)
Отведать автохтонных вин, изучить Белград, посетить Жичу, Студеницу, Манасию, отдохнуть на курорте
Начало: Аэропорт города Белграда, 14:00. По договорённости...
22 янв в 14:00
22 фев в 14:00
148 500 ₽
165 000 ₽ за человека
-
20%
Балканский вояж: Сербия, Босния и Черногория с экскурсиями и дегустациями
Увидеть главные места Белграда, Сараево и Будвы, отведать вина и посетить парк «Дурмитор»
Начало: Аэропорт Белграда, 15:00. Возможно любое время вст...
7 мар в 15:00
27 июн в 15:00
€1450
€1812 за человека
Индивидуальное знакомство с Сербией: нацпарк «Тара», Златибор и деревня, созданная Эмиром Кустурицей
Полюбоваться горными панорамами, погулять по Дрвенграду и осмотреть декорации для съёмок
Начало: Белград, 8:00
26 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
€799 за всё до 3 чел.
Путешествие в национальный парк «Тара» в мини-группе: природа и колорит сербских поселений
Посетить этнодеревню, полюбоваться горной панорамой и пройтись вдоль самой короткой реки Европы
Начало: Белград, точное место - по договорённости, 8:00 (в...
29 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
€200 за человека
