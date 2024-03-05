11 дней
Балканские каникулы: активный отпуск с лёгким треккингом по Сербии и Боснии
Сравнить две столицы, обойти древние крепости и святыни и увидеть сербскую Швейцарию
Начало: Аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от...
7 мая в 15:00
19 июн в 15:00
€1 390 за человека
12 дней
Балканское трио: самое интересное в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине
Исследовать природные парки и древности, проехать на ретропоезде и увидеть дом дервишей
Начало: Аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от...
17 сен в 15:00
7 июн в 15:00
€1 490 за человека
скидка
10%
10 дней
Осенняя Сербия: треккинг по природным и рукотворным жемчужинам
Нагуляться на свежем воздухе, покататься на ретропоезде и катере и посетить Город дьявола
Начало: Аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от...
20 сен в 10:00
18 мая в 16:00
1195€1 076 за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана5 марта 2024Путешествие по Боснии выбирала по фотографиям природных локаций. Водопады-это то, что меня зацепило! Увидела всю заявленную красоту. Автопутешествие было комфортным,
- ИИрина15 февраля 2024Босния и Сербия - две Балканские страны, которым нужно петь песни. За их нереальные природные красоты, за колоритные города, за
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Большое путешествие»
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