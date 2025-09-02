Найдено 3 тура в категории « Горы » в Белграде на русском языке, цены от €950. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 2 дня Персональное путешествие по Воеводине: сербский Афон и колоритные города Подняться на святую гору и крепость Петроварадин, изучить Сремски-Карловци, Суботицу и Нови-Сад Начало: Белград, место и время по договорённости «Вы узнаете, почему гряду Фрушка-Гора прозвали святой или сербским Афоном, и зайдёте в обители, сохранившие веру даже в период османского ига» €950 за всё до 6 чел. На машине 2 дня Горы, монастыри и деревушки: индивидуальный тур по Западной Сербии Посетить древние обители и гончарную столицу, погулять меж колоритных домиков и насладиться природой Начало: Белград, место и время по договорённости «Полюбуетесь акварелями, нарисованными самой природой, — Овчарско-Кабларским ущельем и парком «Шарган — Мокра Гора»» €950 за всё до 6 чел. На машине 7 дней Балканский вояж: Сербия, Босния и Черногория с экскурсиями и дегустациями Увидеть главные места Белграда, Сараево и Будвы, отведать вина и посетить парк «Дурмитор» Начало: Аэропорт Белграда, 15:00. Возможно любое время вст... «После завтрака посетим национальный парк «Дурмитор» и прогуляемся по хвойному лесу к Чёрному озеру, окружённому горами» €1700 за человека Все туры Белграда

