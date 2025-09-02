Персональное путешествие по Воеводине: сербский Афон и колоритные города
Подняться на святую гору и крепость Петроварадин, изучить Сремски-Карловци, Суботицу и Нови-Сад
Начало: Белград, место и время по договорённости
«Вы узнаете, почему гряду Фрушка-Гора прозвали святой или сербским Афоном, и зайдёте в обители, сохранившие веру даже в период османского ига»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€950 за всё до 6 чел.
Горы, монастыри и деревушки: индивидуальный тур по Западной Сербии
Посетить древние обители и гончарную столицу, погулять меж колоритных домиков и насладиться природой
Начало: Белград, место и время по договорённости
«Полюбуетесь акварелями, нарисованными самой природой, — Овчарско-Кабларским ущельем и парком «Шарган — Мокра Гора»»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€950 за всё до 6 чел.
Балканский вояж: Сербия, Босния и Черногория с экскурсиями и дегустациями
Увидеть главные места Белграда, Сараево и Будвы, отведать вина и посетить парк «Дурмитор»
Начало: Аэропорт Белграда, 15:00. Возможно любое время вст...
«После завтрака посетим национальный парк «Дурмитор» и прогуляемся по хвойному лесу к Чёрному озеру, окружённому горами»
20 сен в 15:00
27 сен в 15:00
€1700 за человека
