Здраво, Сербия! Комфорт-тур с гастрономическими открытиями
Изучить Голубац и Манасию, промчать по Джердапу, отдохнуть на водах, перепробовать блюда и вина
Начало: Аэропорт Белграда, 12:00
«Насладимся и щедростью балканской природы: отдохнём на термальных источниках Сокобани, пролетим по Джердапскому ущелью на катере, спустимся к сталактитам и сталагмитам Ресавской пещеры, полюбуемся Серебряным озером»
12 сен в 12:00
13 сен в 08:00
124 721 ₽ за человека
В сказочную Боснию из Белграда: озёра, каньоны и дикие водопады - своей компанией
Увидеть мосты Вишеграда и Мостара, узнать историю Яйце и отдохнуть в источниках Баня-Луки
Начало: Белград, 7:00, любое место встречи по договорённос...
«Закончим в республике Сербской — осмотрим христианские святыни и заглянем на термальные источники»
26 авг в 07:00
29 авг в 07:00
от €1100 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Термальные источники»
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Туры на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 2 тура на 2026 год по теме «Термальные источники», 1 ⭐ отзыв, цены от 1100₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь