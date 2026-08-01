Найдено 2 тура в категории « Термальные источники » в Белграде на русском языке, цены от 1100 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 7 дней 1 отзыв Здраво, Сербия! Комфорт-тур с гастрономическими открытиями Изучить Голубац и Манасию, промчать по Джердапу, отдохнуть на водах, перепробовать блюда и вина Начало: Аэропорт Белграда, 12:00 «Насладимся и щедростью балканской природы: отдохнём на термальных источниках Сокобани, пролетим по Джердапскому ущелью на катере, спустимся к сталактитам и сталагмитам Ресавской пещеры, полюбуемся Серебряным озером» 124 721 ₽ за человека На машине 4 дня В сказочную Боснию из Белграда: озёра, каньоны и дикие водопады - своей компанией Увидеть мосты Вишеграда и Мостара, узнать историю Яйце и отдохнуть в источниках Баня-Луки Начало: Белград, 7:00, любое место встречи по договорённос... «Закончим в республике Сербской — осмотрим христианские святыни и заглянем на термальные источники» от €1100 за всё до 3 чел. Все туры Белграда

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Термальные источники» Самые популярные туры этой рубрики в Белграде Здраво, Сербия! Комфорт-тур с гастрономическими открытиями; В сказочную Боснию из Белграда: озёра, каньоны и дикие водопады - своей компанией. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2: Какие места ещё посмотреть в Белграде Белградская крепость; Музей Николы Теслы. 2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе: Сколько стоит тур в Белграде в августе 2026 Сейчас в Белграде в категории "Термальные источники" можно забронировать 2 тура от 1100 до 124 721. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5

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