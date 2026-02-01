Балканское трио: самое интересное в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине
Исследовать природные парки и древности, проехать на ретропоезде и увидеть дом дервишей
Начало: Аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от...
19 июн в 17:00
5 сен в 17:00
€1840 за человека
Здраво, Сербия! Комфорт-тур с гастрономическими открытиями и отелями с бассейном
Изучить Голубац и Манасию, промчать по Джердапу, отдохнуть на водах, перепробовать блюда и вина
Начало: Аэропорт Белграда, 12:00
22 мар в 12:00
7 мая в 12:00
119 000 ₽ за человека
Индивидуальное знакомство с Сербией: нацпарк «Тара», Златибор и деревня, созданная Эмиром Кустурицей
Полюбоваться горными панорамами, погулять по Дрвенграду и осмотреть декорации для съёмок
Начало: Белград, 8:00
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
€720
€799 за всё до 3 чел.
