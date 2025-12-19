На этой увлекательной прогулке вы откроете для себя историческое и культурное сердце Нови-Сада. Увидите уникальные архитектурные памятники — Адамовичеву палату, Ратушу, церковь Имени Марии. Погрузитесь в атмосферу Старого города и услышите интересные истории. И конечно, почувствуете дух сербской столицы Воеводины.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Начнём у синагоги — величественного эклектичного здания с элементами мавританской архитектуры.

Пройдём к Адамовичевой палате, где можно рассмотреть старинный фасад и изящные детали.

А затем — к Менратовой палате — утончённому памятнику венгерской сецессии, каждая линия и орнамент которого напоминают о времени расцвета Нови-Сада.

Затем вы увидите Ратушу — место, где принимались важнейшие решения города, церковь Имени Марии с высокой шпилевой башней и витражами и Епископский двор.

Закончим в Дунавском парке, зелёном сердце города, где можно замедлиться, полюбоваться отражениями старинных зданий в воде и сделать красивые фотографии на память.

Организационные детали