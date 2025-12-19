На этой увлекательной прогулке вы откроете для себя историческое и культурное сердце Нови-Сада. Увидите уникальные архитектурные памятники — Адамовичеву палату, Ратушу, церковь Имени Марии. Погрузитесь в атмосферу Старого города и услышите интересные истории. И конечно, почувствуете дух сербской столицы Воеводины.
Описание экскурсии
Начнём у синагоги — величественного эклектичного здания с элементами мавританской архитектуры.
Пройдём к Адамовичевой палате, где можно рассмотреть старинный фасад и изящные детали.
А затем — к Менратовой палате — утончённому памятнику венгерской сецессии, каждая линия и орнамент которого напоминают о времени расцвета Нови-Сада.
Затем вы увидите Ратушу — место, где принимались важнейшие решения города, церковь Имени Марии с высокой шпилевой башней и витражами и Епископский двор.
Закончим в Дунавском парке, зелёном сердце города, где можно замедлиться, полюбоваться отражениями старинных зданий в воде и сделать красивые фотографии на память.
Организационные детали
- Все объекты мы осматриваем снаружи
- Экскурсия полностью пешеходная, предусмотрены удобные остановки и фотопаузы
- В конце экскурсии вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Белграде, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями
- Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в среду и воскресенье в 15:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в синагогу
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Нови-Саде
Провели экскурсии для 88467 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
