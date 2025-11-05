Идём со мной! В лёгкой неформальной обстановке я расскажу и покажу много интересного — и вы не начнёте зевать.
Увидите главные достопримечательности и скрытые уголки, услышите об истории города и его значимых жителях. Узнаете, откуда уже 130 лет управляют Нови-Садом и что же на самом деле означает его название.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Самое старое культурное и научное учреждение Сербии, где когда-то был дом для сирот и первая кафана.
- Дворец, иконостас в котором расписал русский художник.
- Шикарный магазин Нови-Сада, где ощущаешь себя членом королевской семьи.
- Самый старый общественный памятник времён Австро-Венгрии.
- Уютный двор, где под ногами кладбище.
- Необычное кафе, в котором можно бежать по рельсам.
И узнаете:
- Что даёт статус вольного королевского города.
- Где найти первое письменное название Нови-Сада на сербском.
- Какую средневековую картину представляла собой главная площадь.
- Почему в Австро-Венгрии создавали православные памятники.
- Откуда король Александр I Карагеоргиевич обращался к гражданам Нови-Сада в 1919 году.
- Где сегодня мог бы находиться самый старый сербский театр.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Матице Српске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Нови-Саде
Провела экскурсии для 116 туристов
Привет, любители «живых» экскурсий! Меня зовут Инна, я копирайтер, журналист, исследователь Сербии. Впервые я побывала на Балканах в 2011 году, и сразу в качестве кумы на сербской свадьбе. Вернулась абсолютно
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
5 ноя 2025
Интересная экскурсия с Инной, влюбленной в Сербию, Нови Сад и в свою работу. Город небольшой, но богат историческими местами и событиями. Есть что посмотреть и просто погулять. Стоит посвятить городу целый день.
А
Антон
25 окт 2025
25 октября 2025 года были на экскурсии в городе Нови Сад. Гид Инна чётко объяснила, как добраться, поскольку мы первый раз в Сербии. Очень понравился город,в том числе благодаря увлекательной и структурированной подаче материала экскурсоводом Инной! Знакомство с Нови Садом удалось!!! 👍
Н
Наталья
21 окт 2025
Хочу поблагодарить Инну за отличное сопровождение довольно требовательной группы. Все участники остались довольны прогулкой, атмосферой и рассказом. Отдельное спасибо за дополнительную помощь в организации путешествия и готовность идти на встречу в деталях.
Гида крайне рекомендую!
Марина
16 окт 2025
Прекрасная экскурсия по историческому центру города. За два часа узнали много интересного. Получили ответы на все свои вопросы. Влюбились в город еще сильнее)) Спасибо позитивной и профессиональной Инне! Смело всем рекомендуем. Сами обязательно обратимся в следующий раз.
Анастасия
7 окт 2025
У нас был всего один день, чтобы посмотреть Нови-Сад, и мы рады, что сделали это в компании Инны. Гид показала не только основные достопримечательности, но и завела во дворики, у каждого из которых своя история. Экскурсия сопровождалась архивными фотографиями, поэтому интересно было сравнить город тогда и сейчас. Мы остались довольны, спасибо!
А
Айдын
30 сен 2025
Все было отлично, рекомендую)
Светлана
14 сен 2025
Отличная экскурсия с Инной с прекрасной прогулкой по Нови-Сад.
Рекомендуем.
А
Анастасия
10 авг 2025
Инна - прекрасный экскурсовод, искренне любящий свой город и его историю. Рассказывает много и интересно, отвечает на каверзные вопросы, показывает исторические рисунки и фотографии, подстраивает маршрут под интересы и местоположение туристов. Приеду еще, на другие экскурсии.
Наталья
3 авг 2025
Нескучно - это точно!
Экскурсия "Нескучный Нови Сад" полностью оправдала свое название! Это был не просто сухой пересказ дат и фактов, а живое, увлекательное и очень душевное погружение в город.
Наш гид,
Y
Yulia
26 июл 2025
Отличная экскурсия - даже для тех, кто, как мы, был в Нови-Саде уже далеко не первый раз. Понравилась подача материала через истории людей, тайминг был идеальный, информации ровно столько, чтобы
А
Антон
19 июл 2025
Очень классная экскурсия!
