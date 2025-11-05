Ю Юлия Интересная экскурсия с Инной, влюбленной в Сербию, Нови Сад и в свою работу. Город небольшой, но богат историческими местами и событиями. Есть что посмотреть и просто погулять. Стоит посвятить городу целый день.

А Антон 25 октября 2025 года были на экскурсии в городе Нови Сад. Гид Инна чётко объяснила, как добраться, поскольку мы первый раз в Сербии. Очень понравился город,в том числе благодаря увлекательной и структурированной подаче материала экскурсоводом Инной! Знакомство с Нови Садом удалось!!! 👍

Н Наталья Хочу поблагодарить Инну за отличное сопровождение довольно требовательной группы. Все участники остались довольны прогулкой, атмосферой и рассказом. Отдельное спасибо за дополнительную помощь в организации путешествия и готовность идти на встречу в деталях.

Гида крайне рекомендую!

Марина Прекрасная экскурсия по историческому центру города. За два часа узнали много интересного. Получили ответы на все свои вопросы. Влюбились в город еще сильнее)) Спасибо позитивной и профессиональной Инне! Смело всем рекомендуем. Сами обязательно обратимся в следующий раз.

Анастасия У нас был всего один день, чтобы посмотреть Нови-Сад, и мы рады, что сделали это в компании Инны. Гид показала не только основные достопримечательности, но и завела во дворики, у каждого из которых своя история. Экскурсия сопровождалась архивными фотографиями, поэтому интересно было сравнить город тогда и сейчас. Мы остались довольны, спасибо!

А Айдын Все было отлично, рекомендую)

Светлана Отличная экскурсия с Инной с прекрасной прогулкой по Нови-Сад.

Рекомендуем.

А Анастасия Инна - прекрасный экскурсовод, искренне любящий свой город и его историю. Рассказывает много и интересно, отвечает на каверзные вопросы, показывает исторические рисунки и фотографии, подстраивает маршрут под интересы и местоположение туристов. Приеду еще, на другие экскурсии.

Экскурсия "Нескучный Нови Сад" полностью оправдала свое название! Это был не просто сухой пересказ дат и фактов, а живое, увлекательное и очень душевное погружение в город.

Экскурсия "Нескучный Нови Сад" полностью оправдала свое название! Это был не просто сухой пересказ дат и фактов, а живое, увлекательное и очень душевное погружение в город.

Наш гид, Инна, настоящий профессионал и фанат Нови Сада. Благодаря ей мы узнали, как был основан город, как он выглядел в старинные времена, как была устроена жизнь в то время. Познакомились с историческим центром города, увидели самое старое здание из сохранившихся. Услышали много интересных историй о жителях города. Подача информации легкая, с юмором, но без потери глубины. Чувствовалось, что гид любит город и хочет, чтобы его полюбили и мы. Прогулка была в комфортном темпе. Однозначно рекомендую! Нескучно - это точно!

Отличная экскурсия - даже для тех, кто, как мы, был в Нови-Саде уже далеко не первый раз. Понравилась подача материала через истории людей, тайминг был идеальный, информации ровно столько, чтобы хватило уложить в голове. А ещё Инна, зная, что мы придём с 4-леткой, специально позаботилась о том, чтобы на остановках ребёнку не было скучно - взяла мелки и маленькие игрушки. Очень рекомендую - отличный способ провести день в Нови-Саде и выйти за пределы обычных маршрутов по центральным улицам и русским кафешкам:)