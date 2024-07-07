1 чел.
По популярности
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Нови-Сад: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Нови-Сада, прогуляйтесь по центральной площади, оцените архитектуру и узнайте удивительные факты о городе
Начало: В центре Нови-Сада
Завтра в 10:30
11 июля в 10:30
€45 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
Вас ждёт уникальная прогулка по Нови-Саду: Собор Девы Марии, Владичанский двор, набережная Дуная и атмосферные улочки города
Начало: По договоренности
16 июля в 09:00
17 июля в 09:00
€50 за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Фрушка-Гора: больше, чем гора - индивидуальная экскурсия из Нови-Сада
Фрушка-Гора - это не просто гора, а целый национальный парк с археологическими памятниками и природными красотами. Пройдите по тропам и насладитесь видами
Завтра в 09:00
11 июля в 09:00
€40 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван7 июля 2024Прекрасная экскурсия! Виталий очень хорошо знает город, все его уголки и их тайны. Он рассказал много удивительных историй о городе, это было увлекательно и познавательно. Всем рекомендую!
- ООльга7 июля 2024Это была лучшая идея найти гида в городе Нови-Сад, находясь в Белграде, минуя многочасовые экскурсии на машине. Вадим мгновенно помог
- ЛЛюдмила7 июля 2024Экскурсия очень интересная и насыщенная. Виталий, несмотря на то, что не серб и не родился в городе, знает о городе
- ССветлана2 июля 2024Экскурсия превзошла наши ожидания с самой первой и до последней минуты. Виталий пришел к нам в отель, чтобы мы не искали
- NNatalia27 июня 2024Большое спасибо за экскурсию. Все было отлично
- ЮЮлия19 июня 2024Это был лучший гид за время нашего путешествия по Балканам! Виталий очень увлеченный и любящий свое дело проводник. Он учитывал
- KKonstantin19 июня 2024Вадим провел для нас удивительную экскурсию. Откликнулся оперативно. Эксурсия Вадима продумана до мелочей и очень познавательнаи он действительно всем сердцем
- ССергей16 июня 2024Экскурсия на Фрушку гору. До экскурсии Виталий уточнил у нас куда бы мы хотели сходить, так как интересные объекты раскиданы по
- ЮЮлия28 мая 2024Благодарим Виталия за такую интересную экскурсию по Фрушка Горе! Виталий тщательно продумал маршрут, провел в невероятные по красоте места, которые невозможно было
Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Нови-Саду в июле 2024
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