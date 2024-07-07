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наши пожелания, корректировал маршрут и показывал такие места, до которых не то, чтобы мы сами не добрались - ни один гид бы не провел. Мы успели всю программу и даже больше (секретные места, о которых не пишут в туристических справочниках). К тому же Виталий добрый, чуткий и деликатный человек. В его компании чувствуешь себя легко и непринужденно. Очень рекомендую его в качестве гида!!