Экскурсии выходного дня в Нови-Саде

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Нови-Саде на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Нови-Сад
🚶 Пешая
24 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Нови-Сад: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Нови-Сада, прогуляйтесь по центральной площади, оцените архитектуру и узнайте удивительные факты о городе
Начало: В центре Нови-Сада
Завтра в 10:30
11 июля в 10:30
45 за всё до 4 чел.
Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
🚶 Пешая
58 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
Вас ждёт уникальная прогулка по Нови-Саду: Собор Девы Марии, Владичанский двор, набережная Дуная и атмосферные улочки города
Начало: По договоренности
16 июля в 09:00
17 июля в 09:00
50 за всё до 5 чел.
Фрушка-Гора: больше, чем гора
🚶 Пешая
5 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Фрушка-Гора: больше, чем гора - индивидуальная экскурсия из Нови-Сада
Фрушка-Гора - это не просто гора, а целый национальный парк с археологическими памятниками и природными красотами. Пройдите по тропам и насладитесь видами
Завтра в 09:00
11 июля в 09:00
40 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    7 июля 2024
    Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
    Прекрасная экскурсия! Виталий очень хорошо знает город, все его уголки и их тайны. Он рассказал много удивительных историй о городе, это было увлекательно и познавательно. Всем рекомендую!
  • О
    Ольга
    7 июля 2024
    Знакомьтесь, Нови-Сад
    Это была лучшая идея найти гида в городе Нови-Сад, находясь в Белграде, минуя многочасовые экскурсии на машине. Вадим мгновенно помог
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    сориентироваться в незнакомом городе, помог купить билеты на комфортный поезд и через час мы уже были на месте. Встретил, показал Нови-сад с наилучшей стороны при этом, ориентируясь на наши интересы, отступали от маршрута. Удалось посетить музей. Это было приятно. Прекрасный день в компании профессионального гида. Спасибо, что поделились своими знаниями истории и любовью к городу.

  • Л
    Людмила
    7 июля 2024
    Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
    Экскурсия очень интересная и насыщенная. Виталий, несмотря на то, что не серб и не родился в городе, знает о городе
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    все! Поверьте, ни один местный не знает столько (я узнавала)). Виталий изучил историю буквально каждого дома, памятника, картины, знает потайные дворики и неочевидные тропы. И с удовольствием делится своими знаниями. Я в восторге, когда приеду снова- с радостью поеду с ним еще на другие экскурсии. Важно- при организации экскурсии учитываются особенности экскурсанта - предпочтения по маршруту, темпу, месту размещения в городе (для старта и окончания), что добавляет комфорта. Спасибо, Виталий💝

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  • С
    Светлана
    2 июля 2024
    Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
    Экскурсия превзошла наши ожидания с самой первой и до последней минуты. Виталий пришел к нам в отель, чтобы мы не искали
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    точку встречи в незнакомом городе. Был пунктуален и доброжелательный. Наметил прекрасный маршрут. Интерес Виталия к истории города и фактам наполнял всю нашу экскурсию. Мы увидели все важное в городе были и на крепости и в синагоге в церквях и в парке. Виталий профессионал и прекрасный человек. Были рады провести чудесный день вместе с ним в прекрасном городе Нови Сад! Незабываемо. Спасибо Виталий!!!

  • N
    Natalia
    27 июня 2024
    Знакомьтесь, Нови-Сад
    Большое спасибо за экскурсию. Все было отлично
  • Ю
    Юлия
    19 июня 2024
    Фрушка-Гора: больше, чем гора
    Это был лучший гид за время нашего путешествия по Балканам! Виталий очень увлеченный и любящий свое дело проводник. Он учитывал
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    наши пожелания, корректировал маршрут и показывал такие места, до которых не то, чтобы мы сами не добрались - ни один гид бы не провел. Мы успели всю программу и даже больше (секретные места, о которых не пишут в туристических справочниках). К тому же Виталий добрый, чуткий и деликатный человек. В его компании чувствуешь себя легко и непринужденно. Очень рекомендую его в качестве гида!!

  • K
    Konstantin
    19 июня 2024
    Знакомьтесь, Нови-Сад
    Вадим провел для нас удивительную экскурсию. Откликнулся оперативно. Эксурсия Вадима продумана до мелочей и очень познавательнаи он действительно всем сердцем
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    любит этот город и хорошо его знает. Мы посмотрели и узнали очень много, но совершенно не устали в процессе. Также отдельная благодарность за рекомендацию ресторана с гуляшом на вечер, это был один из лучших ужинов в Новом Саде. Всем очень рекомендую экскурсии с Вадимом.

  • С
    Сергей
    16 июня 2024
    Фрушка-Гора: больше, чем гора
    Экскурсия на Фрушку гору. До экскурсии Виталий уточнил у нас куда бы мы хотели сходить, так как интересные объекты раскиданы по
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    разным частям национального парка. Мы выбрали озеро, которое образовалось на месте карьера, и его окрестности. Виталий учёл наши пожелания и провел нас малоизвестным, но оптимальным маршрутом к смотровым площадкам на разных высотах, с которых открывались великолепные виды на озеро с голубой водой. Мы прошли и по туристическим пешеходным тропам, побывали на смотровой вышке с панорамным видом на Нови Сад, также и на других объектах. На протяжении всей экскурсии Виталий рассказывал нам интересные факты из истории Фрушки горы, Нови Сада и Сербии в целом. Спасибо Виталию, экскурсия нам очень понравилась и было очень приятно познакомиться с таких интересным и знающим человеком!

    Экскурсия на Фрушку горуЭкскурсия на Фрушку горуЭкскурсия на Фрушку гору
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    Фрушка-Гора: больше, чем гора
    Благодарим Виталия за такую интересную экскурсию по Фрушка Горе! Виталий тщательно продумал маршрут, провел в невероятные по красоте места, которые невозможно было
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    бы обнаружить без опытного гида, а также поделился обширными знаниями по истории и культуре Балканских стран. Благодаря эрудиции и энтузиазму Виталия экскурсия получилась очень увлекательной!

Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Нови-Саду в июле 2024
Сейчас в Нови-Саде в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 50. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Нови-Саде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 87 ⭐ отзывов, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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