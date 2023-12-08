Знакомьтесь - Нови-Сад

Индивидуальная экскурсия в Нови-Саде

Увидеть главное в городе за 2 часа и понять, почему на рыбном рынке нет рыбы

Добро пожаловать в Нови-Сад! Вы увидите всё самое важное — примеры югославского брутализма, набережную Дуная и главную художественную галерею страны. Полюбуетесь архитектурой особняков 18 века и зайдёте в потайные внутренние дворики.

Узнаете, почему город выглядит именно так, как выглядит, и почему именно он — культурная столица Сербии.
Знакомьтесь - Нови-Сад
Знакомьтесь - Нови-Сад
Знакомьтесь - Нови-Сад
Знакомьтесь - Нови-Сад
Знакомьтесь - Нови-Сад
Знакомьтесь - Нови-Сад
Знакомьтесь - Нови-Сад
Знакомьтесь - Нови-Сад
Знакомьтесь - Нови-Сад
Знакомьтесь - Нови-Сад
Знакомьтесь - Нови-Сад
Знакомьтесь - Нови-Сад

Описание

Что вас ожидает

Вы пройдёте по центральной площади и узнаете, почему из-за исторического контекста здесь стоит именно католическая церковь. Полюбуетесь купеческими особняками 18 и 19 веков на пешеходной улице и уютными внутренними двориками. Побываете на рыбном рынке, где проходят ночные базары и нет рыбы.

А ещё увидите:

  • Кафедральный православный собор с алтарём, который расписывал самый известный сербский художник Пая Йованович
  • Музей Воеводины, где вы по желанию осмотрите уникальные позолоченные римские шлемы
  • Памятник жертвам фашизма на набережной Дуная
  • Панорамный вид на крепость Петроварадин и заброшенный ж/д туннель, по которому мы, если захотите, пройдём
  • Галерею Матицы Сербской — главную художественную галерею Сербии
  • Памятник русской балерине возле национального театра

Организационные детали

  • Внутрь церквей, соборов и музеев заходим по желанию. Входные билеты в музеи — около €2/шт.
  • Маршрут можно изменить по вашему желанию

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Нови-Сада
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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