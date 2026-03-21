Добро пожаловать в Нови-Сад! Здесь вы увидите примеры югославского брутализма, прогуляетесь по набережной Дуная и посетите главную художественную галерею страны. Полюбуетесь архитектурой особняков 18 века и зайдёте в потайные внутренние

дворики. Узнаете, почему город выглядит именно так, как выглядит, и почему именно он - культурная столица Сербии. Также вас ждёт рассказ о католической церкви в центре города, знаменитом сербском художнике, расписывавшем алтарь православного собора, и многом другом

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Нови-Саде - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, а погода позволяет комфортно гулять по улицам и наслаждаться видами. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить город, когда температура умеренная, а туристов меньше. Зимой экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать холодную погоду и сокращённый световой день.

Сейчас август — это идеальное время.