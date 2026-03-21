Добро пожаловать в Нови-Сад! Здесь вы увидите примеры югославского брутализма, прогуляетесь по набережной Дуная и посетите главную художественную галерею страны. Полюбуетесь архитектурой особняков 18 века и зайдёте в потайные внутренние
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 🎨 Главная художественная галерея
- 🏰 Петроварадинская крепость
- 🌊 Набережная Дуная
- 🕵️♂️ Потайные дворики
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии в Нови-Саде - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, а погода позволяет комфортно гулять по улицам и наслаждаться видами. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить город, когда температура умеренная, а туристов меньше. Зимой экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать холодную погоду и сокращённый световой день.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Петроварадинская крепость
- Набережная Дуная
- Галерея Матицы Сербской
- Центральная площадь
- Католическая церковь
- Купеческие особняки
Описание экскурсии
Вы пройдёте по центральной площади и главным улицам, оцените купеческие особняки 18 и 19 веков и уютные дворики, насладитесь видом Дуная и Петроварадинской крепости. А я расскажу:
- Почему в центре города стоит католическая церковь, хотя Нови-Сад — не центр католичества
- Какой известный сербский художник расписывал алтарь кафедрального православного собора
- Что случается по ночам на рыбном рынке и почему тут нет рыбы
- Почему галерея Матицы Сербской — главная художественная галерея страны
- Как на набережной Дуная появился прогрессивный памятник жертвам фашизма
- Как русская балерина-эмигрантка повлияла на появление балета в Сербии
И многое другое!
Организационные детали
- Внутрь церквей, соборов и музеев заходим по желанию — экскурсию можно продлить. Входные билеты в музеи — около €2/шт.
- Маршрут можно изменить по вашему желанию
- Экскурсию для вас проведёт одни из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Нови-Сада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов в Нови-Саде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1016 туристов
Вас приветствует маленькая и дружная команда гидов, живущая в разных странах и состоящая из Вадима и Иры (Мадрид), Елены и Ольги (Нови-Сад) Вадим — историк по образованию, гид по призванию. Всегда
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 109 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Дата посещения: 12 мар 2026
Экскурсия прошла превосходно! Елена Алексеева очень много и живо рассказала про Нови-Сад.
Все прошло в формате общения/обсуждения, что сделало экскурсию про красивый и богатый историей город еще более увлекающей.
Все прошло в формате общения/обсуждения, что сделало экскурсию про красивый и богатый историей город еще более увлекающей.
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Экскурсию для нас проводила Ольга. И нам повезло. Давно не были на такой душевной, содержательной и какой-то домашней экскурсии. Сложилось впечатление, что мы приехали к старому другу, а он водит
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Г
Экскурсия - полный восторг! Экскурсовод Ольга - профессионал своего дела, человек глубоко разбирающийся в истории и культуре и очень заинтересованный в своём деле. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Интересно, познавательно и с душой! Спасибо огромное!!!
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Были с Еленой на экскурсии по Нови Сад. Остались в полном восторге! Это лучший наш гид за последнее время. Сразу понимаешь, что общаешься с умным и образованным человеком, с которым можно поговорить на любые темы и тебе будет абсолютно комфортно. Экскурсия длилась почти 3 часа, но вообще не хотелось расставаться с Еленой))) Всем рекомендую данного гида!
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Т
Увлекательная и насыщенная прогулка с замечательным гидом Ольгой! Во время экскурсии Ольга показала много примечательных мест, рассказала не только об исторических особенностях развития города, соответственно и достопримечательностях, но и о
+1
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И
Елена провела нам две экскурсии (Суботица и Новый Сад) - нам всё безумно понравилось, время пролетело незаметно! Мы узнали очень много интересных фактов об истории, архитектуре и жизни городов - всё подавалось в очень легкой и интересной форме, за что отдельная благодарность! Очень рекомендуем именно этого экскурсовода.
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