Вадим — ваш гид в Нови-Саде

Всем привет! Меня зовут Вадим, я постоянно живу в Нови-Саде с февраля 2022 года, провожу зимы здесь с 2018 года, но впервые посетил его ещё в студенчестве. Так проникся, что, когда вырос, купил квартиру в минуте от дома, в котором когда-то жил Эйнштейн!:) Историк по образованию, гид по призванию, я больше года провожу экскурсии по главным художественным галереям города, знакомя гостей с сербским искусством. И, разумеется, с удовольствием показываю любимый Нови-Сад на моих прогулках!

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