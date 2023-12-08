Увидеть главное в городе за 2 часа и понять, почему на рыбном рынке нет рыбы
Добро пожаловать в Нови-Сад! Вы увидите всё самое важное — примеры югославского брутализма, набережную Дуная и главную художественную галерею страны. Полюбуетесь архитектурой особняков 18 века и зайдёте в потайные внутренние дворики.
Узнаете, почему город выглядит именно так, как выглядит, и почему именно он — культурная столица Сербии.
Узнаете, почему город выглядит именно так, как выглядит, и почему именно он — культурная столица Сербии.
Описание
Что вас ожидает
Вы пройдёте по центральной площади и узнаете, почему из-за исторического контекста здесь стоит именно католическая церковь. Полюбуетесь купеческими особняками 18 и 19 веков на пешеходной улице и уютными внутренними двориками. Побываете на рыбном рынке, где проходят ночные базары и нет рыбы.
А ещё увидите:
- Кафедральный православный собор с алтарём, который расписывал самый известный сербский художник Пая Йованович
- Музей Воеводины, где вы по желанию осмотрите уникальные позолоченные римские шлемы
- Памятник жертвам фашизма на набережной Дуная
- Панорамный вид на крепость Петроварадин и заброшенный ж/д туннель, по которому мы, если захотите, пройдём
- Галерею Матицы Сербской — главную художественную галерею Сербии
- Памятник русской балерине возле национального театра
Организационные детали
- Внутрь церквей, соборов и музеев заходим по желанию. Входные билеты в музеи — около €2/шт.
- Маршрут можно изменить по вашему желанию
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Нови-Сада
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваш гид в Нови-Саде
Всем привет! Меня зовут Вадим, я постоянно живу в Нови-Саде с февраля 2022 года, провожу зимы здесь с 2018 года, но впервые посетил его ещё в студенчестве. Так проникся, что, когда вырос, купил квартиру в минуте от дома, в котором когда-то жил Эйнштейн!:) Историк по образованию, гид по призванию, я больше года провожу экскурсии по главным художественным галереям города, знакомя гостей с сербским искусством. И, разумеется, с удовольствием показываю любимый Нови-Сад на моих прогулках!
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