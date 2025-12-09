Найдено 3 экскурсии в категории « Набережная » в Галле на русском языке, цены от $129. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 12 часов Индивидуальная до 2 чел. Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона из Галле За 1 день посетить город-дворец на Львиной скале, Золотой храм Дамбулла и храм Зуба Будды в Канди Начало: По месту вашего проживания «А снаружи полюбуемся рукотворным озером, на берегу которого стоит храм» $500 за всё до 2 чел. На машине 10 часов Индивидуальная до 2 чел. По лучшим пляжам юга Шри-Ланки Попробовать выбрать из них самый красивый - и признать, что это невозможно «Берег поделен на 2 части скалой Parrot rock, с вершины которой открывается шикарный вид на океан» $399 за всё до 2 чел. На лодке 4 часа Водная прогулка Навстречу китам: морское приключение у берегов Шри-Ланки Обитатели Индийского океана и природа без фильтров Начало: У вашего отеля «Мы покидаем берег и отправляемся на встречу с самыми крупными морскими обитателями планеты, лёгкому бризу и завораживающему виду на бескрайнюю водную гладь» Расписание: в понедельник в 08:00 $129 за человека Другие экскурсии Галле

