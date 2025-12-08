Наблюдение за китами — захватывающее занятие, доступное на Шри-Ланке с ноября по апрель. Мы выйдем в открытые воды Индийского океана, сделаем остановки для фото, поговорим о флоре и фауне и, если повезёт, встретим морских гигантов.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание водной прогулки

Выход в открытый Индийский океан на большом и надёжном катере. Мы покидаем берег и отправляемся на встречу с самыми крупными морскими обитателями планеты, лёгкому бризу и завораживающему виду на бескрайнюю водную гладь.

Наблюдение за китами и дельфинами, мигрирующих вдоль побережья Шри-Ланки. Здесь можно увидеть гигантских синих китов и игривых дельфинов, которые часто сопровождают катер.

Знакомство с морской фауной. Если улыбнётся удача, вы встретите морских черепах и редких птиц. А также узнаете интересные факты о китах, их поведении и экологии Индийского океана.

Организационные детали