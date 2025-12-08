Наблюдение за китами — захватывающее занятие, доступное на Шри-Ланке с ноября по апрель.
Мы выйдем в открытые воды Индийского океана, сделаем остановки для фото, поговорим о флоре и фауне и, если повезёт, встретим морских гигантов.
Описание водной прогулки
Выход в открытый Индийский океан на большом и надёжном катере. Мы покидаем берег и отправляемся на встречу с самыми крупными морскими обитателями планеты, лёгкому бризу и завораживающему виду на бескрайнюю водную гладь.
Наблюдение за китами и дельфинами, мигрирующих вдоль побережья Шри-Ланки. Здесь можно увидеть гигантских синих китов и игривых дельфинов, которые часто сопровождают катер.
Знакомство с морской фауной. Если улыбнётся удача, вы встретите морских черепах и редких птиц. А также узнаете интересные факты о китах, их поведении и экологии Индийского океана.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер от вашего отеля и обратно, поездка на катере
- Отдельно по желанию оплачиваются напитки и еда на борту, а также трансфер с дальних курортов: Тангалла, Панадура — $25 за чел, Маунт Лавиния — $38 за чел.
- Будьте готовы к тому, что вероятность увидеть китов близко составляет около 10%. Мы не можем гарантировать появление морских обитателей — это зависит от природы и погодных условий
- В случае, если киты и другие животные не появятся, оплата за экскурсию не возвращается
- На лодке вместе с вами может быть до 80 человек
в понедельник в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$129
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Галле
Провела экскурсии для 3636 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Берём на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.
