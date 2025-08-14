Благодарим за отличную поездку по острову. Интересный маршрут и оптимальное передвижение. Благодарим нашего гида Тисара за то что показали и рассказывали максимально много чего! Перемещение было максимально комфортным на протяжении всей поездки. Всем рекомендую!
Были на экскурсии "Визитные карточки Шри-Ланки: форт Галле, речное сафари и черепахи". Отличная экскурсия, отличная организация, комфортная машина, все очень читать дальше
мобильно и в тоже время спокойно. Наш гид Шамми - прекрасный собеседник, подстроился под наши пожелания, огромное ему спасибо. Благодарим команду, водителя и Шамми. Экскурсию и гида, однозначно, рекомендуем.
Были на экскурсии - очень понравилось. Грамотно организован маршрут, наш гид Удаянга прекрасно говорил по русски, рассказывал много интересных фактов и отвечал на все наши вопросы. Рекомендую экскурсию тем, кто на Шри Ланке впервые.
Спасибо большое Мише, организатору и исполнителю тура «Визитные карточки Шри-Ланки: форт Галле, речное сафари и черепахи» за прекрасный день! Для читать дальше
нашей компании из 4 человек был представлен комфортабельный с кондиционером минивэн Тойота. Миша приехал за нами даже ранее оговоренного времени. Во всех точках нас уже ждали, все отлично организовано! В ходе речного сафари по реке Мадху особенно завораживающе было проплыть по лабиринтам мангровых лесов, увидеть обитателей (крабов, крокодильчиков, варанов, бакланов) и посетить буддийский храм! Затем мы посмотрели, где добывают, обрабатывают лунный камень и делают из него украшения! При желании в ювелирном магазине можно их купить или заказать изготовление из имеющихся камней! Нам кольцо и серьги доставили на следующий день прямо в отель! Далее по программе Памятник жертвам цунами в 2004 году! Конечно невероятная трагедия для страны! По желанию далее аюрведический сад, где расскажут и покажут, как растут известные только по названиям растения (корица, черный перец, имбирь, ананас и множество других), там же можно сделать аюрведический массаж. По пути заехали на чайную плантацию. Мы еще попросили завезти нас в магазин чая, где сразу купили все что надо. Заезжали еще на черепашью ферму, где не только выращивают черепах, но и лечат пострадавших. Особенно черепахи страдают от того, что заглатывают полиэтиленовые мешки! Затем нас удалось на пляже Хиккадувы покормить гигантскую черепаху! Конечно таких желающих было много, но из наших рук она поела водоросли! Это восторг! И последняя точка нашего путешествия - голландский форт в Галле! Восхищает, что с 1588 года эта крепость выдерживает любые цунами! Очень красивые виды открываются со стен крепости, особенно на закате! Тур рассчитан был с 08.00 до 17.00. Но так как мы заезжали во все запланированные точки, обедали в прекрасном ресторане в Хикке (лобстеры вкуснейшие и недорогие), вернулись в отель в 19.00. В этом прелесть индивидуального тура! Еще раз спасибо Мише! Хорошее знание русского языка, любовь к своей стране, к России и россиянам подкупает! Очень доброжелательный, внимательный и заботливый гид! День своего рождения потратил на туристов! Очень рекомендуем!!!
Благодарю за прекрасно поеденное время, отличная экскурсия: интересная, познавательная. Мы жили далеко от места проведения экскурсии, кажется проехали пол острова) читать дальше
речное сафари утром, когда нет еще много туристов, удалось посмотреть на крокодильчиков, обезьян которые прыгают по мангровым деревьям, еще много живности. В черепах я просто влюбилась, насмотрелись и позже даже покормили их) форт в европейском стиле, погулять пофоткаться, очень атмосферно)) и еще много всего интересного!!!
Мы остались крайне довольны тем, что выбрали Ольгу и Максима. Во-первых, у нас был запрос немного изменить маршрут - забрать из читать дальше
Эллы и высадить в Тангалле - это учли и по таймингу мы идеально вписались. Во-вторых, сама Яла - мы увидели леопарда дважды, слонов, аллигаторов, крокодилов, оленей, буйволов, варанов, множество птиц - и как будто нашм провожатые по парку поняли, что нам нравится, когда меньше людей, и максимально это реализовали. Мы восхитительно провели время и однозначно рекомендуем не только эту экскурсию, но и отдельно организаторов.
ОТЛИЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ! ГИД ЛУЧШИЙ ИЗ ВСЕХ! УДИВЛЯЕТ ПРОФЕССИАНАЛИЗМ ВОДИТЕЛЯ,ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ТРАНСПОРТА. ВСЕ БЕЗОПАСТНО И УДОБНО. ОЧЕНЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ! ПОНРАВИЛОСЬ ВСЕ,МИЛЫЕ КРОКОДИЛЬЧИКИ НА читать дальше
РЕЧНОМ САФАРИ! ВСЕ СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ОЧЕНЬ ДРУЖЕЛЮБНЫЕ И ВНИМАТЕЛЬНЫЕ! ПЕДИКЮР С РЫБКАМИ ФОСХИТИТЕТЕЛЬНЫЙ! СЕРВИС АБСОЛЮТНО НЕНАВЯЗЧИВО, МОЖНО ВЫБРАТЬ НА СВОЕ УСМОТРЕНИЕ ЧЕРЕПАХОВАЯ ФЕРМА ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО! ПОНРАВИЛОСЬ БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ ФОРТ ГАЛЛЕ ЕЩЕ ОДНА УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА ДЛЯ НАС В ШРИ ЛАНКЕ! ПОРАЗИЛА ЧИСТОТА! А РЕСТОРАНЫ ДОЯ ОБЕДА,ПРОСТО ОТЛИЧНЫЕ! ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТУРИСТАМ,ПРИВЛЕКАЕТ,И ХОЧЕТСЯ ШРИ ЛАНКУ ПОСЕТИТЬ ЕЩЕ РАЗ! ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!!!
Мы забронировали экскурсию на 30 декабря на 7 человек, но в связи с тем что заболели дети, попросили организатора перенести читать дальше
экскурсию на 2 января, за что очень благодарны организатору, формат экскурсии индивидуальный, поэтому везде были только своей семьей что очень удобно, никого не надо ждать, на лодке увидели очень много животных, маленькие черепашки на ферме просто прелесть, 3-4 дневных черепашек можно потрогать, увидели шахту где добывают лунный камень, в целом очень насыщенная экскурсия, лайтовая для детей и пожилых людей, поесть тоже остановились по нашему запросу где отличные морепродукты, спасибо большое за прекрасно проведенное время!
Экскурсия прошла на отлично. Просили немного скорректировать маршрут: убрать из него, то что уже видели и заменить на другую локацию. читать дальше
Ребята отлично справились со своей задачей, причем даже помогли купить дуриан, который в декабре практически не возможно найти. А еще очень помогли в изготовлении сувенира из лунного камня по индивидуальному заказу, причем отследив его доставку прям в наш отель. Мы очень признательны за прекрасно проведенное время.
Очень понравилась экскурсия. Очень важно отметить, что отдыхала одна и всю экскурсию находилась в сопровождение с водителем и гидом, не читать дальше
было никакого дискомфорта или неловкости. Очень обходительные и воспитанные, дверь открывалась, не успевала я коснуться ручки. Безумно доброжелательные и 8 часов пролетели в мгновение. Были учтены все мои просьбы заехать в магазин, поменять деньги. Содержательная часть на 100% соответствует заявленному в программе. Очень рекомендую для индивидуального знакомства с местностью. Время было выбрано очень удачно, везде были практически одни.
Отличная неутомительная экскурсия. У нас был гид Данушка, хорошо говорит на русском, знает историю и любит свою страну и Россию))). читать дальше
Посетили все заявленные в программе места. Очень понравилось речное сафари - нам повезло с капитаном лодки (он просто "зоркий глаз"), видели 3 крокодила, много воранов, сову, всевозможных птиц и даже приручили и покормили дикую обезьянку. Так же, очень понравился форт Галле - это абсолютно другая Шри-Ланка! Посетили храм Будды и посмотрели как добывают и обрабатывают полудрагоценные камни. Данушка всегда был рад ответить на наши вопросы, помочь или посоветовать. По дороге заехали в милый ресторан с очень вкусной едой на любой вкус. Я рекомендую данную экскурсию и желаю всей команде гидов успеха в их работе!
Были в августе 2024. Очень понравилось речное сафари: крокодилы, вараны, обезьяны, очень красивая природа, мангровые деревья. Яркие впечатления остались от черепаховой фермы и лунной шахты. Рекомендую всем!
Оговорюсь - тут будет два отзыва на две разные экскурсии ("Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи" и читать дальше
на данный момент отсутствующая на tripster экскурсия "Элла + Удавалава" того же организатора).
Экскурсия "Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи". Нашим гидом был Тилак. Передаём ему привет))) В рамках экскурсии мы посетили черепашью ферму (на деле центр спасения черепах), аюрведический сад, город Галле, храм в Бентоте, прошли по реке Бентота на лодке и побывали у шахт, где добывают лунный камень. В центре спасения черепах, аюрведическом саду и шахтах были местные гиды-сопровождающие, которые подробно рассказывали о локациях. Понравилось, что везде люди увлечены своим делом. Особенно круто то, что делается для спасения черепах! И мы впервые узнали, что у маленьких черепашат тоже есть пупочки и подержали в руках трёхдневных малышей. Это такая нежнятина. В аюрведическом саду узнали много нового о разных растениях, нанюхались листьев, масел и получили аюрведический массаж. На реке Бентота встретили маленьких крокодильчиков, огромного варана, летучих лис и цапель. Галле - очень красивый город с приятной архитектурой (словили ностальгию по Лиссабону). Форт и маяк в Галле пропустить сложно, но важно не пропустить и англиканскую церковь всех святых, католический собор девы Марии и голландскую реформаторскую церковь. В Галле позже мы специально доехали ещё раз сами и гуляли по городу.
Экскурсия "Элла + Удавалава" была просто превосходна. Мы были очарованы знаниями, организацией и подачей информации гидом Иросом. Ирос - невероятно обаятельный человек, искренне любящий своё дело. Ранним утром мы пили кофе на смотровой террасе с шикарными видами на горы. Потом проехали на поезде по девятиарочному мосту до города Элла, и это было одновременно экстремальное и театральное действо. Позже рассмотрели мост со стороны и наблюдали проезд по нему следующего поезда. Поднялись на Малый пик Адама и в очередной раз оценили роскошные окружающие виды. Побывали на чайной плантации. Любовались водопадом Равана и кормили около него обезьян. Одна макака благополучно отобрала у меня целую пачку печенья, так что бдите внимательнее:) Под занавес экскурсии мы побывали в слоновьем питомнике Удавалава, где наблюдали кормление маленьких и не очень маленьких слонят. Самого крошечного кормили из бутылочки. Товарищи постарше заправлялись молоком через шланг подобно грузовичкам на заправке. День был необыкновенно насыщен позитивом, историями, событиями и видами. Спасибо Мише за организацию, Кумару за нашу транспортировку и, конечно, огромное спасибо Иросу, нашему прекрасному гиду!
Экскурсия потрясающий!!! Очень приветливый персонал. Менеджеры профессионалы, работают на клиентов. отдельное спасибо нашему гиду Нирошу. При в встрече с ним сразу понял мы в надёжных руках. Рекомендую от всего сердца!!! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Ответы на вопросы от путешественников по Галле в категории «Самое главное»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Галле
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сейчас в Галле в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 580. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Галле (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Самое главное», 21 ⭐ отзыв, цены от $280. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь