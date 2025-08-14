читать дальше

нашей компании из 4 человек был представлен комфортабельный с кондиционером минивэн Тойота. Миша приехал за нами даже ранее оговоренного времени. Во всех точках нас уже ждали, все отлично организовано! В ходе речного сафари по реке Мадху особенно завораживающе было проплыть по лабиринтам мангровых лесов, увидеть обитателей (крабов, крокодильчиков, варанов, бакланов) и посетить буддийский храм! Затем мы посмотрели, где добывают, обрабатывают лунный камень и делают из него украшения! При желании в ювелирном магазине можно их купить или заказать изготовление из имеющихся камней! Нам кольцо и серьги доставили на следующий день прямо в отель! Далее по программе Памятник жертвам цунами в 2004 году! Конечно невероятная трагедия для страны! По желанию далее

аюрведический сад, где расскажут и покажут, как растут известные только по названиям растения (корица, черный перец, имбирь, ананас и множество других), там же можно сделать аюрведический массаж. По пути заехали на чайную плантацию. Мы еще попросили завезти нас в магазин чая, где сразу купили все что надо.

Заезжали еще на черепашью ферму, где не только выращивают черепах, но и лечат пострадавших. Особенно черепахи страдают от того, что заглатывают полиэтиленовые мешки!

Затем нас удалось на пляже Хиккадувы покормить гигантскую черепаху! Конечно таких желающих было много, но из наших рук она поела водоросли! Это восторг!

И последняя точка нашего путешествия - голландский форт в Галле! Восхищает, что с 1588 года эта крепость выдерживает любые цунами! Очень красивые виды открываются со стен крепости, особенно на закате!

Тур рассчитан был с 08.00 до 17.00. Но так как мы заезжали во все запланированные точки, обедали в прекрасном ресторане в Хикке (лобстеры вкуснейшие и недорогие), вернулись в отель в 19.00. В этом прелесть индивидуального тура! Еще раз спасибо Мише! Хорошее знание русского языка, любовь к своей стране, к России и россиянам подкупает! Очень доброжелательный, внимательный и заботливый гид! День своего рождения потратил на туристов! Очень рекомендуем!!!