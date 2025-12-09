Приглашаем вас в захватывающее приключение на южном побережье Шри-Ланки! От пляжа Дондра до Делавеллы вы будете наслаждаться бескрайней красотой, теплом песчаных берегов, сёрферскими волнами и живописной природой Юга.
Поездка идеально подходит для тех, кто желает отдохнуть у океана и поснимать классный контент для соцсетей.
Описание экскурсии
- Вы прогуляетесь по живописному пляжу, где среди каменного барьера можно порой наблюдать за морскими черепахами
- Искупаетесь в естественном мелководном бассейне с прозрачной водой. Идеально для детей и тех, кто просто хочет поплавать в удовольствие без волн
- Прокатитесь на знаменитой тарзанке с нависающей над океаном пальмы (не всегда бывает)
- Насладитесь уединением на широком безлюдном пляже протяженностью более 3 км среди кокосовых пальм и мангровых деревьев
- Побываете на одном из самых красивых пляжей острова в виде полумесяца. Берег поделен на 2 части скалой Parrot rock, с вершины которой открывается шикарный вид на океан
- Сделаете одно из лучших фото с пляжем, пальмами и океаном в той самой легендарной пальмовой роще
- Встретите закат в красивейшей бухте с мелким песком, голубой водой и пологим входом
Примерный тайминг
9:00–10:00 — пляж Дондра
10:30–13:30 — пляжи Мирисса и Секрет бич (обед по желанию)
14:00–15:00 — пляж Велигамма
15:30–17:00 — пляж Ахангамма/Кабалана
17:15–19:00 — пляж Делавелла
Организационные детали
- Трансфер на автомобиле с кондиционером Toyota Prius, Honda Fit Shuttle, Honda City или Toyota KDH
- Дополнительные расходы (по желанию): обед — средний чек $12-18
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
Обратите внимание
- Трансфер входит в стоимость, если вы находитесь в Галле, Хиккадува, Бентота, Калутара, Унаватуне, Талпе, Аккурала, Амбалангода, Балапития, Ахунгалле, Индурува,Косгода, Кабалане, Хабарадуве, Ахангаме, Мидигаме, Велигаме, Мириссе, Мадихе, Полхене, Матаре
- Трансфер из дальних курортов оплачивается дополнительно:
— Тангалла — $25 за чел.
— Панадура — $25 за чел.
— Маунт Лавиния — $38 за чел.
Стоимость экскурсии для большего количества человек
— Для 3-х — $459 за всех
— Для 4-х — $549 за всех
— Для 5-х — $599 за всех
— Для 6-х — $626 за всех
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Галле
Провела экскурсии для 3636 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Берём на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.
Входит в следующие категории Галле
