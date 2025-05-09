Мои заказы

Главные экскурсионные места в Галле

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Галле на русском языке, цены от $280. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
На машине
8 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
От памятников архитектуры до природных чудес - всё, чем славится остров
Начало: В любом отеле от Калутары до Коггалы
Завтра в 13:30
27 сен в 07:00
$280 за всё до 2 чел.
Джип-сафари в национальном парке Яла
На машине
Джиппинг
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальное сафари в Яла: наблюдение за дикой природой и леопардами
Уникальная возможность увидеть диких леопардов, медведей, оленей и крокодилов в их естественной среде. Узнайте больше о местной флоре и фауне в парке Яла
Начало: По договорённости
27 сен в 08:00
28 сен в 08:00
$479 за всё до 2 чел.
Путешествие по южному побережью острова
На машине
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Посетите старейшую чайную фабрику, узнайте о морских черепахах и прогуляйтесь по историческому форту Галле. Включены услуги гида, водителя и трансфер
27 сен в 08:00
28 сен в 08:00
$369 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    9 мая 2025
    Путешествие по южному побережью острова
    С нами был гид Ритци. Отличный парень, рассаазал много интересного о Шри ланке и форте Галле.
    Теперь о другом. Экскурсия заявлена
    на 9 часов. Реально 5.5 часа. На черепашьей ферме и чайной фабрике экскурсии на английском местными гидами. Об этом организаторы умолчали.
    На чайной фабрике экскурсия никакая. Просто ходите за гидом и иногда он говорит. Потом пьете чай молча и идете в магазин.
    Спасибо гиду Ритци. Без него вообще бы экскурсия не представляла интереса.

  • Е
    Екатерина
    9 января 2025
    Джип-сафари в национальном парке Яла
    Мы остались крайне довольны тем, что выбрали Ольгу и Максима.
    Во-первых, у нас был запрос немного изменить маршрут - забрать из
    Эллы и высадить в Тангалле - это учли и по таймингу мы идеально вписались.
    Во-вторых, сама Яла - мы увидели леопарда дважды, слонов, аллигаторов, крокодилов, оленей, буйволов, варанов, множество птиц - и как будто нашм провожатые по парку поняли, что нам нравится, когда меньше людей, и максимально это реализовали.
    Мы восхитительно провели время и однозначно рекомендуем не только эту экскурсию, но и отдельно организаторов.

  • В
    Вячеслав
    6 декабря 2024
    Путешествие по южному побережью острова
    Из всей экскурсии понравилась чайная плантация и фабрика, где рассказали и показали этапы производства чая. Форт Галле не произвел впечатление,
    после старых городов Европы смотреть в нем особо нечего. Большой поклон работникам черепашьей фермы, которые помогают и спасают черепашек, но на место посещения во время экскурсии оно не тянет.

