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Описание
Что вас ожидает
История крупнейшего европейского форта в Азии
На примере форта Галле можно изучать колониальную политику Европы: в 1505 г. в этом процветающем порту обосновались португальцы, в 1663 г. крепость перестроили голландцы, а через столетие форт, как и вся Шри-Ланка, принадлежал уже англичанам. Но не будем забывать, что мы в Азии! Такое прошлое определило своеобразие места, и вы обязательно его прочувствуете.
Сплав культур и соседство религий
Неудивительно, что разные культуры и традиции здесь соседствуют: мы пройдем по узким улочкам, от которых так и веет средневековой Европой, полюбуемся черепичными крышами домов. Обнаружим англиканскую и голландскую реформаторскую церкви, мечеть и буддийский дацан — я как религиовед вкратце познакомлю вас с главными смыслами и отличиями религий. А еще вы узнаете, кто из европейцев повлиял на местную манеру пить чай, найдете на гербе символы разных империй и ощутите контраст, заглянув в восточные магазины специй, чая и украшений.
Наш маршрут
Перечислить все достопримечательности, которые вы увидите на относительно небольшой территории форта, невозможно — их очень много. Храмы, старинные отели, гражданская архитектура… Ограничусь этим списком:
Улица Church Street
Национальный музей Галле
Библиотека Галле
Королевский дом
Черный бастион
Придворная площадь
Маяк
Бастион Флаг Рок
Часовая башня
Звездный бастион, бастионы Луны и Солнца
При желании вы сможете продолжить изучение форта Галле в местных музеях самостоятельно.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или мой коллега
Дополнительно оплачиваются билеты в музеи (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Главных ворот форта Галле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Галле
Приветствую! В нашей команде два гида: Веландаве, русскоговорящий лицензированный гид-экскурсовод из города Галле. И я, Алексей, историк, педагог, востоковед, религиовед. Приглашаем всех желающих в увлекательное и незабываемое путешествие по форту Галле.