Португальцы, голландцы, британцы… Кто только ни боролся за стратегический порт Шри-Ланки — форт Галле. Будучи наследием ЮНЕСКО, он интересен не только мощными фортификационными сооружениями, но и европейской атмосферой, колониальной архитектурой. Мы пройдем по живописным местам, вы сделаете фотографии, а я поделюсь любопытными фактами из истории форта.

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Описание

Что вас ожидает

История крупнейшего европейского форта в Азии

На примере форта Галле можно изучать колониальную политику Европы: в 1505 г. в этом процветающем порту обосновались португальцы, в 1663 г. крепость перестроили голландцы, а через столетие форт, как и вся Шри-Ланка, принадлежал уже англичанам. Но не будем забывать, что мы в Азии! Такое прошлое определило своеобразие места, и вы обязательно его прочувствуете.

Сплав культур и соседство религий

Неудивительно, что разные культуры и традиции здесь соседствуют: мы пройдем по узким улочкам, от которых так и веет средневековой Европой, полюбуемся черепичными крышами домов. Обнаружим англиканскую и голландскую реформаторскую церкви, мечеть и буддийский дацан — я как религиовед вкратце познакомлю вас с главными смыслами и отличиями религий. А еще вы узнаете, кто из европейцев повлиял на местную манеру пить чай, найдете на гербе символы разных империй и ощутите контраст, заглянув в восточные магазины специй, чая и украшений.

Наш маршрут

Перечислить все достопримечательности, которые вы увидите на относительно небольшой территории форта, невозможно — их очень много. Храмы, старинные отели, гражданская архитектура… Ограничусь этим списком:

Улица Church Street

Национальный музей Галле

Библиотека Галле

Королевский дом

Черный бастион

Придворная площадь

Маяк

Бастион Флаг Рок

Часовая башня

Звездный бастион, бастионы Луны и Солнца

При желании вы сможете продолжить изучение форта Галле в местных музеях самостоятельно.

Организационные детали