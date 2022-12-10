Кусочек Европы в сердце Азии: прогулка по форту Галле

Побродить по средневековым улочкам, заглянуть в храмы разных религий и узнать про колониализм

5
1 отзыв
Португальцы, голландцы, британцы… Кто только ни боролся за стратегический порт Шри-Ланки — форт Галле.

Будучи наследием ЮНЕСКО, он интересен не только мощными фортификационными сооружениями, но и европейской атмосферой, колониальной архитектурой.

Мы пройдем по живописным местам, вы сделаете фотографии, а я поделюсь любопытными фактами из истории форта.
Кусочек Европы в сердце Азии: прогулка по форту Галле
Кусочек Европы в сердце Азии: прогулка по форту Галле
Кусочек Европы в сердце Азии: прогулка по форту Галле
Кусочек Европы в сердце Азии: прогулка по форту Галле
Кусочек Европы в сердце Азии: прогулка по форту Галле
Кусочек Европы в сердце Азии: прогулка по форту Галле
Кусочек Европы в сердце Азии: прогулка по форту Галле
Кусочек Европы в сердце Азии: прогулка по форту Галле
Кусочек Европы в сердце Азии: прогулка по форту Галле
Кусочек Европы в сердце Азии: прогулка по форту Галле
Кусочек Европы в сердце Азии: прогулка по форту Галле
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Описание

Что вас ожидает

История крупнейшего европейского форта в Азии

На примере форта Галле можно изучать колониальную политику Европы: в 1505 г. в этом процветающем порту обосновались португальцы, в 1663 г. крепость перестроили голландцы, а через столетие форт, как и вся Шри-Ланка, принадлежал уже англичанам. Но не будем забывать, что мы в Азии! Такое прошлое определило своеобразие места, и вы обязательно его прочувствуете.

Сплав культур и соседство религий

Неудивительно, что разные культуры и традиции здесь соседствуют: мы пройдем по узким улочкам, от которых так и веет средневековой Европой, полюбуемся черепичными крышами домов. Обнаружим англиканскую и голландскую реформаторскую церкви, мечеть и буддийский дацан — я как религиовед вкратце познакомлю вас с главными смыслами и отличиями религий. А еще вы узнаете, кто из европейцев повлиял на местную манеру пить чай, найдете на гербе символы разных империй и ощутите контраст, заглянув в восточные магазины специй, чая и украшений.

Наш маршрут

Перечислить все достопримечательности, которые вы увидите на относительно небольшой территории форта, невозможно — их очень много. Храмы, старинные отели, гражданская архитектура… Ограничусь этим списком:

  • Улица Church Street
  • Национальный музей Галле
  • Библиотека Галле
  • Королевский дом
  • Черный бастион
  • Придворная площадь
  • Маяк
  • Бастион Флаг Рок
  • Часовая башня
  • Звездный бастион, бастионы Луны и Солнца

При желании вы сможете продолжить изучение форта Галле в местных музеях самостоятельно.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или мой коллега
  • Дополнительно оплачиваются билеты в музеи (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Главных ворот форта Галле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Сергей
10 дек 2022
Спасибо Алексею за приятно проведённое время, ненавязчивую подачу материала и пару укромных мест, куда без гида точно не попадешь. Всем рекомендуем. Сергей и Екатерина.
Спасибо Алексею за приятно проведённое время, ненавязчивую подачу материала и пару укромных мест, куда без гидаСпасибо Алексею за приятно проведённое время, ненавязчивую подачу материала и пару укромных мест, куда без гида

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