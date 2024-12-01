Путешествие в Эллу + сафари

Индивидуальная экскурсия по Галле: насладитесь уникальными приключениями и яркими впечатлениями
Отправляйтесь в Эллу, город среди гор с открыточными видами. Здесь находится знаменитый девятиарочный мост, до которого можно добраться на поезде.

В программе также сафари в национальном парке Удавалаве, где можно увидеть
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слонов, оленей и других животных. Прогулка через чайные плантации до Малого Пика Адама завершит ваш день. Экскурсия включает услуги русского гида, трансфер, аренду джипа и входные билеты. Идеально подходит для семей и групп друзей

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные природные виды
  • 🐘 Сафари с наблюдением за животными
  • 🚂 Поездка на поезде через горы
  • 🌉 Посещение девятиарочного моста
  • 🍃 Прогулка через чайные плантации
    • Путешествие в Эллу + сафари
    Путешествие в Эллу + сафари
    Путешествие в Эллу + сафари
    Ближайшие даты:
    Время начала: 05:30

    Что можно увидеть

  • Девятиарочный мост
  • Водопад Равана
  • Малый Пик Адама

    • Описание экскурсии

    05:30 — Встреча в вашем отеле
    05:30–07:30 — Трансфер к национальному парку (1,5–4 часа в зависимости от расположения вашего отеля)
    08:00–10:00 — Джип-сафари в Удавалаве: здесь много слонов, за которыми можно понаблюдать во время игр и купания. Также в парке обитают олени, дикие кабаны, стада буйволов, павлины, крокодилы, обезьяны и косули
    10:00–12:00 — Переезд в Эллу
    12:00–12:30 — Водопад Равана, один из самых широких в стране
    12:30–14:00 — Обед в кафе (по желанию)
    14:00–15:30 — Девятиарочный мост: прогулка по горным тропинкам
    15:30–16:00 — Поездка на поезде: Элла — Демодара
    16:15–18:00 — Прогулка через чайные плантации на Малый Пик Адама: шикарный вид на Элла Рок, серпантин дорог, водопад Равана, плантации и зелень соседних холмов
    18:00–21:00 — Возвращение в ваш отель

    Организационные детали

    • Мы заберём вас бесплатно, если вы находитесь в Галле, Унаватуне, Талпе, Кабалане, Хабарадуве, Ахангаме, Мидигаме, Велигаме, Мириссе, Мадихе, Полхене, Матаре
    • Трансферы с дальних курортов: Хиккадува — $50; Ахунгала, Бентота, Косгода, Амбалангода — $70; Калутара, Васкадува, Вадува — $120 (за машину)

    Если ваша группа больше 2 человек, мы также можем организовать экскурсию

    • Для 3 человек — $570 за всех
    • Для 4–5 человек — $160 за чел.
    • От 6 человек — $135 за чел.
    • Дети до 6 лет — бесплатно. Дети от 7 до 12 лет — $55

    В стоимость включено

    • Услуги русского гида
    • Авто с кондиционером, услуги водителя и парковки
    • Аренда джипа
    • Входные билеты
    • Билеты на поезд

    Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 13 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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