🌿 Уникальные природные виды 🐘 Сафари с наблюдением за животными 🚂 Поездка на поезде через горы 🌉 Посещение девятиарочного моста 🍃 Прогулка через чайные плантации

Отправляйтесь в Эллу, город среди гор с открыточными видами. Здесь находится знаменитый девятиарочный мост, до которого можно добраться на поезде.В программе также сафари в национальном парке Удавалаве, где можно увидеть

слонов, оленей и других животных. Прогулка через чайные плантации до Малого Пика Адама завершит ваш день. Экскурсия включает услуги русского гида, трансфер, аренду джипа и входные билеты. Идеально подходит для семей и групп друзей

Описание экскурсии

05:30 — Встреча в вашем отеле

05:30–07:30 — Трансфер к национальному парку (1,5–4 часа в зависимости от расположения вашего отеля)

08:00–10:00 — Джип-сафари в Удавалаве: здесь много слонов, за которыми можно понаблюдать во время игр и купания. Также в парке обитают олени, дикие кабаны, стада буйволов, павлины, крокодилы, обезьяны и косули

10:00–12:00 — Переезд в Эллу

12:00–12:30 — Водопад Равана, один из самых широких в стране

12:30–14:00 — Обед в кафе (по желанию)

14:00–15:30 — Девятиарочный мост: прогулка по горным тропинкам

15:30–16:00 — Поездка на поезде: Элла — Демодара

16:15–18:00 — Прогулка через чайные плантации на Малый Пик Адама: шикарный вид на Элла Рок, серпантин дорог, водопад Равана, плантации и зелень соседних холмов

18:00–21:00 — Возвращение в ваш отель

Организационные детали

Мы заберём вас бесплатно, если вы находитесь в Галле, Унаватуне, Талпе, Кабалане, Хабарадуве, Ахангаме, Мидигаме, Велигаме, Мириссе, Мадихе, Полхене, Матаре

Трансферы с дальних курортов: Хиккадува — $50; Ахунгала, Бентота, Косгода, Амбалангода — $70; Калутара, Васкадува, Вадува — $120 (за машину)

Если ваша группа больше 2 человек, мы также можем организовать экскурсию

Для 3 человек — $570 за всех

Для 4–5 человек — $160 за чел.

От 6 человек — $135 за чел.

Дети до 6 лет — бесплатно. Дети от 7 до 12 лет — $55

В стоимость включено

Услуги русского гида

Авто с кондиционером, услуги водителя и парковки

Аренда джипа

Входные билеты

Билеты на поезд

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.