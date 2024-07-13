Джип-сафари в парке Удавалаве — это идеальная возможность познакомиться с жизнью обитателей Цейлона в естественной среде. В парке произрастает около 3000 видов растений, среди которых — несметное количество лекарственных трав, папоротников и орхидей. А в глубине джунглей скрываются многочисленные виды животных, рептилий и птиц. Не сомневайтесь — вы увидите как можно больше!

Описание экскурсии

Зачем ехать в Удавалаве

Национальный парк Удавалаве является одним из самых популярных мест Шри-Ланки. Он был открыт в 1972 году и занимает площадь около 100 квадратных километров. Вам встретится огромное количество тропических растений и цветов, в том числе несколько видов орхидей. Вы сможете понаблюдать за слонами, буйволами, оленями, рептилиями и звонкоголосыми птицами в естественной среде обитания.

Как пройдёт поездка

Наш водитель заберёт вас из отеля и доставит в национальный парк. Там вас ждёт джип-сафари с местными англоязычными рейнджерами, которые знают все повадки животных и отвезут в места, откуда вы лучше всего сможете их рассмотреть. Вы будете всё время находится в джипе и наблюдать за животными без контакта с ними. Сафари по парку займёт 2,5-3 часа. А затем наш водитель отвезёт вас обратно в отель.

Организационные детали

Сафари может быть утренним или вечерним — на ваш выбор

В стоимость входит трансфер из вашего отеля на комфортабельном авто с кондиционером (время в пути — около 2 ч в одну сторону) и ожидание возле парка, входные билеты в Удавалаве, аренда индивидуального джипа, услуги рейнджера

Трансфер входит в стоимость, если вы находитесь в Галле, Унаватуне, Талпе, Кабалане, Хабарадуве, Ахангаме, Мидигаме, Велигаме, Мириссе, Мадихе, Полхене, Матаре

Дополнительные расходы