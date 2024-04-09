Оговорюсь - тут будет два отзыва на две разные экскурсии ("Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи" и читать дальше
на данный момент отсутствующая на tripster экскурсия "Элла + Удавалава" того же организатора).
Экскурсия "Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи". Нашим гидом был Тилак. Передаём ему привет))) В рамках экскурсии мы посетили черепашью ферму (на деле центр спасения черепах), аюрведический сад, город Галле, храм в Бентоте, прошли по реке Бентота на лодке и побывали у шахт, где добывают лунный камень. В центре спасения черепах, аюрведическом саду и шахтах были местные гиды-сопровождающие, которые подробно рассказывали о локациях. Понравилось, что везде люди увлечены своим делом. Особенно круто то, что делается для спасения черепах! И мы впервые узнали, что у маленьких черепашат тоже есть пупочки и подержали в руках трёхдневных малышей. Это такая нежнятина. В аюрведическом саду узнали много нового о разных растениях, нанюхались листьев, масел и получили аюрведический массаж. На реке Бентота встретили маленьких крокодильчиков, огромного варана, летучих лис и цапель. Галле - очень красивый город с приятной архитектурой (словили ностальгию по Лиссабону). Форт и маяк в Галле пропустить сложно, но важно не пропустить и англиканскую церковь всех святых, католический собор девы Марии и голландскую реформаторскую церковь. В Галле позже мы специально доехали ещё раз сами и гуляли по городу.
Экскурсия "Элла + Удавалава" была просто превосходна. Мы были очарованы знаниями, организацией и подачей информации гидом Иросом. Ирос - невероятно обаятельный человек, искренне любящий своё дело.
Ранним утром мы пили кофе на смотровой террасе с шикарными видами на горы. Потом проехали на поезде по девятиарочному мосту до города Элла, и это было одновременно экстремальное и театральное действо. Позже рассмотрели мост со стороны и наблюдали проезд по нему следующего поезда. Поднялись на Малый пик Адама и в очередной раз оценили роскошные окружающие виды. Побывали на чайной плантации. Любовались водопадом Равана и кормили около него обезьян. Одна макака благополучно отобрала у меня целую пачку печенья, так что бдите внимательнее:) Под занавес экскурсии мы побывали в слоновьем питомнике Удавалава, где наблюдали кормление маленьких и не очень маленьких слонят. Самого крошечного кормили из бутылочки. Товарищи постарше заправлялись молоком через шланг подобно грузовичкам на заправке. День был необыкновенно насыщен позитивом, историями, событиями и видами. Спасибо Мише за организацию, Кумару за нашу транспортировку и, конечно, огромное спасибо Иросу, нашему прекрасному гиду!
Экскурсия потрясающий!!! Очень приветливый персонал. Менеджеры профессионалы, работают на клиентов. отдельное спасибо нашему гиду Нирошу. При в встрече с ним сразу понял мы в надёжных руках. Рекомендую от всего сердца!!! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Сейчас в Галле в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 304 до 478. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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