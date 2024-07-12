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на данный момент отсутствующая на tripster экскурсия "Элла + Удавалава" того же организатора). Экскурсия "Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи". Нашим гидом был Тилак. Передаём ему привет))) В рамках экскурсии мы посетили черепашью ферму (на деле центр спасения черепах), аюрведический сад, город Галле, храм в Бентоте, прошли по реке Бентота на лодке и побывали у шахт, где добывают лунный камень. В центре спасения черепах, аюрведическом саду и шахтах были местные гиды-сопровождающие, которые подробно рассказывали о локациях. Понравилось, что везде люди увлечены своим делом. Особенно круто то, что делается для спасения черепах! И мы впервые узнали, что у маленьких черепашат тоже есть пупочки и подержали в руках трёхдневных малышей. Это такая нежнятина. В аюрведическом саду узнали много нового о разных растениях, нанюхались листьев, масел и получили аюрведический массаж. На реке Бентота встретили маленьких крокодильчиков, огромного варана, летучих лис и цапель. Галле - очень красивый город с приятной архитектурой (словили ностальгию по Лиссабону). Форт и маяк в Галле пропустить сложно, но важно не пропустить и англиканскую церковь всех святых, католический собор девы Марии и голландскую реформаторскую церковь. В Галле позже мы специально доехали ещё раз сами и гуляли по городу. Экскурсия "Элла + Удавалава" была просто превосходна. Мы были очарованы знаниями, организацией и подачей информации гидом Иросом. Ирос - невероятно обаятельный человек, искренне любящий своё дело. Ранним утром мы пили кофе на смотровой террасе с шикарными видами на горы. Потом проехали на поезде по девятиарочному мосту до города Элла, и это было одновременно экстремальное и театральное действо. Позже рассмотрели мост со стороны и наблюдали проезд по нему следующего поезда. Поднялись на Малый пик Адама и в очередной раз оценили роскошные окружающие виды. Побывали на чайной плантации. Любовались водопадом Равана и кормили около него обезьян. Одна макака благополучно отобрала у меня целую пачку печенья, так что бдите внимательнее:) Под занавес экскурсии мы побывали в слоновьем питомнике Удавалава, где наблюдали кормление маленьких и не очень маленьких слонят. Самого крошечного кормили из бутылочки. Товарищи постарше заправлялись молоком через шланг подобно грузовичкам на заправке. День был необыкновенно насыщен позитивом, историями, событиями и видами. Спасибо Мише за организацию, Кумару за нашу транспортировку и, конечно, огромное спасибо Иросу, нашему прекрасному гиду!