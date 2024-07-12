9 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
От памятников архитектуры до природных чудес - всё, чем славится остров
Начало: В любом отеле от Калутары до Коггалы
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
$270 за всё до 2 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Сафари на джипах в парке Удавалаве
Прокатиться по парку с местными рейнджерами и полюбоваться красотой дикой природы
9 авг в 06:00
10 авг в 06:00
€330 за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие в Эллу + сафари
К живописному водопаду, вечнозелёным горам, чайным плантациям, слонам и другим обитателям нацпарка
8 авг в 05:30
9 авг в 05:30
$572 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр12 июля 2024Спасибо большое за организацию. Помог решить множество вопросов. Показали нам очень красивые интересные места. Рекомендую всем 🥰
- ММария9 апреля 2024Оговорюсь - тут будет два отзыва на две разные экскурсии ("Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи" и
- ММихаил9 марта 2024Экскурсия потрясающий!!! Очень приветливый персонал. Менеджеры профессионалы, работают на клиентов. отдельное спасибо нашему гиду Нирошу. При в встрече с ним сразу понял мы в надёжных руках. Рекомендую от всего сердца!!! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Ответы на вопросы от путешественников по Галле в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Галле в августе 2024
Сейчас в Галле в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 572. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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