Индивидуальная
9 часов
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
От памятников архитектуры до природных чудес - всё, чем славится остров
Начало: В любом отеле от Калутары до Коггалы
«Будем исследовать дикую природу, осмотрим плантации корицы и мангровые заросли»
Завтра в 08:00
29 июня в 08:00
$304 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сафари на джипах в парке Удавалаве
Прокатиться по парку с местными рейнджерами и полюбоваться красотой дикой природы
«Там вас ждёт джип-сафари с местными англоязычными рейнджерами, которые знают все повадки животных и отвезут в места, откуда вы лучше всего сможете их рассмотреть»
29 июня в 06:00
30 июня в 06:00
€330 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Неизвестный Коломбо
Познакомиться с «визитными карточками» столицы Шри-Ланки и прокатиться на моторной лодке по каналам
«Парк Вихарамахадеви — живописный уголок, где вы сможете отдохнуть от городского шума и прогуляться среди экзотических деревьев»
Завтра в 07:00
29 июня в 07:00
от $478 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария9 апреля 2024Оговорюсь - тут будет два отзыва на две разные экскурсии ("Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи" и
- ММихаил9 марта 2024Экскурсия потрясающий!!! Очень приветливый персонал. Менеджеры профессионалы, работают на клиентов. отдельное спасибо нашему гиду Нирошу. При в встрече с ним сразу понял мы в надёжных руках. Рекомендую от всего сердца!!! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
- ААлександр19 января 2024Экскурсия понравилась. Очень хороший экскурсовод Тйлак. Доброжелательный, всегда на позитиве, не плохо говорит по русский. Все понравилось, особенно черепахи!
Ответы на вопросы от путешественников по Галле в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Галле в июне 2024
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