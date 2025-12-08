Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост (из Галле)
Исследовать самые выразительные ландшафты острова и совершить восхождение на вершину горы
Наш путь лежит в горы Шри-Ланки — к чайным плантациям, национальным паркам, непересыхающим водопадам и изумрудным скалам города Элла.
В этом приключении мы поможем вам охватить самые яркие локации горного региона: вы искупаетесь в водопаде, совершите треккинг на Малый пик Адама, увидите каменный арочный мост и услышите легенды о прошлом и настоящем Ланки.
Описание экскурсии
Краски и ландшафты горной Шри-Ланки
Часть острова, по которой пройдет наш маршрут, отличается от побережья прохладным климатом, перепадами высот и сочными зелеными пейзажами. Мы проедем через территории национальных парков, по которым бродят слоны и павлины, а после окажемся среди горных перевалов, на которых раскинулись чайные плантации. Главные локации нашего путешествия:
Малый пик Адама. Мы совершим восхождение на природную обзорную площадку и с высоты 1,2 км посмотрим на окрестности с роскошной доминантой в виде горы Элла. Треккинг будет под силу всем участникам без серьезных проблем со здоровьем.
Водопад Равана — самый широкий на Шри-Ланке и не пересыхающий даже засушливым летом. Вокруг этого места сложилось немало легенд, о которых вы услышите: например, о древнем короле Ланки, которого местные жители считают прародителем аюрведы.
Девятиарочный мост — пожалуй, одно из самых фотогеничных мест острова! Вы узнаете об уникальной конструкции «моста в небо», который построен без использования стали. И конечно, не сможете уехать без десятков эффектных фото.
Водопад Диялума. Вы освежитесь в чаше 220-метрового водопада, осматривая окрестные долины с высоты птичьего полета. А еще убедитесь, что Диялума не зря получил свое имя («водный свет»): падающие с высоты потоки разбиваются о камни и окутывают всё вокруг сияющими брызгами.
Организационные детали
Экскурсия проводится на автомобиле Hundai Grace (или аналогичных), для групп свыше 2 человек — на минивэне Тойота. Гид заберет вас из вашего отеля в Галле и после экскурсии доставит обратно.
Трансфер и сопровождение русскоговорящего гида из нашей команды включены в стоимость. Дополнительные деньги пригодятся только на питание и личные расходы.
С собой необходимо взять документ о выписке из отеля (discharge document) или сертификат о вакцинации
Людям с проблемами в суставах экскурсия не рекомендуется, т. к. программа предполагает 40-минутный треккинг до водопада и получасовой подъем в гору
Чанука — ваша команда гидов в Галле
Провели экскурсии для 93 туристов
Я представляю команду лицензированных русскоязычных гидов на Шри-Ланке. Мы проводим увлекательные экскурсии для русскоязычных туристов уже больше 6-ти лет: хорошо говорим по-русски, знаем историю и культуру страны, организовываем комфортные поездки.