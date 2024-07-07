Экскурсии выходного дня в Галле

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Галле на русском языке, цены от $330. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Неизвестный Коломбо
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Неизвестный Коломбо
Познакомиться с «визитными карточками» столицы Шри-Ланки и прокатиться на моторной лодке по каналам
7 июля в 07:00
8 июля в 07:00
от $478 за всё до 10 чел.
Сафари на джипах в парке Удавалаве
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
7 часов
Сафари на джипах в парке Удавалаве
Прокатиться по парку с местными рейнджерами и полюбоваться красотой дикой природы
8 июля в 06:00
9 июля в 06:00
330 за всё до 2 чел.
Джип-сафари в национальном парке Яла
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
3 часа
Джип-сафари в национальном парке Яла
Оказаться в дикой природе и понаблюдать за леопардами, крокодилами и обезьянами
Начало: По договорённости
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
330 за всё до 2 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Галле в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Неизвестный Коломбо
  2. Сафари на джипах в парке Удавалаве
  3. Джип-сафари в национальном парке Яла
Сколько стоит экскурсия по Галле в июле 2024
Сейчас в Галле в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 330 до 478.
Экскурсии на русском языке в Галле (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, цены от $330. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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