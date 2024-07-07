Индивидуальная
6 часов
Неизвестный Коломбо
Познакомиться с «визитными карточками» столицы Шри-Ланки и прокатиться на моторной лодке по каналам
7 июля в 07:00
8 июля в 07:00
от $478 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сафари на джипах в парке Удавалаве
Прокатиться по парку с местными рейнджерами и полюбоваться красотой дикой природы
8 июля в 06:00
9 июля в 06:00
€330 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Джип-сафари в национальном парке Яла
Оказаться в дикой природе и понаблюдать за леопардами, крокодилами и обезьянами
Начало: По договорённости
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
€330 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Галле в категории «На выходные»
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