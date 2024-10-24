Мини-группа
до 10 чел.
Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
Групповая экскурсия вглубь острова Шри-Ланка. Погружение в культуру и природу, от слонов до священного Канди. Увлекательное путешествие для всех
Начало: У вашего отеля
«14:30 Посещение торговых и ремесленных центров Канди и музея-фабрики по обработке драгоценных камней»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$212 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Индивидуальная экскурсия по Хиккадуве: сафари, форт Галле и шахты драгоценных камней. Уникальная возможность увидеть Шри-Ланку с новой стороны
«Сокровища Шри-Ланки в шахтах и музее»
Завтра в 04:00
11 дек в 04:00
$470 за всё до 2 чел.
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по Сигирии и Дамбулле с речным сафари
Поднимитесь на скальное плато Сигирия, посетите древний храм Дамбулла и насладитесь речным сафари. Включены обед и транспорт с кондиционером
Начало: У вашего отеля
«30 Музей-фабрика по обработке драгоценных камней и центр народных промыслов16»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 08:00, в четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 08:00
11 дек в 04:00
$369 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег24 октября 2024Берите обязательно и не пожалеете!
На месте у туроператора экскурсии сильно дороже и не такие интересные.
Экскурсоводу большое спасибо!
- ААлександра23 апреля 2024Однозначно могу рекомендовать и саму экскурсию, и гида Селестину!
Во-первых, из моих 5 экскурсий (в самых разных компаниях заказывала) это была
- ААнастасия13 июля 2023Экскурсия выше всяких похвал! Гид - чудо! Везде успели, но при этом никуда не торопились. Дон прекрасно говорит по русски,
- ААнастасия22 апреля 2023Очень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилось, что экскурсия попала на
- ННаталья30 марта 2022Все было супер!
