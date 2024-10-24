Мои заказы

Музеи и искусство Хиккадувы

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Хиккадуве на русском языке, цены от $212. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
На автобусе
10 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
Групповая экскурсия вглубь острова Шри-Ланка. Погружение в культуру и природу, от слонов до священного Канди. Увлекательное путешествие для всех
Начало: У вашего отеля
«14:30 Посещение торговых и ремесленных центров Канди и музея-фабрики по обработке драгоценных камней»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$212 за человека
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Индивидуальная экскурсия по Хиккадуве: сафари, форт Галле и шахты драгоценных камней. Уникальная возможность увидеть Шри-Ланку с новой стороны
«Сокровища Шри-Ланки в шахтах и музее»
Завтра в 04:00
11 дек в 04:00
$470 за всё до 2 чел.
Дамбулла и Сигирия из Хиккадувы: групповая экскурсия
На автобусе
13 часов
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по Сигирии и Дамбулле с речным сафари
Поднимитесь на скальное плато Сигирия, посетите древний храм Дамбулла и насладитесь речным сафари. Включены обед и транспорт с кондиционером
Начало: У вашего отеля
«30 Музей-фабрика по обработке драгоценных камней и центр народных промыслов16»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 08:00, в четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 08:00
11 дек в 04:00
$369 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    24 октября 2024
    Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
    Берите обязательно и не пожалеете!
    На месте у туроператора экскурсии сильно дороже и не такие интересные.
    Экскурсоводу большое спасибо!
  • А
    Александра
    23 апреля 2024
    Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
    Однозначно могу рекомендовать и саму экскурсию, и гида Селестину!
    Во-первых, из моих 5 экскурсий (в самых разных компаниях заказывала) это была
    читать дальше

    первая с гидом, который хорошо и понятно говорил на заявленном языке (русском). До этого все гиды говорили либо на плохом русском, либо на плохом английском, поэтому каких-то рассказов по ходу экскурсии ждать не приходилось.
    С Селестиной общаться было очень комфортно, ненапряжно, весело и интересно. Она отлично знает и культуру Шри-Ланки, и информацию обо всех местах, которые мы посещали в рамках экскурсии. Также она прислушивалась к моим пожеланиям и корректировала наш маршрут соответственно, за что ей отдельное спасибо))
    Сама экскурсия получилась очень интересной и насыщенной. Особенно впечатлил Королевский ботанический сад. Огромное пространство неимоверной красоты с интересными рассказами и об истории его создания, и о самих растениях, и о людях, которые приложили руку к его развитию! Также не могу не отметить, что в рамках экскурсии есть возможность пообщаться с животными (в частности, слонами и обезьянами) это очень интересный опыт!
    Также хочу сказать спасибо за то, что мы ездили только по проверенным местам, где основным желанием гидов было рассказать гостям о своем ремесле, а не продать как можно больше товаров (опять же в сравнении с другими экскурсиями это был очень приятный бонус).
    Огромное спасибо организаторам за чудесное завершение моего отдыха и до новых встреч в других странах)))

    Однозначно могу рекомендовать и саму экскурсию, и гида Селестину!Однозначно могу рекомендовать и саму экскурсию, и гида Селестину!Однозначно могу рекомендовать и саму экскурсию, и гида Селестину!Однозначно могу рекомендовать и саму экскурсию, и гида Селестину!Однозначно могу рекомендовать и саму экскурсию, и гида Селестину!Однозначно могу рекомендовать и саму экскурсию, и гида Селестину!
  • А
    Анастасия
    13 июля 2023
    Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
    Экскурсия выше всяких похвал! Гид - чудо! Везде успели, но при этом никуда не торопились. Дон прекрасно говорит по русски,
    читать дальше

    рассказывал интересные истории. Отвёз нас в места, где можно подешевле купить сувениры. Все заранее продумал и нам вообще ни о чем не нужно было беспокоиться. В конце дня была приятная лёгкая усталость. У нас это был самый насыщенный и интересный день на Шри Ланке.

  • А
    Анастасия
    22 апреля 2023
    Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
    Очень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилось, что экскурсия попала на
    читать дальше

    день празднования Нового года, Дон корректировал маршрут по мере необходимости очень оперативно и незаметно для нас. В итоге мы смогли насладится красотами Шри-Ланки и узнать её историю и обычаи. Большое спасибо)

    Очень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилось
  • Н
    Наталья
    30 марта 2022
    Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
    Все было супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хиккадуве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
  2. Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
  3. Дамбулла и Сигирия из Хиккадувы: групповая экскурсия
Сколько стоит экскурсия по Хиккадуве в декабре 2025
Сейчас в Хиккадуве в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 212 до 470. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
Экскурсии на русском языке в Хиккадуве (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Музеи», 6 ⭐ отзывов, цены от $212. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль