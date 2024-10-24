читать дальше

первая с гидом, который хорошо и понятно говорил на заявленном языке (русском). До этого все гиды говорили либо на плохом русском, либо на плохом английском, поэтому каких-то рассказов по ходу экскурсии ждать не приходилось.

С Селестиной общаться было очень комфортно, ненапряжно, весело и интересно. Она отлично знает и культуру Шри-Ланки, и информацию обо всех местах, которые мы посещали в рамках экскурсии. Также она прислушивалась к моим пожеланиям и корректировала наш маршрут соответственно, за что ей отдельное спасибо))

Сама экскурсия получилась очень интересной и насыщенной. Особенно впечатлил Королевский ботанический сад. Огромное пространство неимоверной красоты с интересными рассказами и об истории его создания, и о самих растениях, и о людях, которые приложили руку к его развитию! Также не могу не отметить, что в рамках экскурсии есть возможность пообщаться с животными (в частности, слонами и обезьянами) это очень интересный опыт!

Также хочу сказать спасибо за то, что мы ездили только по проверенным местам, где основным желанием гидов было рассказать гостям о своем ремесле, а не продать как можно больше товаров (опять же в сравнении с другими экскурсиями это был очень приятный бонус).

Огромное спасибо организаторам за чудесное завершение моего отдыха и до новых встреч в других странах)))