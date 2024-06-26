Дамбулла и Сигирия из Хиккадувы: групповая экскурсия
Поднимитесь на скальное плато Сигирия, посетите древний храм Дамбулла и насладитесь речным сафари. Включены обед и транспорт с кондиционером
Приглашаем на групповую экскурсию из Хиккадувы, где вы увидите знаменитый пещерный храм Дамбулла и величественную «львиную скалу» Сигирия.
В программе катание на слонах по джунглям и на буйволах по аутентичной деревне, читать дальше
речное сафари на лодках. Посетите фабрики драгоценных камней, шёлка, обработки дерева и батика. Обед в формате шведского стола с блюдами ланкийской и европейской кухонь включён. Комфортабельный транспорт с кондиционером обеспечит вам удобство на протяжении всего дня. Входные билеты оплачиваются дополнительно. Групповые скидки при бронировании для трёх и более человек
6 причин купить эту экскурсию
🌟 Пещерный храм Дамбулла
🦁 «Львиная скала» Сигирия
🐘 Катание на слонах
🐃 Катание на буйволах
🚤 Речное сафари
🏭 Посещение фабрик
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00, 08:00
Что можно увидеть
Пещерный храм Дамбулла
«Львиная скала» Сигирия
Фабрика драгоценных камней
Шёлковая мастерская
Фабрика батика
Деревообрабатывающая фабрика
Описание экскурсии
Что вас ожидает
09.00 Подъём на скальное плато Сигирия, на вершине которого расположена древняя крепость. По легенде когда-то она принадлежала царю демонов Раване. 11.00 Экскурсия по деревообрабатывающей фабрике 11.30 Катание по деревне на буйволиной повозке и речное сафари на лодке 12.30 Обед в формате шведского стола с блюдами ланкийской и европейской кухонь 14.00 Слоновий питомник: кормление слонов 15.00 Фабрика батика и шёлковая мастерская 15.30 Музей-фабрика по обработке драгоценных камней и центр народных промыслов 16.00 Древний пещерный храм Дамбулла с гигантскими статуями Будды
Организационные детали
Комфортабельный транспорт с кондиционером (автомобиль или автобус) и обед включены в стоимость
Входные билеты оплачиваются дополнительно: Сигирия — $40, храм Дамбулла — $9, слоновья ферма с кормлением — $20, катание на буйволиной повозке и речное сафари — $15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 08:00, в четверг и воскресенье в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Don — ваша команда гидов в Хиккадуве
Провели экскурсии для 61 туриста
Дорогие друзья!
Меня зовут Дон Чанна. Я работаю гидом более 20 лет и являюсь директором собственной компании. Жил и учился 15 лет в России, поэтому хорошо владею русским и английским языками. читать дальше
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