Дамбулла и Сигирия из Хиккадувы: групповая экскурсия

Поднимитесь на скальное плато Сигирия, посетите древний храм Дамбулла и насладитесь речным сафари. Включены обед и транспорт с кондиционером
Приглашаем на групповую экскурсию из Хиккадувы, где вы увидите знаменитый пещерный храм Дамбулла и величественную «львиную скалу» Сигирия.

В программе катание на слонах по джунглям и на буйволах по аутентичной деревне,
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речное сафари на лодках. Посетите фабрики драгоценных камней, шёлка, обработки дерева и батика. Обед в формате шведского стола с блюдами ланкийской и европейской кухонь включён. Комфортабельный транспорт с кондиционером обеспечит вам удобство на протяжении всего дня. Входные билеты оплачиваются дополнительно. Групповые скидки при бронировании для трёх и более человек

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Пещерный храм Дамбулла
  2. 🦁 «Львиная скала» Сигирия
  3. 🐘 Катание на слонах
  4. 🐃 Катание на буйволах
  5. 🚤 Речное сафари
  6. 🏭 Посещение фабрик
Дамбулла и Сигирия из Хиккадувы: групповая экскурсия
Дамбулла и Сигирия из Хиккадувы: групповая экскурсия
Дамбулла и Сигирия из Хиккадувы: групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00, 08:00

Что можно увидеть

  • Пещерный храм Дамбулла
  • «Львиная скала» Сигирия
  • Фабрика драгоценных камней
  • Шёлковая мастерская
  • Фабрика батика
  • Деревообрабатывающая фабрика

Описание экскурсии

Что вас ожидает

09.00 Подъём на скальное плато Сигирия, на вершине которого расположена древняя крепость. По легенде когда-то она принадлежала царю демонов Раване.
11.00 Экскурсия по деревообрабатывающей фабрике
11.30 Катание по деревне на буйволиной повозке и речное сафари на лодке
12.30 Обед в формате шведского стола с блюдами ланкийской и европейской кухонь
14.00 Слоновий питомник: кормление слонов
15.00 Фабрика батика и шёлковая мастерская
15.30 Музей-фабрика по обработке драгоценных камней и центр народных промыслов
16.00 Древний пещерный храм Дамбулла с гигантскими статуями Будды

Организационные детали

  • Комфортабельный транспорт с кондиционером (автомобиль или автобус) и обед включены в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Сигирия — $40, храм Дамбулла — $9, слоновья ферма с кормлением — $20, катание на буйволиной повозке и речное сафари — $15

Начало поездки: Велигама — 02:45, Ахангама — 03:00, Коггала — 03:15, Унаватуна — 03:30, Хиккадува — 04:00, Амбалангодо — 04:10, Балапития — 04:20, Ахунгала — 04:30, Косгода — 04:40, Индурува — 04:50, Бентота — 05:00, Алютгама — 05:00, Берувела — 05:10, Паиягала — 05:15, Катукурунда — 05:20, Калютара — 05:30, Ваддува — 05:40, Панадура — 05:50, Маунт Лавиния — 06:15.

Стоимость зависит от размера вашей компании. Если вы бронируете экскурсию сразу для трёх и более человек, то предусмотрены скидки:

  • если вас шестеро и больше, то с каждого $103
  • если вас пятеро, то с каждого $125
  • если вас четверо, то с каждого $136
  • если вас трое, то с каждого $169

в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 08:00, в четверг и воскресенье в 04:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$369
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 08:00, в четверг и воскресенье в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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