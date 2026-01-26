Выбирайте и другие экскурсии в Хиккадуве

Вас ждут приключенческие и познавательные 12 часов! Вы откроете разнообразие ланкийской фауны и пейзажей во время сафари в парке Удавалаве — понаблюдаете за семьями слонов, оленями и птицами.По живописным дорогам

доедете до средневекового форта Галле, связанного с колониальной историей Цейлона. А в шахтах по добыче лунного камня увидите процесс создания драгоценностей — и в итоге охватите все самое-самое в этой части острова.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сафари в парке Удавалаве

Первая цель этого большого дня — национальный парк Удавалаве, где живут более 600 диких слонов, крокодилы, олени, бизоны, кабаны, павлины, разнообразные пресмыкающиеся и птицы. Вы посмотрите на животных Цейлона в естественной среде обитания во время 4-часового сафари на открытом джипе. Мы будем останавливаться в местах скопления животных для наблюдений и фото, но и сам парк вас не разочарует — здесь сочетаются ландшафты засушливой и влажной зон Шри-Ланки. По дороге вы также узнаете об особенностях ланкийских слонов. А отдельным впечатлением станет посещение питомника, где подрастают слонята, оставшиеся без родителей.

Форт Галле — следы колониальной Шри-Ланки

Прогуливаясь за стенами средневекового форта на берегу Индийского океана, вы узнаете о его португальском, голландском и английском прошлом, об истории и значении города-порта Галле. Декорациями к рассказам станут белоснежный маяк, часовая башня, гранитные бастионы и валы форта. Это место — самая большая крепость в Азии, построенная европейцами, — поможет узнать больше о веках колониализма на острове.

Сокровища Шри-Ланки в шахтах и музее

Третьей темой путешествия станут минералы и драгоценные камни. Вы посетите шахты по добыче лунного камня, место промывания и склад, а главное — увидите процесс обработки лунных камней и их превращения в ювелирное изделие. В музее рядом с рудниками вы полюбуетесь коллекцией обработанных и нетронутых драгоценных камней Шри-Ланки — сапфирами, аметистами, александритами и рубинами.

Организационные детали