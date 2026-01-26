Выбирайте и другие экскурсии в Хиккадуве

Первая цель этого большого дня — национальный парк Удавалаве, где живут более 600 диких слонов, крокодилы, олени, бизоны, кабаны, павлины, разнообразные пресмыкающиеся и птицы. Вы посмотрите на животных Цейлона в естественной среде обитания во время 4-часового сафари на открытом джипе. Мы будем останавливаться в местах скопления животных для наблюдений и фото, но и сам парк вас не разочарует — здесь сочетаются ландшафты засушливой и влажной зон Шри-Ланки. По дороге вы также узнаете об особенностях ланкийских слонов. А отдельным впечатлением станет посещение питомника, где подрастают слонята, оставшиеся без родителей.
Форт Галле — следы колониальной Шри-Ланки
Прогуливаясь за стенами средневекового форта на берегу Индийского океана, вы узнаете о его португальском, голландском и английском прошлом, об истории и значении города-порта Галле. Декорациями к рассказам станут белоснежный маяк, часовая башня, гранитные бастионы и валы форта. Это место — самая большая крепость в Азии, построенная европейцами, — поможет узнать больше о веках колониализма на острове.
Сокровища Шри-Ланки в шахтах и музее
Третьей темой путешествия станут минералы и драгоценные камни. Вы посетите шахты по добыче лунного камня, место промывания и склад, а главное — увидите процесс обработки лунных камней и их превращения в ювелирное изделие. В музее рядом с рудниками вы полюбуетесь коллекцией обработанных и нетронутых драгоценных камней Шри-Ланки — сапфирами, аметистами, александритами и рубинами.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер из/до отеля, аренда джипа и входные билеты.
Экскурсия может начаться в городах Бентота, Амбалангода и Хиккадува. Трансфер из других мест Шри-Ланки оплачивается дополнительно (уточняйте в переписке).
Обед в одном из прибрежных ресторанов не включен в стоимость (средний чек $10 на человека).
Экскурсию можно провести для большего количества путешественников
В зависимости от расположения вашего отеля порядок локаций маршрута может меняться.
У поездки нет ограничений по возрасту и уровню физ. подготовки.
Экскурсия проводится круглый год.
С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Чанука — ваша команда гидов в Хиккадуве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 143 туристов
Я представляю команду лицензированных русскоязычных гидов на Шри-Ланке. Мы проводим увлекательные экскурсии для русскоязычных туристов уже больше 6-ти лет: хорошо говорим по-русски, знаем историю и культуру страны, организовываем комфортные поездки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Irina
Всем доброго времени! Мы выбрали тур по отзывам и возможности замены части маршрута Связались с Чанукаи попросили заменить порт Галле на чайную фабрику. Маршрут получился таким: Выезд в 4 утра Через 2 часа читать дальшеуменьшить
пересадка на открытый джмп. Здесь важно взять с собой плед, куртку, короче что-то теплое. Потому что минут 15 будете ехать со скоростью 60 в открытом джипе в утреннем тумане и влажности. Пробирает до костей🙃 Сам парк и его обитатели точно зайдут детишкам и кто впервые в тропиках. Если вы уже были в Тае, Бали и тд, то будет скучновато. Тем более что вокруг не джунгли, а такая «средняя полоса России» с тушками крокодилов и слониками в кустах😀 Ну, или чтоб поставить точку на карте мира) Чайная фабрика - красиво и интересно. Это как на винном шале, только про чай😀 Лунные камни -не зашли. . Коротко и дорого. Бонус - аюрведичесаая ферма. Из интересного- рассказ про свойства растений на хорошем русском с медицинской терминологией. Важно! Если будете покупать средства с сандалом - сначала изучите все про натуральный и искусственный Сандал. Кажется, мы купили первый (потому что натуральный в таком литраже стОит космос) Об организации: здесь работа команды на 100%! Качество, комфорт в машине, интересная беседа и много интересной информации о стране! Годак Ступий🙏🏻🙏🏻🙏🏻
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Наталья
Все было супер!
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