Выбирайте и другие экскурсии в Хиккадуве

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  3. Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни

Отправиться навстречу дикой природе, изучить средневековую крепость и побывать в шахтах

Чанука
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Чанука – представитель гидов
Вас ждут приключенческие и познавательные 12 часов! Вы откроете разнообразие ланкийской фауны и пейзажей во время сафари в парке Удавалаве — понаблюдаете за семьями слонов, оленями и птицами.

По живописным дорогам доедете до средневекового форта Галле, связанного с колониальной историей Цейлона.

А в шахтах по добыче лунного камня увидите процесс создания драгоценностей — и в итоге охватите все самое-самое в этой части острова.
260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 2 человек
Можно с детьми
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Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни

Что вас ожидает

Сафари в парке Удавалаве
Первая цель этого большого дня — национальный парк Удавалаве, где живут более 600 диких слонов, крокодилы, олени, бизоны, кабаны, павлины, разнообразные пресмыкающиеся и птицы. Вы посмотрите на животных Цейлона в естественной среде обитания во время 4-часового сафари на открытом джипе. Мы будем останавливаться в местах скопления животных для наблюдений и фото, но и сам парк вас не разочарует — здесь сочетаются ландшафты засушливой и влажной зон Шри-Ланки. По дороге вы также узнаете об особенностях ланкийских слонов. А отдельным впечатлением станет посещение питомника, где подрастают слонята, оставшиеся без родителей.

Форт Галле — следы колониальной Шри-Ланки
Прогуливаясь за стенами средневекового форта на берегу Индийского океана, вы узнаете о его португальском, голландском и английском прошлом, об истории и значении города-порта Галле. Декорациями к рассказам станут белоснежный маяк, часовая башня, гранитные бастионы и валы форта. Это место — самая большая крепость в Азии, построенная европейцами, — поможет узнать больше о веках колониализма на острове.

Сокровища Шри-Ланки в шахтах и музее
Третьей темой путешествия станут минералы и драгоценные камни. Вы посетите шахты по добыче лунного камня, место промывания и склад, а главное — увидите процесс обработки лунных камней и их превращения в ювелирное изделие. В музее рядом с рудниками вы полюбуетесь коллекцией обработанных и нетронутых драгоценных камней Шри-Ланки — сапфирами, аметистами, александритами и рубинами.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из/до отеля, аренда джипа и входные билеты.
  • Экскурсия может начаться в городах Бентота, Амбалангода и Хиккадува. Трансфер из других мест Шри-Ланки оплачивается дополнительно (уточняйте в переписке).
  • Обед в одном из прибрежных ресторанов не включен в стоимость (средний чек 10$ на человека).
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников: 3 чел. — 320€, 4 чел. — 385€.
  • В зависимости от расположения вашего отеля порядок локаций маршрута может меняться.
  • У поездки нет ограничений по возрасту и уровню физ. подготовки.
  • Экскурсия проводится круглый год.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Чанука
Чанука
Я представляю команду лицензированных русскоязычных гидов на Шри-Ланке. Мы проводим увлекательные экскурсии для русскоязычных туристов уже больше 6-ти лет: хорошо говорим по-русски, знаем историю и культуру страны, организовываем комфортные поездки.
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