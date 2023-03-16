ежедневно в 08:00

Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова

Тот самый цейлонский чай, аюрведический массаж и сокровища Канди за 1 день

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Ответы на вопросы
В группе до 20 человек вы отправитесь на знакомство с красотами Шри-Ланки и города Канди. Погуляете вдоль цветущих орхидей, лекарственных растений и пальм в Ботаническом саду. Узнаете больше о буддийских традициях и заглянете в легендарный храм с большим белым Буддой.

А заодно оцените работу местных мастеров: вас ждёт аюрведический массаж, настоящий цейлонский чай и прогулка по аутентичным ремесленным центрам.
Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
Ближайшие даты:
16
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Описание

Что вас ожидает

Путешествие вглубь острова

Канди был столицей последнего независимого сингальского королевства. Город славится ремесленным производством, а ещё считается священным местом для буддистов. Вас ждёт насыщенное путешествие туда и обратно.

  • 07:30 Завтрак в посёлке. Вокруг находятся традиционные шри-ланкийские деревни, где выращивают разные плоды: ананасы, кешью, рамбутаны и другие.
  • 09:30 Посещение аюрведического сада и массаж. Вы увидите, как выращиваются специи, которыми славится Шри-Ланка, узнаете чуть больше о принципах аюрведы, а ещё насладитесь целебным аюрведическим массажем.
  • 10:30 Сделаем остановку, чтобы понаблюдать за летучими лисицами. Да, такие бывают:) Затем покормим диких обезьян и полюбуемся панорамой города Кадуганнава со смотровой площадки.
  • 12:00 Вы побываете на чайных плантациях, где выращивают лучший в мире цейлонский чай. И обязательно его попробуете.
  • 13:00 Посещение 700-летнего Королевского Ботанического Сада. Одно из популярнейших мест на Шри-Ланке. Здесь растёт больше 4000 зелёных обитателей (пряности, орхидеи, пальмы и другие растения).
  • 14:00 Вот мы уже и в Канди. Сделаем перерыв на обед (шведский стол).
  • 14:30 Посещение торговых и ремесленных центров Канди и музея-фабрики по обработке драгоценных камней. Вы увидите редкие и магические камни, а заодно узнаете, как с ними работают мастера.
  • 16:00 Посещение храма Бахираваканда. Здесь находится огромная статуя Будды, а само место хранит мистическую историю, о которой вам расскажут у подножия храма. Ещё здесь открывается великолепный вид на город. Затем вас ждёт небольшая обзорная прогулка по городу и несколько мастерских, в которые мы заглянем по пути.
  • 17:30 Отправляемся обратно. По пути вы сможете посетить местный фруктовый рынок.

Организационные детали

  • Возьмите с собой купальные принадлежности. Для посещения храма нужна закрытая одежда без оголённых плеч и коленей, обувь надо будет оставить у входа.
  • Заберём вас от места проживания вдоль южного побережья. От Велигамы (выезд в 02:45) до Маунт Лавинии (выезд в 05:45). От Хиккадувы стартуем в 04:00.

Что входит в стоимость, а что нет

  • В стоимость включено: комфортабельный автомобиль с кондиционером, сопровождение русскоговорящего гида, обед и входные билеты
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в Королевский Ботанический Сад (12$/чел.) и в храм Бахираваканда (2$/чел.). Личные расходы и чаевые по вашему усмотрению.

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля вдоль южного побережья
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Можно с детьми
Ночные
Водные развлечения
Летние
Выездные
На весь день

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