ежедневно в 08:00

В группе до 20 человек отправляйтесь на экскурсию из Хиккадувы в Канди.
Прогуляйтесь по Ботаническому саду среди орхидей и пальм, узнайте о буддийских традициях в храме с белым Буддой. Оцените аюрведический
Прогуляйтесь по Ботаническому саду среди орхидей и пальм, узнайте о буддийских традициях в храме с белым Буддой. Оцените аюрведический
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Ботанический сад
- 🕉 Храм с Буддой
- 🍃 Аюрведический массаж
- 🍵 Цейлонский чай
- 🛍 Ремесленные центры
Что можно увидеть
- Ботанический сад
- Храм Бахираваканда
- Чайные плантации
- Музей-фабрика по обработке драгоценных камней
Описание экскурсии
Путешествие вглубь острова
Канди был столицей последнего независимого сингальского королевства. Город славится ремесленным производством, а ещё считается священным местом для буддистов. Вас ждёт насыщенное путешествие туда и обратно.
- 07:30 Завтрак в посёлке. Вокруг находятся традиционные шри-ланкийские деревни, где выращивают разные плоды: ананасы, кешью, рамбутаны и другие.
- 08:30 Катание, купание и кормление слонов на слоновой ферме.
- 09:30 Посещение аюрведического сада и массаж. Вы увидите, как выращиваются специи, которыми славится Шри-Ланка, узнаете чуть больше о принципах аюрведы, а ещё насладитесь целебным аюрведическим массажем.
- 10:30 Сделаем остановку, чтобы понаблюдать за летучими лисицами. Да, такие бывают:) Затем покормим диких обезьян и полюбуемся панорамой города Кадуганнава со смотровой площадки.
- 12:00 Вы побываете на чайных плантациях, где выращивают лучший в мире цейлонский чай. И обязательно его попробуете.
- 13:00 Посещение 700-летнего Королевского Ботанического Сада. Одно из популярнейших мест на Шри-Ланке. Здесь растёт больше 4000 зелёных обитателей (пряности, орхидеи, пальмы и другие растения).
- 14:00 Вот мы уже и в Канди. Сделаем перерыв на обед (шведский стол).
- 14:30 Посещение торговых и ремесленных центров Канди и музея-фабрики по обработке драгоценных камней. Вы увидите редкие и магические камни, а заодно узнаете, как с ними работают мастера.
- 16:00 Посещение храма Бахираваканда. Здесь находится огромная статуя Будды, а само место хранит мистическую историю, о которой вам расскажут у подножия храма. Ещё здесь открывается великолепный вид на город. Затем вас ждёт небольшая обзорная прогулка по городу и несколько мастерских, в которые мы заглянем по пути.
- 17:30 Отправляемся обратно. По пути вы сможете посетить местный фруктовый рынок.
Организационные детали
- Возьмите с собой купальные принадлежности. Для посещения храма нужна закрытая одежда без оголённых плеч и коленей, обувь надо будет оставить у входа.
- Заберём вас от места проживания вдоль южного побережья. От Велигамы (выезд в 02:45) до Маунт Лавинии (выезд в 05:45). От Хиккадувы стартуем в 04:00.
Что входит в стоимость, а что нет
- В стоимость включено: комфортабельный автомобиль с кондиционером, сопровождение русскоговорящего гида, обед и входные билеты
- Отдельно оплачиваются входные билеты в Королевский Ботанический Сад (12$/чел.), в храм Бахираваканда (2$/чел.) и на слоновую ферму (15$/чел). Личные расходы и чаевые по вашему усмотрению.
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$212
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дон — ваша команда гидов в Хиккадуве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 часов 40 минут
Провели экскурсии для 106 туристов
Дорогие друзья! Меня зовут Дон Чанна. Я работаю гидом более 20 лет и являюсь директором собственной компании. Жил и учился 15 лет в России, поэтому хорошо владею русским и английским языками.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Однозначно могу рекомендовать и саму экскурсию, и гида Селестину!
Во-первых, из моих 5 экскурсий (в самых разных компаниях заказывала) это была первая с гидом, который хорошо и понятно говорил на заявленном
Во-первых, из моих 5 экскурсий (в самых разных компаниях заказывала) это была первая с гидом, который хорошо и понятно говорил на заявленном
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Очень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилось, что экскурсия попала на день празднования Нового года, Дон корректировал маршрут по мере необходимости очень оперативно и незаметно для нас. В итоге мы смогли насладится красотами Шри-Ланки и узнать её историю и обычаи. Большое спасибо)
+2
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А
Экскурсия выше всяких похвал! Гид - чудо! Везде успели, но при этом никуда не торопились. Дон прекрасно говорит по русски, рассказывал интересные истории. Отвёз нас в места, где можно подешевле
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О
Берите обязательно и не пожалеете!
На месте у туроператора экскурсии сильно дороже и не такие интересные.
Экскурсоводу большое спасибо!
На месте у туроператора экскурсии сильно дороже и не такие интересные.
Экскурсоводу большое спасибо!
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