ежедневно в 08:00

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Описание
Что вас ожидает
Путешествие вглубь острова
Канди был столицей последнего независимого сингальского королевства. Город славится ремесленным производством, а ещё считается священным местом для буддистов. Вас ждёт насыщенное путешествие туда и обратно.
07:30Завтрак в посёлке. Вокруг находятся традиционные шри-ланкийские деревни, где выращивают разные плоды: ананасы, кешью, рамбутаны и другие.
09:30 Посещение аюрведического сада и массаж. Вы увидите, как выращиваются специи, которыми славится Шри-Ланка, узнаете чуть больше о принципах аюрведы, а ещё насладитесь целебным аюрведическим массажем.
10:30 Сделаем остановку, чтобы понаблюдать за летучими лисицами. Да, такие бывают:) Затем покормим диких обезьян и полюбуемся панорамой города Кадуганнава со смотровой площадки.
12:00 Вы побываете на чайных плантациях, где выращивают лучший в мире цейлонский чай. И обязательно его попробуете.
13:00 Посещение 700-летнего Королевского Ботанического Сада. Одно из популярнейших мест на Шри-Ланке. Здесь растёт больше 4000 зелёных обитателей (пряности, орхидеи, пальмы и другие растения).
14:00 Вот мы уже и в Канди. Сделаем перерыв на обед (шведский стол).
14:30 Посещение торговых и ремесленных центров Канди и музея-фабрики по обработке драгоценных камней. Вы увидите редкие и магические камни, а заодно узнаете, как с ними работают мастера.
16:00 Посещение храма Бахираваканда. Здесь находится огромная статуя Будды, а само место хранит мистическую историю, о которой вам расскажут у подножия храма. Ещё здесь открывается великолепный вид на город. Затем вас ждёт небольшая обзорная прогулка по городу и несколько мастерских, в которые мы заглянем по пути.
17:30 Отправляемся обратно. По пути вы сможете посетить местный фруктовый рынок.
Организационные детали
Возьмите с собой купальные принадлежности. Для посещения храма нужна закрытая одежда без оголённых плеч и коленей, обувь надо будет оставить у входа.
Заберём вас от места проживания вдоль южного побережья. От Велигамы (выезд в 02:45) до Маунт Лавинии (выезд в 05:45). От Хиккадувы стартуем в 04:00.
Что входит в стоимость, а что нет
В стоимость включено: комфортабельный автомобиль с кондиционером, сопровождение русскоговорящего гида, обед и входные билеты
Отдельно оплачиваются входные билеты в Королевский Ботанический Сад (12$/чел.) и в храм Бахираваканда (2$/чел.). Личные расходы и чаевые по вашему усмотрению.
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля вдоль южного побережья
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Don — ваш гид в Хиккадуве
Привет, друзья!
Меня зовут Дон Чанна. Я работаю гидом больше 22 лет. Жил 10 лет в России и хорошо владею русским и английским языками. Я расскажу вам о наших традициях, культуре и жизни, проведу по самым фантастическим местам острова. А ещё покажу разные секретные локации:)